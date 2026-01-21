‘Mai, voy a empezar’: ¿Quién es Maki en ‘Jujutsu Kaisen’ 3 y cuál es su papel en el Clan Zenin?

Maki, una hechicera dentro del universo de 'Jujutsu Kaisen', será protagonista del cuarto capítulo de la temporada 3.

El tan esperado capítulo cuatro de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen se estrenará esta semana en Crunchyroll, durante los eventos del arco del Juego del Sacrificio (Culling Game), que abarcará el conflicto interno del Clan Zenin, uno de los grupos de hechiceros más tradicionales del anime. En esta nueva entrega, la historia de Maki y Mai Zenin será clave en el avance de la historia.

En Jujutsu Kaisen 3 hay nuevos personajes y más información sobre los clanes de hehiceros más importantes en el universo del anime.

En los eventos de Shibuya, ocurridos durante la temporada 2, Maki resulta gravemente herida durante una pelea contra una maldición especial.

En dicho combate también estuvieron involucrados Nanami Kento y Naobito Zenin, jefe de dicho clan.

No obstante, al inicio de la tercera entrega se confirma el fallecimiento del líder del Clan Zen’in, quien en su testamento deja al grupo en manos de Naoya Zenin bajo estrictas reglas. Sin embargo, Naobito tiene una última petición: reincorporar al clan a Megumi Fushiguro (hijo de Toji) y, en caso de ser posible, convertirlo en el líder.

Alerta de spoilers: Si aún no conoces el manga de Gege Akutami y no estás al corriente con el anime de ‘Jujutsu Kaisen’, a partir de aquí encontrarás información con spoilers.

En los primeros capítulos de Jujutsu Kaisen 3 reaparece Maki luego de ser gravemente herida en combate.

Estreno del capítulo 4 de Jujutsu Kaisen, temporada 3

Según la reseña oficial, en el cuarto capítulo del anime Jujutsu Kaisen 3 veremos cómo los personajes principales comienzan a actuar ante el inicio de los Juegos del Sacrificio, cuyas reglas son impuestas por Kenjaku y son ampliamente explicadas en el capítulo 3.

Es en dicho contexto que Maki, quien abandonó al Clan Zenin, decide volver a la residencia familiar para recuperar armas y objetos malditos, en los que es especialista, para asegurar su capacidad de combate.

Los capítulos de Jujutsu Kaisen, una historia de Gege Akutami, se estrenan cada jueves en la plataforma Crunchyroll. Para México, el horario confirmado es a las 11:00 horas (tiempo central).

'Jujutsu Kaisen' está en manos de MAPPA. (Foto: jujutsukaisen.jp).

¿Qué le pasó a Maki Zenin y cuál es su historia en Jujutsu Kaisen?

Maki nació dentro del Clan Zenin y es hermana gemela de Mai. En hechos que la personaje misma explica en la película Jujutsu Kaisen 0, Maki abandona a su clan al ser un grupo tradicional que rechaza tanto a las personas gemelas como a quienes nacen sin poder o energía maldita, el cual es su caso.

Así, Maki se une al Colegio de Hechicería de Tokio y busca fortalecerse para demostrar su poder, pese a su falta de energía maldita. Más adelante, Mai Zenin entra al Colegio de Hechicería de Kioto. Ambas compiten entre sí en los eventos escolares de la primera temporada, donde las gemelas tienen una charla sincera sobre el resentimiento que Mai siente por el abandono de Maki.

En los eventos del Incidente de Shibuya, Maki lucha contra una maldición de grado especial junto con Nanami Kento y Naobito Zenin. La hechicera sobrevive y aparece en la temporada 3, aunque ahora tiene quemaduras visibles, por lo que el diseño de su personaje cambia.

Tras la visita a Tengen, Maki decide volver a la residencia del Clan Zenin para recuperar armas y objetos malditos.

Ahora, en el capítulo de Jujutsu Kaisen que se estrenará el 22 de enero, se desarrollarán los hechos de la batalla dentro del Clan Zenin.

En el adelanto se observan imágenes de Maki y Mai Zenin, así como de Naoya Zenin, con quien la protagonista se enfrentará.

Maki y Mai Zenin, hermanas que forman parte del Clan Zenin en 'Jujutsu Kaisen'. (Toho Animation | Jujutsu Kaisen)

Pese a su falta de poder maldito, Maki es conocida por su uso de objetos malditos y por su gran poder físico, siendo este último clave en el cuarto episodio.

En cuanto a la producción de este anime a cargo del estudio MAPPA, se espera que el capítulo sobre Maki tenga una duración extendida de 28 minutos. Asimismo, el equipo de animación detrás de este incluye a miembros que trabajaron para animar la pelea de Sukuna contra Jogo y Mahoraga.

Apenas este 20 de enero, Netflix anunció su alianza con MAPPA para trabajar en nuevos proyectos con una perspectiva global, según el comunicado oficial.