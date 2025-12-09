Conciertos de Bad Bunny México: ¿Cuáles son las alternativas viales en la CDMX para llegar al Estadio GNP?

Ante la alta afluencia de asistentes que se espera en los conciertos de Bad Bunny, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció un dispositivo especial para garantizar la seguridad del público. [Fotografía. Cuartoscuro]

Para que no molesten a los ‘Vecinos’ con el tráfico y la seguridad, el gobierno de la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de asistentes durante las ocho fechas de conciertos de Bad Bunny como parte de su gira internacional titulada Debí tirar más fotos World Tour.

Los conciertos del cantante puertorriqueño en la CDMX tendrán lugar en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

Ante la alta afluencia de asistentes que se espera en los conciertos de Bad Bunny, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció un dispositivo especial para garantizar la seguridad del público.

Las autoridades estiman que estos eventos podrían reunir a más de 500 mil personas, incluyendo visitantes internacionales de más de 70 países. Además del despliegue policial, se emitieron recomendaciones para evitar incidentes y se establecieron rutas alternas ante posibles afectaciones viales.

¿Cómo estará conformado el operativo de seguridad para el concierto de Bad Bunny en la CDMX?

De acuerdo con la SSC de la CDMX, durante los días del concierto de Bad Bunny se desplegarán 1,166 elementos de seguridad, quienes contarán con apoyo de:

39 vehículos oficiales

10 motopatrullas

9 grúas

1 autobús

2 drones

1 helicóptero del agrupamiento Cóndores, para sobrevuelos de vigilancia

A este operativo de seguridad se sumarán 650 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), encargados de vigilar accesos, salidas, gradas, pasillos y estacionamientos. Además, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito coordinará el flujo vehicular y regulará los puntos de ingreso y salida al recinto.

¿Cuáles son las alternativas viales para llegar al concierto de Bad Bunny?

De acuerdo con el mapa difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en redes sociales, las rutas viales recomendadas para rodear el Estadio GNP Seguros durante los conciertos de Bad Bunny son:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso)

Presidente Plutarco Elías Calles

Avenida del Té

Eje 4 Oriente (Canal de Río Churubusco)

La Secretaría de Seguridad pidió a la ciudadanía anticipar sus trayectos y consultar las actualizaciones viales a través de redes oficiales como @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.

¿Cuáles son las recomendaciones para los asistentes al concierto de Bad Bunny?

La SSC emitió una serie de recomendaciones con el objetivo de prevenir incidentes y facilitar la movilidad antes, durante y después del evento. Entre ellas destacan:

Usar ropa y calzado cómodo

Ubicar rutas y salidas de emergencia

Evitar cinturones, mochilas, objetos de vidrio y punzocortantes

Acordar puntos de reunión con acompañantes

No subir a bardas, templetes o barandales

Retirarse si se perciben situaciones de riesgo

Reportar cualquier incidente a los oficiales presentes

Evitar aglomeraciones y desalojar el inmueble de forma ordenada

Verificar pertenencias personales al salir

También se recomendó utilizar la aplicación Mi Policía, mediante la cual se puede contactar directamente con el oficial del cuadrante correspondiente para recibir ayuda inmediata.

De acuerdo con cifras oficiales y estimaciones de promotoras, la suma de asistentes podría superar las 500 mil personas a lo largo de las ocho fechas en los conciertos de Bad Bunny. La magnitud del evento también representa un incremento en la movilidad, la ocupación hotelera y el consumo en la capital.

La Secretaría reiteró que mantendrá información actualizada mediante sus redes oficiales: @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX. Estas cuentas ofrecerán alertas sobre movilidad, recomendaciones en tiempo real y canales de contacto directo durante cada jornada del concierto.