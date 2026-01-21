Preventa de boletos para BTS en México cambia de fecha: ¿Cuándo y a qué hora será?

BTS dará tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los próximos 7, 8 y 9 de mayo y la preventa comienza pronto. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ AP)

¡Alerta ARMY! La empresa de entretenimiento surcoreana Big Hit Music informó que la preventa de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros tiene una nueva fecha.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook darán tres espectáculos en la Ciudad de México. Originalmente, la preventa de entradas estaba programada para realizarse entre el 22 y el 23 de enero de 2026; sin embargo, las fechas se modificaron de último momento.

Big Hit Music dio a conocer el cambio mediante un comunicado, en el que pidió a las ARMY verificar la nueva fecha de la preventa de BTS para asegurarse “de que su reserva no se vea afectada”, además de ofrecer disculpas por los inconvenientes.

¿Cuáles son las nuevas fechas y horarios de la preventa para BTS?

La compañía detrás de la banda explicó que el ajuste aplica únicamente a la preventa de los conciertos del 7 y 9 de mayo, la cual estaba prevista para iniciar el 22 de enero de 2026 a las 9:00 de la mañana, pero se recorrió un día.

Con esta modificación, la preventa comenzará el 23 de enero, misma fecha en la que se llevará a cabo la venta anticipada para el concierto del 10 de mayo. Esto significa que las tres preventas se realizarán el mismo día.

Para una mejor organización, Big Hit Music detalló que los boletos se liberarán en distintos horarios. A continuación, te compartimos las nuevas fechas y horarios de la preventa para los conciertos de BTS en la Ciudad de México:

Viernes 23 de enero : A las 9:00 de la mañana inicia la preventa de boletos para las fechas del 7 y 9 de mayo.

: A las 9:00 de la mañana inicia la preventa de boletos para las fechas del 7 y 9 de mayo. Viernes 23 de enero: A las 12:00 del día comienza la preventa para la fecha del 10 de mayo.

En los tres casos, la preventa de boletos concluirá a las 9:59 de la noche. Aunque cambió el horario y días de la venta anticipada, las fechas de los conciertos no se modificaron y la programación del tour se mantiene sin cambios.

Big Hit Music también agregó que no habrá un periodo adicional para el registro de la ARMY Membership. Recuerda que solo podrás participar si hiciste la inscripción antes del domingo 18 de enero.

¿Cuándo salen los boletos para BTS? Fecha y horario de la venta general

La empresa surcoreana de entretenimiento también comentó que la venta general de boletos no sufrirá modificaciones. Se tiene planeado que esta comience un día después de la preventa.

En el caso de la venta general, la fecha y horario será exactamente el mismo para los tres conciertos de BTS en la Ciudad de México:

Cuándo : sábado 24 de enero

: sábado 24 de enero Hora: a partir de las 9:00 de la mañana

ARCHIVO - El grupo coreano BTS aparece en la 64.a edición anual de los Premios Grammy en Las Vegas el 3 de abril de 2022. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Ten en cuenta que los paquetes VIP solo se venderán de las 9:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche. Tras este horario, únicamente se ofertarán las entradas tradicionales hasta agotar existencias.

Precio de los boletos de BTS 2026: ¿Cuándo anuncian los costos para el Estadio GNP Seguros?

No cabe duda que el ARMY es uno de los fandoms más unidos que existe, luego de las peticiones que hicieron arte la Procuraduría Federal del Consumidor revelara la lista oficial de precios para los conciertos de BTS, Ocesa se pronunció.

Mediante un comunicado, explicó que sí dará a conocer los precios antes de que se realice la preventa en la cual participarán las personas que hayan registrado si ARMY Membership.

“Los precios de los boletos para los conciertos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 de la mañana (tiempo del centro de México)”, señala el comunicado, por lo cual, las y los fans podrán hacer una compra informada.

Ocesa también recordó que la preventa solo se podrá desbloquear con el número de la ARMY Membership, el cual comienza con BA, y reiteró que es de vital importancia que el correo electrónico de la membresía sea el mismo que el que está vinculado a la cuenta de Ticketmaster.