Así es el nuevo Hello Kitty Café Château: La casa de verano de la gatita japonesa en CDMX

Hello Kitty Café Château abre al sur de la Ciudad de México. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

A unos pasos del entorno boscoso que ofrece el Parque La Bombilla, en el barrio de San Ángel habita una gatita japonesa que mide “cinco manzanas”, cuyos colores inundan una casa floral con aires de antiguo castillo al sur de la Ciudad de México; su moño se asoma en la fuente del patio, en la cima de los cupcakes y la espuma de un capuchino: es el Hello Kitty Café Château.

Este 5 de septiembre se inauguró oficialmente la segunda sucursal del Hello Kitty Café, el cual abrió por primera vez en México y Latinoamérica en invierno, durante el mes de diciembre de 2021, en un ambiente bastante distinto: Plaza Carso, en la colonia Polanco.

La gatita de Sanrio nacida en la década de los 70 ha impactado a varias generaciones y ahora se extiende por la metrópoli como un “sueño de verano”; para ello eligió al barrio de San Ángel, ese antiguo pueblo de estilo colonial rodeado de buganvilias, monasterios y edificios del siglo XVII.

El concepto del café se inspira en ser un oasis con vegetación en la CDMX. (Foto: Hello Kitty Café / Facebook).

Hello Kitty Café Château: la ‘casa de verano’

Esta casa de piedra adornada con enormes flores rosa pastel en las paredes y los techos consiste en varios salones que rodean un patio donde se asoma una fuente de Hello Kitty; además, de vez en cuando una botarga la gatita saluda desde el balcón; cuenta con una tienda de regalos de artículos oficiales y ludoteca.

Es un proyecto de Carolina Castellanos y Mauricio García, también fundadores de Kochi Kochi Land, un lugar en el Centro de la CDMX donde venden postres kawaii y habían tenido previamente una colaboración con Sanrio.

El lugar cuenta con un amplio espacio al aire libre. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Esta segunda sucursal de Hello Kitty Café se encuentra en San Ángel, al sur de la CDMX. (Foto: Erick Paz / Cortesía).

En entrevista, nos cuentan que el propósito de este café en el sur de la ciudad es llegar a más personas y plantean un concepto distinto al de Polanco: mientras aquel ofrece un entorno más “citadino”, esta es la “casa de verano” de la gatita japonesa.

“Es una oportunidad para hacer algo diferente porque en lugar de estar donde hay mucha actividad y gente, oficinas, galerías, aquí puedes estar en un espacio muy natural, rodeado de plantas, vegetación, árboles, tranquilo, sentirte en un oasis dentro de la ciudad”, explica Mauricio García, “El estilo arquitectónico del lugar y la decoración es más campestre, estás en la casa de campo de Hello Kitty”.

El lugar tiene varios salones alrededor del patio. (Foto: Nayeli Reyes).

Carolina agrega que está pensado como si fuera el lugar donde la gatita japonesa vacaciona, “ese concepto nació porque todo el lugar se presta, llama a eso”.

Aunque por ahora planean centrarse en esta nueva locación, no descartan abrir más sucursales: “La idea no es saturar la ciudad de Hello Kitty Café, queremos que cada uno sea especial, por lo mismo son diferentes, ofrecer una novedad”, comenta Carolina.

A ocho meses de que comenzaron este proyecto al que los invitó Sanrio, Mauricio cuenta que la recepción que han visto es “lo máximo”: “los fans de Hello Kitty en México son de los más acérrimos, creo que eso ha ayudado a que el lugar siempre esté lleno de esa magia y energía, de gente que llega con la ilusión de pasar ese momento super padre con Kitty”.

Mantienen la selección de bebidas y mocktails de la primera sucursal. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Las novedades del nuevo Hello Kitty Café

En la parte superior del lugar se recrea la casa de Hello Kitty, con espacios como la habitación donde la gatita duerme al lado de su hermana Mimmy; también hay una cocina donde prepara su postre favorito, pay de manzana, con su mamá Mary White.

En la parte superior del inmueble se recrea la casa de Hello Kitty en varias habitaciones. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

En otro cuarto comparte un pastel de cumpleaños con sus amigos Chococat, Badtz Maru, Keroppi y algunos invitados más.

Asimismo, ofrecen una experiencia inmersiva en un espacio sensorial, un cuarto de espejos con luces y colores donde se observa la silueta de Hello Kitty.

El cuarto de espejos es ideal para selfies. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

En cuanto al menú, presentan una propuesta de estilo campestre europeo con english muffins, croque madame y pollo al grill con puré, además de una amplia selección de mocktails (coctelería sin alcohol).

“Mantenemos todo el menú de postres y bebidas que ya teníamos, pero el espacio nos da para ofrecer desayunos, brunch, comidas, es una ampliación, huevos, un apartado de comida mexicana para comer chilaquiles, enmoladas, omelettes, comida saludable, vegetariana, sin gluten, bajas en azúcar”, detalla Carolina.

El café temático de Hello Kitty abre una segunda sucursal. (Foto: Nayeli Reyes).

Así que en este espacio también podrás encontrar elementos clásicos del menú del café de Polanco como los cupcakes de varios sabores y uno de los que más éxito ha tenido entre los amantes del chocolate: Hello Kitty Choco Surpirse (mousse de chocolate amargo y crema de avellana con base de bizcocho de chocolate, espolvoreado con cocoa).

¿Dónde está el nuevo Hello Kitty Café?

Se encuentra en Plaza Catorce, Avenida de la Paz 14, San Ángel, Ciudad de México.

A ambas sucursales puedes acudir sin reservación, aunque considera que los fines de semana hay más afluencia, por lo que si no quieres esperar puedes reservar.

El Hello Kitty Café Château tiene una mayor capacidad que el de Polanco, el cual recibe a alrededor de 70 personas. El cheque promedio es de alrededor de 400 pesos por persona.