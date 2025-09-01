¿Cuándo sale ‘Hollow Knight: Silksong’ y cuánto cuesta? Fecha de estreno, consolas y precio

Hollow Knight: Silksong es uno de los lanzamientos más esperados en el mundo de los videojuegos. ¿Te has preguntado cuándo llegará y qué novedades traerá?

Aquí te contamos todos los detalles sobre la fecha de lanzamiento de este título, sobre la trama que seguirá y las características que lo hacen tan emocionante. Con más de 5.2 millones de usuarios que tienen el juego en sus listas de deseos de Steam, la anticipación es palpable.

¿Qué es ‘Hollow Knight: Silksong’ y de qué trata?

Hollow Knight: Silksong es un videojuego de tipo metroidvania (acción y aventura) desarrollado por Team Cherry, conocido por su predecesor, Hollow Knight, lanzado en 2017.

Un metroidvania es un tipo de subgénero de videojuego de tipo acción y aventura, que se centra en la exploración no lineal; también es conocido por el diseño de sus mapas y la obtención de habilidades por parte del personaje principal del juego. “Metroidvania” es un juego de palabras que fusiona los nombres de las sagas de Metroid y Castlevania.

En esta secuela de Hollow Knight, sigue las aventuras de Hornet, la princesa de Hallownest, quien se embarca en un viaje a través del nuevo reino de Pharloom. En esta entrega, los jugadores controlarán a Hornet mientras exploran un mundo lleno de peligros, secretos y nuevos enemigos. La trama gira en torno a su intento de escapar de su captura y descubrir los misterios que rodean su nuevo entorno.

¿Cuándo se estrena ‘Hollow Knight: Silksong?

La fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong está fijada para el 4 de septiembre de 2025.

El juego ‘Hollow Knigt’ estará disponible en vaias plataformas y consolas, como PC (en Steam), Play Station 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Este anuncio ha generado un gran revuelo en la comunidad gamer, que ha estado esperando pacientemente desde su anuncio inicial en febrero de 2019.

¿Cuál es la trama de ‘Hollow Knight: Silksong’?

Hollow Knight: Silksong promete ofrecer una experiencia de juego mejorada con varias características nuevas en comparación con su predecesor. Algunas de estas incluyen:

Nuevas habilidades de Hornet: A diferencia del protagonista del primer juego, Hornet tiene habilidades de esquiva y movimiento más acrobáticas, lo que le permite una jugabilidad más fluida y dinámica.

A diferencia del protagonista del primer juego, Hornet tiene habilidades de esquiva y movimiento más acrobáticas, lo que le permite una jugabilidad más fluida y dinámica. Sistema de misiones: El juego contará con un sistema de misiones que incluye cuatro categorías: Gather, Wayfarer, Hunt y Grand Hunt, facilitando a los jugadores la exploración de la narrativa del juego.

El juego contará con un sistema de misiones que incluye cuatro categorías: Gather, Wayfarer, Hunt y Grand Hunt, facilitando a los jugadores la exploración de la narrativa del juego. Nuevos enemigos y jefes: Se introducirán más de 200 nuevos enemigos y más de 40 nuevos jefes, lo que aumentará el desafío y la emoción en cada encuentro.

Se introducirán más de 200 nuevos enemigos y más de 40 nuevos jefes, lo que aumentará el desafío y la emoción en cada encuentro. Recursos y mecánicas de juego: Hornet podrá utilizar Shell Shards y Rosaries, dos nuevas monedas que tendrán funciones específicas en el juego, como la compra de objetos y la reparación de herramientas.

'Hollow Knight' es un juego desarrollado por Team Cherry. (Team Cherry)

El desarrollo de Hollow Knight: Silksong ha sido un proceso largo y laborioso. Originalmente concebido como un contenido descargable (DLC) para Hollow Knight, el juego se expandió tanto en alcance que Team Cherry decidió convertirlo en una secuela independiente. A lo largo de su desarrollo, los creadores han mantenido una comunicación limitada sobre los avances, lo que ha alimentado la especulación y la anticipación entre los fans.

¿Cuánto costará comprar ‘Hollow Knight: Silksong’?

La expectativa en torno a Hollow Knight: Silksong es monumental. Con más de 5.2 millones de usuarios en listas de deseos de Steam, el juego ha sido reconocido como el título más deseado en la plataforma. Además, ha ganado premios como “Juego Más Esperado” en los Unity Awards 2021, lo que subraya su popularidad y el entusiasmo por su lanzamiento, que se esperaba desde 2019.

Hollow Knight: Silksong se perfila como un hito en el mundo de los videojuegos de estilo metroidvania, con su lanzamiento el 4 de septiembre de 2025.

El estudio, Team Cherry, reveló que este juego tendrá un costo de 19.99 dólares, es decir, unos 372 pesos mexicanos.