Romance de fin de año: ¿Qué sabemos de la nueva película de Kaguya-sama: Love is War?

La nueva película de Kaguya-sama: Love Is War pondrá fin a la adaptación animada y contará con un final diferente al de la historia creada por el mangaka Aka Akasaka. [Fotografía. Crunchyrroll, A1-Pictures]

El amor no se toma descanso ni en Año Nuevo. El brindis, las uvas, las celebraciones y fuegos artificiales marcaron el regreso de una de las comedias románticas más queridas por los fans del anime: Kaguya-sama: Love is War, serie que recientemente anunció la producción de una nueva película, justo después de la transmisión de su capítulo especial titulado ‘The Stairway to Adulthood’.

Esta nueva película marcará el cierre definitivo de la versión animada de la serie, con una historia completamente original que se desarrollará bajo la supervisión directa del creador del manga, Aka Akasaka.

Con el capítulo especial y el anuncio del nuevo filme, la industria del anime cerró con broche de oro un 2025 marcado por el éxito de producciones como la primera parte de Demon Slayer: Castillo Infinito y Chainsaw Man: Arco de Reze.

El regreso de Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane pone fin a un ciclo de amor, risas, lágrimas y perseverancia que se desarrolló a lo largo de seis años, desde la emisión de su primer capítulo en enero de 2019.

¿De qué trata el anime ‘Kaguya-sama: Love is War’?

La trama se desarrolla en la prestigiosa Academia Shuchiin, donde Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane ocupan los puestos de vicepresidenta y presidente del consejo estudiantil, respectivamente. Ambos se aman, pero están atrapados en un juego mental donde confesarlo significaría perder.

A lo largo de los episodios, sus estrategias para hacer que el otro se rinda primero desatan enredos cómicos y, a veces, absurdos, pero con momentos de profunda conexión emocional.

La serie destaca por su estilo narrativo ágil y el uso de transiciones visuales que evocan referencias a series como Death Note, JoJo’s Bizarre Adventure, Doraemon y Dragon Ball, o películas como Misión Imposible, Flashdance y La Bruja de Blair. Además, cuenta con una galería de personajes secundarios que enriquecen la historia, como Chika Fujiwara, Yu Ishigami y Miko Iino.

Kaguya-sama: Love is War no solo se convirtió en una comedia romántica popular, sino en un fenómeno cultural dentro de la industria del anime. Su narrativa ingeniosa, que combina el humor absurdo con una profunda exploración emocional, le otorgó un lugar privilegiado entre los títulos más influyentes de la última década.

La serie, producida por el estudio A-1 Pictures bajo la dirección de Mamoru Hatakeyama, obtuvo reconocimientos en los Crunchyroll Anime Awards, donde recibió el premio a Mejor Comedia en las ediciones de 2020 y 2021, y fue galardonada como Mejor Anime de Romance en 2023.

¿De qué trata el capítulo especial de Kaguya-sama: Love is War?

Kaguya-sama: Love is War – The Stairway to Adulthood retoma eventos posteriores a la película The First Kiss That Never Ends y funciona como un epílogo emocional que enlaza el pasado con el futuro de sus protagonistas. La historia profundiza en las decisiones, emociones y recuerdos que definieron los primeros pasos de su relación.

Este episodio especial, con una duración aproximada de 50 minutos, transcurre varios años después de la graduación de los alumnos de la Academia Shuchiin. En él, Kaguya revive con nostalgia, melancolía y gratitud distintos momentos que marcaron su vida tras consolidar su relación con Miyuki.

En esta ocasión, la historia no se enfocará en nuevos conflictos entre la pareja protagonista, sino en cerrar con serenidad, respeto y afecto una relación que trascendió el “juego del amor” para convertirse en un lazo más profundo y maduro.

Entre llamadas telefónicas al amanecer, sorpresas de cumpleaños y momentos de un amor detonante, la historia dejó a los espectadores con el deseo latente de volver a enamorarse.

¿Dónde se puede ver la serie ‘Kaguya-sama: Love is War’?

En primera instancia, el capítulo especial de Kaguya-sama estaba previsto para estrenarse el pasado 31 de diciembre en Japón; sin embargo, recientemente se dio a conocer que el episodio también está disponible en Crunchyroll.

De igual forma, en la misma plataforma de streaming están disponibles las tres temporadas de la serie y la película The First Kiss That Never Ends, aunque esta última se encuentra dividida en cuatro capítulos.

Sobre la película que marcará el cierre definitivo de la saga, hasta el momento no se ha anunciado una fecha oficial para su estreno, aunque se confirmó que será una producción completamente original, desarrollada bajo la supervisión directa del mangaka Aka Akasaka.

Mientras se revelan más detalles sobre la entrega final de Kaguya-sama: Love is War, el 2026 traerá consigo una variada lista de estrenos que harán más llevadera la espera. Entre ellos destacan la tercera temporada de Jujutsu Kaisen y la segunda temporada de Frieren: Más Allá del Viaje, ambas con estrenos programados para los primeros días del año.