Hija de Benito Castro muestra ‘errores’ de la serie ‘¿Quién lo mató?’: ‘Me moría de la risa’

¡Pácatelas! La serie ¿Quién lo mató? Retrata el asesinato de Paco Stanley y la manera en que vivía entre fiestas, drogas y alcohol junto con sus amigos Benito Castro y Mario Bezares durante sus años como conductor de televisión.

La producción, a cargo del director Humberto Hinojosa, muestra una advertencia antes del inicio de cada capítulo donde dice que algunos de los hechos que aparecerán en la pantalla fueron dramatizados, entonces ¿Cuáles hechos son verdaderos dentro de esta historia?

Hija de Benito Castro criticó la serie ‘¿Quién lo mató?’

La figura de Benito Castro fue tan importante en la vida de Paco Stanley que se le dedicó un episodio completo en la serie de Amazon Prime.

En casi 40 minutos muestran diferentes momentos que supuestamente compartieron ambos conductores de televisión, como la fiesta de la hermana de Amado Carrillo donde fueron invitados por el propio narcotraficante.

También cuando en las oficinas Stanley y Benito Castro organizaron fiestas, donde consumían drogas y bebidas alcohólicas a tal grado que el músico ya no pudo aplicarse loción porque cualquier tipo de alcohol que absorbiera su cuerpo podía causarle una cirrosis.

Benito Castro fue uno de los testigos clave en el asesinato de Paco Stanley, el cantante trabajó con él en dos populares programas de televisión en los 90. (Foto: Especial / El Financiero).

Debbie Castro, hija del músico, aseguró que la serie es producto de un buen trabajo en temas de vestimenta, escenografía, música, guion y dirección, pero tiene “muchos errores”.

“Me parece muy curioso que al tener testimonios no los tomaron para darle veracidad (....) es mucha ficción, ponen a todos a Gil, a Brenda, a mi papá en una situación incómoda y no, toda la historia desde que comienza me hizo morir de risa y solo le decía a mi esposo ‘error, error’ (...) no lo entendí”, declaró Debbie en entrevista con el programa De primera mano.

‘Errores’ de la serie ‘¿Quién lo mató?’, según la hija de Benito Castro

La hija del también actor contó con Gustavo Adolfo Infante que la serie ¿Quién lo mató? Cometió “errores básicos” como cuando aparece ella, pero siendo mayor, precisó que en aquel momento solo era una niña.

Además, detalló que Benito Castro se distanció de Paco Stanley por la oportunidad de estar en un programa con ‘la güereja’ y no por las fiestas.

Ella enlistó los presuntos errores en la producción de Amazon Prime en la misma entrevista mencionada anteriormente:

Explicó que su papá no tuvo un infarto tras una sobredosis de droga.

No fue el consumo excesivo del alcohol lo que lo alejó de Paco Stanley.

No contó la historia de la amistad con Paco a un mesero en un bar.

No se enteró del asesinato de Stanley en un foro de televisión, sino en su casa.

No fue dócil, tenía un carácter fuerte y nunca se quedó callado.

Debbie pidió a las personas ver la serie, pero tomando en cuenta que no retrata la verdad.

Aparte de su relación laboral, Paco Stanley y Benito Castro eran amigos. (Foto: Instagram / @loftcinema)

¿Quién es quién en la nueva serie de Paco Stanley?

En ¿Quién lo mató?, los personajes son interpretados por los siguientes actores: