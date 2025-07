¿Listo para la aventura?: Nintendo revela a los actores principales del live action de The Legend of Zelda

La producción de la película The Legend of Zelda estará a cargo de Nintendo y Arad Productions, mientras que Sony Pictures será responsable de la distribución mundial. [Fotografía. Nintendo/red social X]

¡Alista tu espada y prepárate para la aventura! Nintendo reveló a los protagonistas del live action de The Legend of Zelda, una película que promete dar vida al mundo mágico de esta icónica franquicia de los videojuegos.

El anuncio fue realizado por el reconocido desarrollador de videojuegos, Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros, a través de la página oficial de Nintendo, donde se compartieron las fotografías de los actores Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth, quienes interpretarán a Zelda y Link en la película, respectivamente.

“Soy Miyamoto. Me complace anunciar que, para la película de acción real de The Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason-san y Link por Benjamin Evan Ainsworth-san", dice la publicación, que comparte imágenes de ambos con sus respectivos disfraces. “Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la gran pantalla”.

Además del anuncio de los actores principales, Nintendo dio a conocer que el estreno del live action de The Legend of Zelda será el 7 de mayo de 2027.

¿Qué sabemos de la nueva película de The Legend of Zelda?

La nueva película de Nintendo buscará adaptar el mundo del popular videojuego, que debutó en 1986 en Japón. La historia gira en torno a Link, un joven valiente que se embarca en una aventura para proteger el reino de Hyrule del malvado Ganon.

En su travesía, debe reunir artefactos sagrados, resolver acertijos ancestrales y, con frecuencia, colaborar con la princesa Zelda, quien también juega un papel crucial en la defensa del reino. La narrativa combina elementos de fantasía, acción y misterio, en un universo donde la leyenda y la magia se entrelazan.

Bo Bragason, quien interpretará a Zelda, es reconocida por su participación en Three Girls de la BBC, Renegade Nell de Disney+ y también aparecerá en la película My Old Ass, producida por Amazon MGM Studios.

En el caso del joven actor británico Benjamin Evan Ainsworth, quien dará vida a Link, trabajó tanto en proyectos animados como en producciones live action. Prestó su voz al personaje principal en Pinocho (Disney), y también ha actuado en pantalla en series y películas. Igualmente, participó en la serie The Haunting of Bly Manor de Netflix y en la película Everything’s Going to Be Great.

¿Quién será el director de la película de The Legend of Zelda?

La nueva película The Legend of Zelda será dirigida por Wes Ball, quien también estuvo a cargo de The Maze Runner y Kingdom of the Planet of the Apes, con guion de T. S. Nowlin, quien sustituyó al escritor original, Derek Connolly.

La producción estará a cargo de Nintendo y Arad Productions, mientras que Sony Pictures será responsable de la distribución mundial.

Aunque todavía no se han confirmado las fechas, se espera que el rodaje de The Legend of Zelda comience a finales de 2025 o principios de 2026.

En un inicio se esperaba que el estreno de la película fuera en marzo del próximo año. Sin embargo, se retrasó debido a que los productores buscan recrear con fidelidad el mundo del popular videojuego.

Desde su lanzamiento, The Legend of Zelda vendió más de 150 millones de copias en diversas consolas. Recientemente, Nintendo readaptó The Legend of Zelda: Breath of the Wild como parte del debut de la nueva consola Switch 2, incorporando mejoras gráficas y de rendimiento.