Estreno de ‘Cosmic Princess Kaguya!’ ¿A qué hora se estrena la nueva película de anime?

'Cosmic Princess Kaguya!' es la nueva película de anime que combina la música con el folklore de la cultura japonesa. (Foto: Crédito Netflix)

¿Una nueva KPop Demon Hunters? El estreno de Cosmic Princess Kaguya! está a la vuelta de la esquina y en esta producción animada se combina la cultura japonesa con la música, muy al estilo de la historia de Rumi, Mira y Zoey.

La nueva cinta de anime está basada en un cuento tradicional japonés que se basa principalmente en una amistad entre dos mujeres, el cual se llama El cortador de bambú.

Cosmic Princess Kaguya! se encarga de reinterpretar esa historia y llevarla a la pantalla chica con su lanzamiento este 22 de enero con una fórmula similar a la vista en KPop Demon Hunters, pues mezcla música y folklore.

La vida de Iroha Sakayori cambia cuando conoce a la princesa Kaguya. (Foto: Netflix)

¿De qué trata la nueva película ‘Cosmic Princess Kaguya!’?

Shingo Yamasita, director de las secuencias iniciales de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, debuta con su primer largometraje en Cosmic Princess Kaguya!.

En la trama nos trasladamos a un espacio virtual llamado Tsukuyomi, una distracción para los jóvenes de Tokio, incluida Iroha Sakayori, una estudiante de preparatoria de 17 años que pasa sus días viendo a Yachiyo Runami, una creadora de contenido de videojuegos.

Así pasan sus días, pero un día la aventura dentro de la película de anime comienza cuando Sakayori encuentra a una bebé abandonada en la calle.

Pero poco después se da cuenta de que no es normal, porque crece de manera acelerada y en unos meses aparenta tener su misma edad: Se trata de la princesa Kaguya.

Ella le pide que transmitan en Tsukoyomi, pero no para jugar, en cambio, para cantar y que Iroha sea la productora de la música.

Cuanto todo parecía en calma, unas fuerzas oscuras se mueven para raptar a Kaguya y alejarla de su amiga a un sitio donde no puede verla: la luna.

'Cosmic Princess Kaguya!' sigue las aventuras de Iroha Sakayorim una estudiante que encuentra una bebé que no es de la Tierra. (Foto: Netflix/Press)

¿Dónde ver y a qué hora se estrena ‘Cosmic Princess Kaguya!’?

Cosmic Princess Kaguya! se estrena este 22 de enero en la plataforma de streaming Netflix (la cual requiere de una suscripción con costo), que apuesta por más producciones de anime y replicar el éxito que tuvieron con la película KPop Demon Hunters.

La nueva película de anime es un material original de Netflix, por tanto, su horario de estreno es a las 2:00 a.m. del tiempo del centro de México.

Esto porque al no ser una producción de nuestro país, entonces se lanza a la medianoche, pero del horario del pacífico, de acuerdo con información oficial de Netflix.

Yachiyo Runami es la streamer más popular dentro de la historia de 'Cosmic Princess Kaguya"!'. (Foto: Netflix)

¿Quién es quién en ‘Cosmic Princess Kaguya’′?

La trama de la nueva producción de anime de Netflix sigue a diferentes personajes, pero la productora no reveló detalles de todos ellos. Estos son los protagonistas de la historia de los cuales se conoce por lo menos su nombre: