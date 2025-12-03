¿Qué es ‘La Casita’, polémico montaje en conciertos de Bad Bunny por el que piden reembolsos en México?

Bad Bunny tiene un montaje en su gira conocido como 'La Casita', por el que no todos sus fans están de acuerdo.

Estamos a una semana de recibir a Bad Bunny en México con su tour mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS, aunque hay una situación que tiene a varios fans del ‘Conejo Malo’ molestos: se trata de ‘La Casita’.

Este martes anunciaron una nueva sección llamada ‘Los Vecinos’ en los conciertos de Bad Bunny en México, y al momento de compartir el mapa, se veía en medio de la sección General B un recuadro que decía ‘La Casita’.

Gracias a esto, varios seguidores del cantante de música urbana que compraron boletos en General A o Pits piden en redes sociales un reembolso, argumentando que no es la experiencia que adquirieron. Incluso, solicitan a Profeco intervenir contra Ticketmaster.

Así es ‘La Casita’ de Bad Bunny

Durante su residencia en Puerto Rico, Bad Bunny montó un escenario principal y uno alterno, al que bautizó ‘La Casita’. Se trata de una plataforma con apariencia de una típica casa de pueblo en su país natal.

Con ventanas, puertas y hasta pasto y plantas incluidas, ‘La Casita’ del ‘Conejo Malo’, en tonos rosados y amarillos, llamó la atención no solo por lo meticuloso de la adaptación, también porque fue sobre el techo donde cantó algunos de sus temas más famosos.

‘La Casita’ se encontraba alejada del escenario principal, en la sección general del el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde hizo su residencia.

El ganador de Latin Grammys en 2025 quiso replicar esta fórmula en su gira mundial, que empezó en República Dominicana, y continúa en Costa Rica y México, aunque no todos sus fans están felices con este montaje.

¿Por qué sus fans están enojados con ‘la Casita’?

En República Dominicana, el intérprete de ‘DtMF’ llevó su ‘casita’ puertorriqueña y la colocó en un sitio similar dentro del Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo los pasados 21 y 22 de noviembre.

Aquellos que pagaron los boletos más costosos, que por lo regular son los que están más cerca del escenario principal, se quejaron porque gran parte del show de Bad Bunny se realizó sobre ‘La Casita’, lo que les quitó parte de la experiencia que esperaban.

En redes sociales, algunos fans señalan que incluso más del 50 por ciento del evento es sobre este montaje, que sirve como segundo escenario, mientras otros consideran como un buen gesto del cantante acercar su show a todos los que pagaron una entrada, sin importar el costo.

Bad Bunny en México 2025: ¿Dónde estará ‘La Casita’ en el Estadio GNP Seguros?

Tras anunciar la sección ‘Los Vecinos’ en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (que se ubicará detrás del escenario principal), también se dio a conocer la ubicación de ‘La Casita’ para los 8 conciertos del puertorriqueño en nuestro país.

Este montaje estará en medio de la zona General B, por lo que aquellos que compraron una entrada en esta zona o las gradas aledañas podrán disfrutar de una buena experiencia con el artista más cerca.

No obstante, en México está ocurriendo lo mismo que con República Dominicana: varios usuarios se dicen descontentos, pues este mapa con ‘La Casita’ no se mostró al momento de hacer su compra, y argumentan que el show no valdrá la pena si Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre de Bad Bunny) no estará todo el tiempo en el escenario principal.

Fans de Bad Bunny piden intervención de la Profeco

Aunque muchos consideran ‘La Casita’ como un buen gesto para recorrer todo el Estadio GNP Seguros y estar cerca de sus seguidores, los que compraron boletos más caros ya están pidiendo reembolsos.

Incluso, en redes sociales como X piden que Profeco interceda, pues cuando se hizo la venta de boletos para Bad Bunny, no existía la zona de ‘La Casita’, por lo que consideran una ‘estafa’ pagar más por un show que no verán cerca todo el tiempo.