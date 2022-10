‘Tu Viserys Targaryen es mejor que el mío’: George R.R. Martin elogia a Paddy Considine

Viserys Targaryen destacó en el octavo capítulo de 'House of the Dragon'. (Twitter @GameOfThrones)

Paddy Considine se ha llevado muchos elogios en redes sociales después del estreno del capítulo 8 de House of the Dragon y es que su interpretación del Rey Viserys Targaryen I impresionó hasta a George R.R. Martin, creador de esta precuela de Game of Thrones.

La actuación de Considine fue de lo más destacado en el episodio ‘The Lord of the Tides’ estrenado este fin de semana porque el actor demostró el valor del rey de los ‘Siete Reinos’, mostrando distintas versiones del personaje, desde que gozaba de salud hasta que una enfermedad lo deterioró.

“Creo que es muy noble y digno cómo se comporta. Creo que se olvidó de ser un buen padre para su segunda familia”, comentó Considine sobre su personaje para The Hollywood Reporter en la previa al estreno del capítulo. “Está sufriendo terriblemente por una aflicción. Una muerte lenta y horrible. Así que fue interesante interpretar ese declive en él”.

La familia sigue peleándose y el ambiente está cada vez más tenso en Westeros.



¿Cuál fue la mejor parte del último episodio de #LaCasaDelDragón? — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) October 9, 2022

Para el actor británico fue muy gratificante el reconocimiento del creador de la historia. “Recibí un mensaje que simplemente decía: ‘Tu Viserys es mejor que mi Viserys’”, contó Paddy Considine a GC. “Era de George R.R. Martin y dije: ‘Es suficiente. Gracias por confiar en mí'”.

El autor de la saga Canción de Hielo y Fuego, en la que están basadas las series de Game of Thrones y House of the Dragon, también destacó en una entrevista para HBO que la personificación que hizo Considine del Rey Targaryen superó la que él describió en sus libros.

“Es mejor que la forma en que escribí al Rey Viserys en Fire & and Blood. Es más fuerte, todavía está en conflicto, pero es más una figura trágica. Tiene aspectos de Rey Lear -si puedo atreverme a decir eso- y hace que su interpretación sea realmente interesante de ver en el programa”.

En redes sociales varios seguidores de la saga comentaron que Paddy Considine dio una gran y conmovedora despedida a su personaje del Rey Viserys Targaryen I y se merece un premio Emmy en las próxima edición.