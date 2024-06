Personajes de ‘La Casa del Dragón’ 2: ¿Quién es quién en la ‘Danza de Dragones’?

Han pasado casi dos años desde que nos quedamos a punto de ver el desarrollo de la guerra en House of the dragon, precuela de Game of thrones que por fin estrena su temporada dos este domingo, sin embargo, la historia de la Casa Targaryen bien puede estar más enredada que la serie de un árbol de Navidad.

Los ‘maratoneros’ acostumbrados a terminar en un día producciones como Griselda, Bebé Reno y Bridgerton tendrán que ponerle freno a sus ansias porque al igual que Quién lo mató, la ‘danza de dragones’ se ‘baila’ despacio: cada semana se estrena un capítulo.

La Casa del Dragón está basada en Fuego y Sangre, novela de George R.R. Martin, está ambientada 200 años antes de Juego de Tronos. Aquí se cuenta la pelea interna de Casa Targaryen, conocidos por su habilidad de controlar dragones, por el trono de hierro.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de ‘La Casa del Dragón’?

A diferencia de la temporada uno que tuvo 10 capítulos, la segunda entrega solo tiene 8 (así como lo escuchaste: esperaste 602 días para ver solo 8 episodios).

El primero se estrena este 16 de junio en México, a las 19:00 horas, ritual que se repetirá a la misma hora en televisión por cable HBO o en streaming Max durante los siguientes domingos:

Capítulo 1: 16 de junio de 2024

Capítulo 2: 23 de junio de 2024

Capítulo 3: 30 de junio de 2024

Capítulo 4: 7 de julio de 2024

Capítulo 5: 14 de julio de 2024

Capítulo 6: 21 de julio de 2024

Capítulo 7: 28 de julio de 2024

Capítulo 8: 4 de agosto de 2024

Horario del estreno de 'La Casa del Dragón'. (Foto: X / @StreamMaxLA).

Reparto de ‘La Casa del Dragón’ 2: ¿Quién es el rey?

Si eres de las personas que vive bajo una roca y hasta ahora no has visto la temporada uno, huye de aquí, vienen spoilers.

Este es un resumen de los actores y personajes que tienen relevancia en la nueva temporada de la serie, la cual comienza donde nos quedamos el 23 de octubre de 2022: la hija del recién fallecido rey Viserys, Rhaenyra, se disputa el trono con su hermanastro Aegon, que acaba de ser declarado el heredero a sus espaldas.

Así que en la ‘danza de dragones’, los ‘Negros’ apoyan el reclamo de Rhaenyra Targaryen y los ‘Verdes’ son partidarios de Aegon II Targaryen.

Personajes de 'La Casa del Dragón'. (Foto: Facebook Max).

Heredero del Trono de Hierro de Viserys I Targaryen: Daemon o Rhaenyra

En la temporada uno vimos cómo fue el reinado del Rey Viserys I Targaryen (Paddy Considine), elegido por los señores de Westeros sobre su prima Rhaenys Targaryen (Eve Best) (“la reina que nunca fue”) para suceder al Viejo Rey.

Viserys Targaryen (Paddy Considine) ganó el 'Trono de Hierro' a su prima Rhaenys Targaryen (Eve Best). (Fotos: IMDb).

Rhaenys Targaryen se casó con Lord Corlys Velaryon y tuvo dos hijos: Laena y Laenor. (Foto: IMDb).

Viserys I Targaryen tuvo solo una hija con Aemma Arryn (Sian Brooke): Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), no pudo tener más progenie con su esposa, quien muere en el parto después de dar a luz en cesárea a su hijo, este también fallece al poco tiempo.

Así que él debe elegir a quién nombrará como su sucesor: a su hermano, el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith) o a su hija Rhaenyra, pese a la oposición a que una mujer gobierne. Ella es elegida por su padre como heredera del Trono de Hierro.

Viserys se casa de nuevo con Alicent Hightower y tiene cuatro hijos, pero mantiene a su primogénita como su heredera.

Príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), hermano de Viserys. (Foto: IMDb).

Rhaenyra Targaryen, hija de Viserys, fue interpretada en sus primeros años por Milly Alcock y después por Emma D'Arcy. (Foto: IMDb).

Alicent Hightower y los Verdes

Alicent Hightower (Olivia Cooke), hija de Ser Otto Hightower (Rhys Ifans), la ‘Mano del Rey’ de Viserys I Targaryen.

Alicent era la mejor amiga de Rhaenyra y se convierte en la segunda esposa del rey Viserys, con quien tiene cuatro hijos:

Aegon (Tom Glynn-Carney)

Helaena (Phia Saban)

Aemond (Ewan Mitchell)

Daeron

Alicent Hightower (Olivia Cooke) es la segunda esposa del Rey de Viserys I Targaryen (Paddy Considine) (Foto: IMDb).

Aegon Targaryen

Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) es el primogénito de Alicent Hightower. Su madre afirma que en sus últimos momentos de vida Viserys lo nombró a él su heredero al trono en lugar de Rhaenyra, por lo cual convoca al ‘Consejo Verde’ para coronarlo como rey de Westeros.

Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) es el primogénito del rey Viserys y Alicent Hightower.

Aemond Targaryen

Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), es el segundo hijo del rey Viserys y Alicent Hightower. En su infancia, peleó con Lucerys, uno de los hijos de Rhaenyra y perdió un ojo, por lo cual lo conocen como ‘El Tuerto’.

Años después de ese evento, su dragón mata a Lucerys Velaryon, hecho que desencadena la guerra entre los ‘verdes’ y los ‘negros’.

Aemond Targaryen (Ewan Mitchell). (Foto: IMDb).

Halaena Targaryen (Phia Saban) es la hija de Viserys y Alicent. (Foto: IMDb).

Rhaenyra y los ‘Negros’

Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) se casó con Ser Laenor Velaryon en un matrimonio arreglado y tuvo tres hijos que llevan su apellido (aunque en realidad son de Ser Harwin Strong):

Jacaerys Velaryon (Harry Collett)

Lucerys Velaryon (Elliot Grihault): lo mata el dragón del ‘Príncipe tuerto’.

Joffrey Velaryon

Rhaenyra luego se casa con su tío, Daemon Targaryen, con quien tiene a otros tres herederos:

Aegon III Targaryen

Viserys II Targaryen

Visenya Targaryen

Matt Smith y Emma D'Arcy en La casa del dragón (2022). (Foto: IMDb).