The Game Awards 2025 HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la entrega del GOTY?

Hoy se decide cuál es el Juego del Año (GOTY) (Fotoarte: El Financiero: Créditos: Supergiant Games, Hideo Kojima Productions, Sandfall Interactive, Team Cherry, Nintendo).

La industria de los videojuegos está de fiesta: esta noche se entregan a los ganadores en The Game Awards 2025, la premiación creada por Geoff Keighley y considerada uno de los referentes para reconocer al Juego del Año (GOTY).

Este año, la gran fiesta del gaming se vive mediante nuevas plataformas de transmisión, expansiones interactivas, votaciones dentro del videojuego Fortnite y avances sustanciales e innovación en accesibilidad.

Entre títulos indies, grandes estudios y exclusivas de consola, conoce todos los detalles sobre la contienda por el máximo galardón en la industria gamer.

La premiación The Game Awards 2025 celebra a lo mejor de la industria a lo largo del año (Foto: The Game Awards).

Transmisión EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver The Game Awards 2025?

La ceremonia de The Game Awards 2025 se celebrará este jueves 11 de diciembre desde el Peacock Theater en Los Ángeles desde las 6:30 PM (tiempo del centro de México).

La transmisión estará disponible mediante los canales oficiales de Twitch y YouTube de The Game Awards, pero además se suma Prime Video en esta edición:

Prime Video : por primera vez en la historia del evento, estará disponible sin costo adicional para suscriptores de Amazon Prime, con transmisión global.

: por primera vez en la historia del evento, estará disponible para suscriptores de Amazon Prime, con transmisión global. Twitch : volverá a ser sede oficial del streaming, ahora en resolución 2K (1440p) y con miles de creadores co-transmitiendo el programa.

: volverá a ser sede oficial del streaming, ahora y con miles de creadores co-transmitiendo el programa. YouTube: transmisión gratuita en todos los territorios.

De acuerdo con la organización del evento, Prime Video se suma como un “hogar natural” para la premiación, especialmente tras el éxito de adaptaciones como la serie Fallout y la llegada de su segunda temporada, además de que anunciaron ofertas exclusivas en tiempo real durante la transmisión.

¿Quiénes son los nominados al Juego del Año - GOTY 2025?

La lista de finalistas para el GOTY 2025 está compuesta por seis títulos que representan la diversidad creativa de la industria, desde indies con impacto cultural hasta franquicias históricas que evolucionaron de forma notable:

Clair Obscur: Expedition 33: El JRPG de Sandfall Interactive desató elogios desde su lanzamiento por su narrativa, combate en tiempo real y dirección artística. Disponible en PS5 , Xbox Series (Game Pass) y PC .

El JRPG de Sandfall Interactive desató elogios desde su lanzamiento por su narrativa, combate en tiempo real y dirección artística. Disponible en , Xbox Series (Game Pass) y . Death Stranding 2: On the Beach: La nueva entrega de Hideo Kojima llegó como exclusiva de PlayStation, destacada por su construcción de mundo, actuaciones —incluida la participación de Guillermo del Toro— y su innovador diseño de misiones.

La nueva entrega de Hideo Kojima llegó como exclusiva de PlayStation, destacada por su construcción de mundo, actuaciones —incluida la participación de Guillermo del Toro— y su innovador diseño de misiones. Donkey Kong Bananza: La gran sorpresa de Nintendo Switch 2 conquistó al público gracias a su renovada estructura de juego y su frescura dentro de una saga que llevaba años sin protagonismo.

La gran sorpresa de conquistó al público gracias a su renovada estructura de juego y su frescura dentro de una saga que llevaba años sin protagonismo. Hades II: El aclamado roguelike regresó con mejoras sustanciales en combate, progresión, arte y narrativa, ahora con la bruja Melínoe como protagonista. Disponible en Switch, Switch 2, PC y macOS.

El aclamado roguelike regresó con mejoras sustanciales en combate, progresión, arte y narrativa, ahora con la bruja como protagonista. Disponible en Switch, Switch 2, PC y macOS. Hollow Knight: Silksong: Tras años de expectativa, Team Cherry lanzó uno de los metroidvania más celebrados de la década, manteniendo su esencia artesanal y llegando prácticamente a todas las plataformas por un bajo costo.

Tras años de expectativa, Team Cherry lanzó uno de los más celebrados de la década, manteniendo su esencia artesanal y llegando prácticamente a todas las plataformas por un bajo costo. Kingdom Come: Deliverance II: La nueva entrega del RPG medieval de Warhorse Studios sorprendió por su profundidad histórica, sistemas de combate y expansión técnica. Disponible en PS5, Xbox Series y PC.

¿Qué esperar de The Game Awards 2025? Esto habrá además de la premiación

Además de la entrega de los ganadores en todas las categorías de The Game Awards, se trata de un evento y celebración de la industria que además presenta: