Nintendo revela nuevos juegos para Switch: Zelda, Mario, Luigi y Hello Kitty traen estas ‘sorpresas’

Una buena noticia para fans gamers cuya consola favorita es la Switch: Nintendo anunció este martes varios juegos nuevos que llegarán a finales de este año, antes del lanzamiento esperado de una nueva consola a principios de 2025.

Durante una presentación el martes, el editor de juegos japonés reveló el nuevo juego de rol Mario & Luigi: Brothership, que llegará el 7 de noviembre, así como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, protagonizado por la Princesa Zelda en lugar del héroe familiar. Enlace. Ese sale el 26 de septiembre.

Nintendo también dijo que Metroid Prime 4: Beyond, anunciado por primera vez en 2017, llegará en 2025, tal vez un indicio de que se lanzará tanto para Switch como para su sucesor.

¿Para las girlies? Otro juego que debutará para la consola es el Hello Kitty Island Adventure.

Otros anuncios del evento Nintendo Direct incluyeron remakes y conversiones de juegos más antiguos como Fantasian y Donkey Kong Country Returns, lo que sugiere que la mayoría de los equipos de desarrollo de Nintendo se están centrando en el próximo Switch. La compañía dijo que presentará la nueva consola durante su actual año fiscal, que finaliza en marzo de 2025.

Esto sabemos sobre el primer videojuego protagonizado por Zelda

Nintendo trae bajo la manga el The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, que será el primer juego totalmente protagonizado por la princesa Zelda.

Imagen principal del nuevo juego The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. (Nintendo Direct)

Esta no es la primera vez que Zelda es un personaje jugable, ya que es posible elegirla como principal en Hyrule Warriors. Pero sí es el único donde la princesa protagoniza la historia al ser el único personaje jugable.

En el tráiler, se muestra que el juego inicia cuando el héroe, Link, llega a la mazmorra donde la princesa está encapsulada en un cristal. Tras vencer al enemigo, Link es absorbido por la oscuridad y logra lanzar una flecha para liberar a la princessa antes de quedar atrapado.

Aspectos: Así luce la princesa Zelda en el nuevo juego de Nintendo. (Nintendo Direct)

Ahí, Zelda huye y tendrá que atravesar el resto de la aventura sola.

Eiji Aonuma, productor de la serie de The Legend of Zelda, explicó que para Echoes of Wisdom se buscó crear un nuevo estilo de juego que no esté basado en el uso de la espada como sucede con todos los otros juegos protagonizados por Link. Por ello, la princesa desarrollará la habilidad de crear ‘Ecos’ y tendrá como compañera al hada Tri, para salvar el reino.

Nintendo anunció un nuevo modo de juego para este TLOZ protagonizado por la princesa Zelda. (Nintendo Direct)

La hermandad de Mario y Luigi: Así luce el nuevo ‘Brothership’

Luego del gran éxito que resultó en 2023 por Super Mario Bros. La película, Nintendo trae un nuevo juego de los hermanos fontaneros: el Mario & Luigi: Brothership (Conexión fraternal).

Aquí podremos explorar parte de la historia de hermandad de Mario y Luigi, que vivirán aventuras en un mundo nuevo para ellos.

Modo de lucha cooperativa en Mario y Luigi: Brothership. (Nintendo Direct)

El juego se basa en aventuras y combates de cooperación, similar a otras entregas de Mario y Luigi. También veremos la aparición de la princesa Peach y el (querido) villano Bowser.

Al igual que otros títulos de los hermanos, es un videojuego RPG. Si bien ha habido ya otras entregas, habían pasado ya nueve años desde el último, que fue el Mario & Luigi: Paper Jam, para Nintendo 3DS en 2015.

Portada del nuevo videojuego de los hermanos Mario y Luigi. (Nintendo Direct)

Esta nueva entrega estará disponible el 7 de noviembre de 2024.

¡Qué miedo! La aventura en Luigi’s Mansion 2

Otro juego largamente esperado es el Luigi’s Mansion 2 HD, donde podrás vivir una aventura espectral en varias mansiones, atrapando fantasmas.

Nintendo presentó imágenes del nuevo Luigi's Mansion 2 HD. (Nintendo Direct)

De acuerdo con Nintendo, cada mansión tendrá rompecabezas y retos distintos, en los que Luigi (y tú) tendrán que reunir valor para poder avanzar.

Si no te da miedo la aventura, estará disponible el 27 de junio del año próximo para la consola Switch.

Hello, Hello Kitty, la hora llegó: ¿Será el nuevo ‘Animal Crossing’?

Una buena noticia para las Sanrio girls que están en busca de un juego relajante: Hello Kitty también tendrá su propia aventura este próximo año.

Hello Kitty Island Adventure será lanzado para la consola Switch. (Nintendo Direct)

El nuevo Hello Kitty Island Adventure será un videojuego donde podrás crear a tu propio personaje para habitar en una isla, donde podrás entablar una amistad con personajes Sanrio como Kitty, Kuromi, Cinnamonroll y más.

Es un mundo abierto donde se podrá interactuar con los aldeanos para resolver misterios de la comunidad. Es un juego colorido donde algunas actividades disponibles serán recolectar artículos, pescar y explorar en un mapa y tipo de juego que luce similar a los títulos de Animal Crossing.

Con información de Bloomberg.