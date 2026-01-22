¡Demonios en Hollywood! ‘K-Pop Demon Hunters’ está nominada al Oscar; ‘Demon Slayer’ se queda con las ganas

'K-Pop Demon Hunters' venció a 'Demon Slayer: Castillo Infinito' en las nominaciones a los Oscar 2026. [Fotoarte: El Financiero, Crédito: Shutterstock]

¡Hay cazadoras de demonios en Hollywood! K-Pop Demon Hunters, una de las cintas que en 2025 compitió en popularidad con Demon Slayer - Castillo Infinito, está nominada a los premios Oscar 2026 en dos categorías.

La producción protagonizada por Rumi, Mira y Zoey va por la estatuilla a Mejor Película Animada contra:

Arco

Elio

Little Amélie Or The Character Of Rain

Zootopia 2

Además, el tema ‘Golden’ de las guerreras de K-pop se enfrenta por el premio a Mejor Canción contra:

‘Dear Me’ ( Diane Warren: Relentless )

) ‘I Lied To You’ ( Sinners )

) ‘Sweet Dreams Of Joy’ ( Viva Verdi )

) ‘Train Dreams’ (Train Dreams)

Para Demon Slayer - Castillo Infinito la pelea terminó antes de empezar. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu y los pilares del Cuerpo de Exterminio de Demonios no pudieron contra las Huntrix.

Así que las cazadoras tienen su próximo combate el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Sus nominaciones al Oscar marcan un momento relevante, en el que la animación se colocó entre las categorías más visibles dentro de la industria cinematográfica.

Los directores ya hablan sobre posibilidades para la secuela de 'Kpop Demon Hunters' (Foto: Cortesía Netflix).

¿Por qué K-Pop Demon Hunters fue nominada al Oscar a mejor película animada?

A pesar del impacto que tuvo Demon Slayer en cines que la convirtieron en la película de anime más taquillera de la historia, el 2025 también estuvo marcado por el ascenso de K-Pop Demon Hunters, una producción que se convirtió en un fenómeno global tras su estreno.

La historia de esta película gira en torno a un grupo femenino de ídolos llamado Huntrix, integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes, además de llenar estadios con sus canciones, utilizan sus voces, bailes y coreografías para fortalecer el Honmoon, una barrera mágica que mantiene a los demonios fuera del mundo humano.

Su estreno se dio en Netflix en junio de 2025 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma, al permanecer dentro del Top 10 global durante 15 semanas consecutivas.

'Kpop Demon Hunters' es la película más vista dentro de Netflix en la historia. (Foto: EFE)

Posteriormente, K-Pop Demon Hunters se consolidó como la película más vista en Netflix, al alcanzar más de 236 millones de reproducciones. Aunque tuvo un estreno limitado en cines, la cinta recaudó más de 19 millones de dólares en Estados Unidos y en algunos mercados internacionales donde fue proyectada.

El éxito de la franquicia no se limitó a Netflix, ya que la canción principal de Huntrix, titulada ‘Golden’ y compuesta por la artista EJAE, quien da voz a Rumi, se convirtió en la primera canción de un grupo ficticio en alcanzar el puesto número uno del Billboard Global 200.

En Spotify, Golden llegó al número 1 del Top 50 Global, con picos diarios de hasta 8.35 millones de reproducciones, y actualmente supera mil 300 millones de reproducciones en la plataforma.

En la temporada de premios, K-Pop Demon Hunters destacó en los Golden Globes, donde obtuvo los galardones a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Golden. Además, recibió reconocimientos en los Critics’ Choice Awards, situación que coloca a la película como una de las favoritas para ganar el Oscar este año.

Recientemente, Netflix y Sony Pictures Animation aprobaron la producción de una segunda entrega de K-Pop Demon Hunters, cuyo estreno se proyecta para 2029, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su trama.

Sony Pictures Animation busca lograr su segundo Oscar a Mejor Película Animada, después de que en 2019 consiguió el premio con Spider-Man: Into the Spider-Verse.

‘Demon Slayer’ se quedó en el camino a los Oscar 2026

Demon Slayer - Castillo Infinito adapta el arco final del manga Kimetsu no Yaiba, creado por la mangaka Koyoharu Gotouge. El filme se centra en el enfrentamiento definitivo entre el protagonista Tanjiro Kamado y los Pilares contra Muzan Kibutsuji.

La historia desarrolla combates simultáneos dentro del Castillo Infinito y funciona como el cierre narrativo de una de las franquicias de anime más populares de la última década.

Gracias a su animación y a la profundidad de su historia, la película producida por Ufotable y dirigida por Haruo Sotozaki se convirtió en uno de los éxitos taquilleros de 2025.

'Demon Slayer' causó furor en cines. (Foto: Cuartoscuro.com) (Andrea Murcia Monsivais)

En Japón, la primera parte de Demon Slayer: Castillo Infinito superó los 200 millones de dólares, con aperturas récord en sus primeros días en cartelera. A nivel mundial, la película acumuló alrededor de 722 millones de dólares en taquilla, de los cuales 134.5 millones correspondieron al mercado de Estados Unidos.

En México, donde se realizó un evento especial de alfombra roja para su estreno, Demon Slayer recaudó más de 307 millones de pesos en taquilla, equivalente a 16.6 millones de dólares.

En la temporada de premios, Demon Slayer: Castillo Infinito acumuló nominaciones y reconocimientos en distintos circuitos internacionales, con presencia en los Golden Globes dentro de la categoría de Mejor Película Animada, así como en galardones otorgados por asociaciones de la crítica y academias de cine en Japón.

La expectativa era que Demon Slayer fuera la tercera película de anime en ganar el Oscar a Mejor Película Animada, después de El viaje de Chihiro (2003) y El niño y la garza (2024), ambas producciones de Studio Ghibli.