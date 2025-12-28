De ‘GTA VI’ a ‘Resident Evil: Requiem’: ¿Cuáles son los videojuegos más esperados de 2026?

La sexta entrega de 'GTA' lidera los juegos más esperados de 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Rockstar Games).

El año 2026 se perfila como uno de los más ambiciosos para la industria de los videojuegos, con lanzamientos de alto perfil encabezados por Grand Theft Auto VI, nuevas entregas de sagas históricas y la llegada de consolas que prometen redefinir el mercado.

El calendario incluye apuestas fuertes de Rockstar Games, Sony, Nintendo y Valve, además del posible regreso de franquicias icónicas.

‘Grand Theft Auto VI’, el lanzamiento más esperado del año

Tras una espera de 13 años, Rockstar Games lanzará Grand Theft Auto VI (GTA 6) el 19 de noviembre de 2026 en formato multiplataforma. Hace apenas unas semanas ganó el premio al Juego Más Anticipado en The Game Awards 2025.

La nueva entrega de una de las sagas más exitosas de la historia —con más de 450 millones de copias vendidas desde su creación en 1997— estará ambientada en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y recuperará Vice City como uno de sus escenarios principales.

El juego contará con dos protagonistas: Jason Duval, exmilitar envuelto en asuntos criminales, y Lucía Caminos, exconvicta y primera protagonista femenina en una historia principal de la franquicia. La apuesta vuelve a ser un mundo abierto de gran escala, sello distintivo de la serie.

‘Marvel’s Wolverine’, el regreso de Logan en nueva generación

Sony, Marvel Games e Insomniac Games unirán fuerzas para lanzar Marvel’s Wolverine, un título exclusivo de PlayStation 5 que llegará en otoño de 2026. El videojuego llevará a Logan a recorrer escenarios como Madripoor, Canadá y Tokio, con una narrativa centrada en los aspectos más crudos del personaje.

El título apostará por acción intensa y múltiples referencias al universo X-Men, con la aparición de aliados y enemigos clásicos como Mística, Omega Rojo y los Reavers.

‘Resident Evil: Requiem’, terror clásico en multiplataforma

La saga de Capcom regresará el 27 de febrero de 2026 con Resident Evil: Requiem, disponible en multiplataforma. La historia reunirá nuevamente a Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft, quienes investigan una serie de muertes relacionadas con los experimentos de la corporación Umbrella.

El título mantendrá la esencia del survival horror, con acción constante, criaturas emblemáticas y una narrativa enfocada en el suspenso, uno de los pilares que han consolidado a Resident Evil como una franquicia histórica.

‘007 First Light’, los orígenes de James Bond

Los aficionados a los juegos de acción y sigilo tienen marcada en el calendario la fecha del 27 de marzo de 2026, día en que se lanzará 007 First Light. El videojuego, disponible en multiplataforma, presentará una historia original e independiente sobre los orígenes de un joven James Bond.

La propuesta permitirá recorrer distintos escenarios alrededor del mundo y elegir cómo afrontar los desafíos, ya sea mediante fuerza bruta, ingenio o carisma.

Nintendo celebra los 40 años de Mario con nuevos lanzamientos

Con motivo del 40 aniversario de Super Mario, Nintendo apostará fuerte en 2026 con varios títulos para Switch 2. Entre los lanzamientos confirmados se encuentra Mario Tennis Fever, que llegará el 12 de febrero, además de Super Mario Bros Wonder en versión optimizada y Yoshi and the Mysterious Book.

El catálogo se ampliará con Pokémon Pokopia, Splatoon Raiders y una versión actualizada de Animal Crossing. Para los jugadores más nostálgicos, la compañía también lanzará una nueva versión del Virtual Boy de 1995, acompañada de un catálogo de clásicos.

Steam Machine, la nueva apuesta de Valve

Valve entrará de lleno a la competencia de consolas con Steam Machine, una plataforma híbrida que llegará en 2026. Se trata de un PC consolizado, hasta seis veces más potente que Steam Deck, capaz de ejecutar la biblioteca completa de Steam con funciones optimizadas para el juego.

Con un diseño cuadrado y de color negro, Steam Machine apunta a convertirse en un competidor directo de PlayStation, Xbox y Switch 2.

‘Saros’, nueva exclusiva de PlayStation

Otra de las grandes apuestas de Sony será Saros, exclusivo de PlayStation 5, con lanzamiento previsto para el 30 de abril de 2026. El juego estará ambientado en un planeta misterioso y hostil, con mecánicas inspiradas en Returnal, combinando acción y disparos en tercera persona en un entorno de corte terrorífico.

Rumores que podrían marcar 2026

Además de los lanzamientos confirmados, el mercado sigue de cerca varios proyectos que podrían llegar en 2026. Entre ellos destacan Tomb Raider: Legacy of Atlantis, posible remake del título original de Lara Croft; una nueva entrega de Fable; OD: Knock, el próximo proyecto de terror de Hideo Kojima; y Judas, videojuego de acción en primera persona del creador de BioShock.

Con información de EFE.