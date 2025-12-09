¡Que no te los ganen! Liberan boletos para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP

Liberan boletos para los conciertos de Bad Bunny en la CDMX. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

¡Que no te los ganen! Se liberaron boletos para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, luego de las inconformidades de los compradores con el escenario ‘La Casita’.

Esto porque tras la modificación del mapa para las presentaciones del ‘Conejo Malo’, diversos usuarios se quejaron en redes. Consecuentemente, Ocesa compartió un comunicado para solicitar una cancelación y reembolso de la compra de los tickets y el plazo para solicitarlo vence este 9 de diciembre.

Los lugares habilitados son para distintas fechas de los conciertos de Bad Bunny en la CDMX, (en el caso del miércoles 10 de diciembre no había ninguno disponible), únicamente en las secciones General A y en la sección VIP.

Liberan boletos para los conciertos de Bad Bunny en CDMX. (Foto: Captura Ticketmaster)

Las presentaciones del ‘Conejo malo’ con boletos disponibles liberados hasta el momento son las siguientes:

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

¿Cuáles son los precios de los boletos liberados para los conciertos de Bad Bunny en CDMX?

Los costos de los boletos liberados para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros son los siguientes:

General A : $4, 863 MXN por cada uno

: $4, 863 MXN por cada uno Sección VIP (anteriormente llamada ‘The Pit’): $12, 183 MXN por cada uno

(anteriormente llamada ‘The Pit’): $12, 183 MXN por cada uno Boleto sección VIP + Ultimate Bad Bunny VIP Lounge: $27,338 MXN por cada uno (solo para el 21 de diciembre)

Los precios ya incluyen el cargo por servicio de Ticketmaster, el cual aumentó del 22% al 24% desde el pasado septiembre.

En la compra de un monto mínimo de $6,000 MXN se habilita una promoción de 6 meses sin intereses, únicamente con tarjetas Banamex.

Boletos liberados para conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros (Captura/Ticketmaster)

¿Cuál es el posible setlist de los conciertos de Bad Bunny en México?

Los conciertos de Bad Bunny en CDMX están a la vuelta de la esquina y surge la pregunta ‘¿cantará mi canción favorita?’.

Si bien el setlist no se puede confirmar hasta el día de la presentación, se acostumbra tomar como referencia el listado de temas interpretados en los shows anteriores, en el caso del ‘Conejo Malo’ es el de República Dominicana del 6 diciembre, donde cantó las siguientes rolitas:

Primera parte: Escenario principal

‘LA MuDANZA’

‘Callaíta’ (versión en salsa)

‘PIToRRO DE COCO’

‘WELTiTA’ (con Chuwi)

‘TURiSTA’

‘BAILE INoLVIDABLE’

‘NUEVAYoL’

Interludio (con la participación del personaje Concho)

Segunda parte: Escenario ‘La Casita’

‘VeLDÁ’

‘Tití me preguntó’

‘Neverita’

‘Si veo a tu mamá’ (versión techno)

‘VOY A LLeVARTE PA PR’

‘Me porto bonito’

‘Bichiyal’

‘Yo perreo sola’

‘Efecto’

‘Safaera’

‘Diles’

‘MONACO’

‘Te deseo lo mejor’

(Canción sorpresa)

‘CAFé CON RON’

‘Ábreme paso’

Tercera parte: Escenario principal

Jacobo Morales Interludio

‘Ojitos lindos’

‘La canción’

‘KLOuFRENS’

‘BOKeTE’

‘DÁKITI’

‘Tarot’

‘No me conoce’

‘CÓMO SE SIENTE’ (Remix)

‘El apagón’

‘DtMF’

‘EoO’

Bad Bunny se presenta en la CDMX con su tour 'Debí Tirar Más Fotos'. (Foto: EFE/ Eric Rojas/ SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Eric Rojas/EFE)

¿Por qué se cambió el mapa del Estadio GNP para el concierto de Bad Bunny en CDMX?

El mapa del Estadio GNP Seguros sufrió cambios en dos ocasiones debido a los ajustes realizados por Bad Bunny.

El primero llegó con ‘La Casita’, que es un segundo escenario colocado en el área de General B.

La segunda modificación fue con tras habilitar la sección ‘Los Vecinos’, ubicada detrás del escenario principal, se tratan de una especie de gradas.