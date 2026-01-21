El más esperado de ‘Jujutsu Kaisen 3′: ¿A qué hora sale el episodio 4 de la nueva temporada?

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen avanza dentro del arco del Juego del Sacrificio (Culling Game), una de las etapas más extensas y complejas del manga creado por Gege Akutami. Tras su estreno el 8 de enero, la adaptación animada a cargo del estudio MAPPA desarrolla las consecuencias del incidente de Shibuya y reconfigura el equilibrio de poder entre los hechiceros jujutsu.

El episodio 4 de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen es uno de los más esperados del fandom por su peso narrativo y producción. El capítulo se sitúa en el centro del conflicto del Clan Zen’in, uno de los tres grandes linajes del universo de la serie, y adapta de forma íntegra un enfrentamiento clave protagonizado por Maki Zen’in.

El episodio 4 aborda de lleno el conflico del Clan Zen’in. (Foto: jujutsukaisen.jp).

Hora de estreno en México: ¿Dónde ver el episodio 4 de ‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3?

De acuerdo con la guía oficial de estreno de Crunchyroll, Jujutsu Kaisen temporada 3 se transmite de forma semanal desde el 8 de enero. Siguiendo ese calendario, el episodio 4 se estrena el jueves 29 de enero.

Para México, el horario confirmado es a las 11:00 horas (tiempo central) con emisión simultánea en distintos territorios.

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:00 horas

11:00 horas Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 12:00 horas

12:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas

13:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

14:00 horas España: 18:00 horas

El episodio 4 de Jujutsu Kaisen temporada 3 puede verse exclusivamente en Crunchyroll, plataforma que cuenta con los derechos de distribución internacional del anime y donde la serie forma parte del catálogo de estrenos de invierno 2026.

La transmisión abarca América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, India y el Sudeste Asiático, según información oficial de la plataforma.

El objetivo de Maki es recuperar objetos y armas malditas que le permitan aumentar su poder dentro del Juego del Sacrificio. (Foto: jujutsukaisen.jp)

¿De qué trata el capítulo 4 de ‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3?

El episodio 51 del anime, el cuarto de la nueva temporada, se puede traducir como ‘Con un junco en la boca’.

Según la reseña oficial, la historia se desarrolla mientras los distintos personajes comienzan a actuar para intentar estabilizar el Juego del Sacrificio. En ese contexto, Maki Zen’in decide fortalecer su participación y se dirige a la residencia del Clan Zen’in con el objetivo de recuperar armas y objetos malditos que le permitan incrementar su capacidad de combate.

En el marco del Juego del Sacrificio, los distintos personajes comienzan a asumir roles específicos para intentar estabilizar el conflicto. (Foto: jujutsukaisen.jp)

Durante su regreso al clan que la rechazó, Maki enfrenta los insultos de Naoya Zen’in y la oposición de su madre, advertencias que ignora para avanzar hacia el almacén prohibido. Al abrir la puerta, el episodio muestra una escena decisiva: en lugar de encontrar los objetos malditos, Maki se topa con Mai Zen’in gravemente herida y el cuerpo de su padre, Ogi Zen’in, cubiertos de sangre.

El episodio aborda de lleno el conflicto del Clan Zen’in, cuya situación quedó abierta tras el Incidente de Shibuya. En la temporada pasada, el líder del clan, Naobito Zen’in, resultó gravemente herido, y en el primer episodio de la temporada 3 se confirma su muerte, detonando la disputa por el liderazgo entre Megumi Fushiguro y Naoya Zen’in.

En términos de producción, en el capítulo se espera una duración extendida de 28 minutos, la adaptación del enfrentamiento entre Maki y el Clan Zen’in. Destaca, además, un equipo de animación ampliado, que incluye a miembros del staff que participaron en combates clave de temporadas anteriores como Sukuna vs. Jogo y Mahoraga.

Jujutsu Kaisen tiene estrenos semanales. (Foto: jujutsukaisen.jp).

El Clan Zen’in y su papel en la temporada 3

Dentro del universo de Jujutsu Kaisen, los hechiceros se agrupan en clanes que heredan técnicas y tradiciones. El Clan Zen’in es uno de los más antiguos y se caracteriza por valorar el poder y la energía maldita por encima de cualquier otro rasgo. Entre sus técnicas destacan la Técnica de las Diez Sombras y la Técnica de Proyección.

Desde las primeras temporadas, Maki y Mai Zen’in fueron presentadas como figuras clave de este linaje.

Maki, al no poseer energía maldita, fue marginada y abandonó el clan para ingresar al Colegio Técnico de Hechicería de Tokio, mientras que Mai permaneció dentro de la estructura familiar.

Calendario de estrenos de ‘Jujutsu Kaisen’ 3

La tercera temporada cuenta con un calendario de transmisión definido tanto para Japón como para su distribución internacional. La serie se transmite de forma semanal como parte del bloque Super Animeism TURBO en Japón, mientras que su estreno global se realiza de manera simultánea a través de Crunchyroll.

De acuerdo con el calendario oficial de emisión, la primera parte del arco del Juego del Sacrificio se distribuye de la siguiente manera: