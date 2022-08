Bad Bunny revela quién fue su inspiración para escribir ‘Ojitos lindos’

Bad Bunny es el artista latino con más popularidad en la actualidad. Su último álbum, titulado Un verano sin ti, fue lanzado en mayo pasado y arrasó las listas de popularidad en distintas partes del mundo con sus 23 canciones; 6 de ellas colaboraciones con diversos artistas.

Una de estas es la melodía ‘Ojitos lindos’ -que por cierto es una de las incluidas en la playlist de verano de Barack Obama-, en donde el ‘Conejo Malo’ colabora con la banda colombiana Bomba Estéreo.

Bad Bunny habla sobre su inspiración para escribir ‘Ojitos Lindos’

‘Ojitos lindos’ es una de las canciones favoritas de las y los seguidores del cantante puertorriqueño, por lo que, durante un live en TikTok realizado a inicios de julio para hablar sobre algunas anécdotas e historias detrás del álbum Un verano sin ti, contó cuál fue su inspiración para escribir esta melodía.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista de 28 años, reveló que, contrario a lo que creían muchos seguidores, la canción no fue escrita pensando en una persona, sino en la mascota del cantante, una perrita raza Beagle llamada Sansa.

Tal como lo reveló durante la transmisión, ella es la responsable de que exista este tema, que escribió en conjunto con Liliana Saumet y Simón Mejía, de Bomba Estéreo.

“Los ojos más lindos que he visto son los de Sansa, son los más lindos”, reveló. “La escribí con mucho sentimiento y es la primera canción que escribo sintiendo amor hacia alguien”, agregó Bad Bunny, quien además aprovechó para agradecer a la agrupación colombiana por su colaboración en el tema.

“Muchas gracias a Bomba Estéreo, a ‘Li’ por cantar esta canción y decir que sí”, inició.

“Como he dicho antes, hubo un verano en mi pasado donde la música de Bomba Estéreo me acompañó y me dio vida, ese verano realmente necesitaba luz y buena vibra para sobrevivir. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en el disco Por Siempre. La música de Bomba Estéreo me ayudó a ser feliz”, confesó Benito.

Mientras el cantante se encuentra trabajando y viajando constantemente, Sansa es cuidada por Gabriela Berlingeri, quien se creía era su novia pero en el mismo live reveló que era su mejor amiga.