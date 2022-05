Zendaya, Verstappen y Niurka: las referencias de Bad Bunny en ‘Un verano sin ti’

Por fin llegó: desde la noche del 5 de mayo quienes son fans de Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, han podido escuchar su nuevo álbum Un verano sin ti, el cual está inspirado en la música caribeña con la que creció mientras iba de vacaciones con su familia en el lado Este, cerca de Río Grande y Fajardo.

En esta ocasión Bad Bunny presentó un álbum con 23 temas en donde incorpora sintetizadores, reguetón y mambo, entre otros ritmos latinos. A lo largo del disco, el Conejo Malo cnata junto a Rauw Alejandro, Jhay Cortez, Tony Dize, Chencho Corleone, Bomba Estéreo, Buscabulla y The Marías.

Y todo el álbum está plagado de referencias sobre Puerto Rico, figuras importantes del reguetón, celebridades como Zendaya, marcas como Tesla y apps como Instagram, entre muchas otras. ¿Y qué crees? Nos pusimos a curiosear y recopilamos todas las referencias que encontramos en Un verano sin ti.

1. Moscow Mule

“Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer desnú... en una playa por Balí, si no, Cancún. Pide otro Moscow Mule”, dice Bad Bunny en su primera canción del nuevo álbum.

El Moscow Mule es un cóctel hecho con vodka, que tiene como base el jugo de lima y cerveza de jengibre.

2. Después de la Playa

El segundo track es un mambo en el que hace referencia a la canción ‘Ella y yo’ de Don Omar y Romeo Santos (Aventura).

“Tu novio se cree Romeo, y yo le vo’a a hacer como Don, le vo’a hacer como Don, ¿qué, qué, qué? ¿Qué tú dice’? Salí con tu mujer. Ya Dio’ me perdonó, faltas tú”, canta el Conejo Malo

En esta canción de 2005, Romeo y Don Omar cuentan la historia de una infidelidad. Un gran clásico del reguetón.

3. Me Porto Bonito

En esta canción junto a Chencho Corleone, los reguetoneros hacen referencia a canciones de Plan B, así como a ese grupo y a Rebelde (RBD).

Benito menciona ‘Frikitona’, de Plan B, grupo de reguetón al que perteneció antes Chencho Corleone.

También menciona “Si quieres te hago un bebé o te traigo la’ Plan B”.

En la misma estrofa canta: “Pa’ los 2000 escuchaba RBD y ahora quiere perreo, toa’ la noche en la pared”.

4. Yo no soy celoso

En la sexta canción de su disco, el Conejo Malo menciona a una cantante puertorriqueña: “Ahora eres de fuego como Olga Tañón, je. Y en el cora me dejaste el Gran Cañón”.

Olga lanzó en 1993 el álbum Mujer de fuego, que incluye canciones como ‘Muchacho malo’, ‘Mujer de fuego’ y ‘Pero siempre regresas’. Más recientemente, en 2021, la cantante lanzó el EP ‘On fire’.

5. Tarot

En este sencillo Jhay Cortez menciona a un pintor italiano: “Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte, tú ere’ arte”.

6. Dos mil 16

Bad Bunny hace una mención a la actriz estadounidense Zendaya y, de paso, a la serie de HBO Euphoria, de la cual ella es protagonista.

“Hoy tengo party en Dizu, mañana en Aljibe y me quedo por Maya, ey. Te vo’a dar con euforia, tú ere’ mi Zendaya (¡Rrra!)”.

7. El Apagón

Este es quizá el track en el que Bad Bunny hace más referencias pues habla de Puerto Rico: “La capital del perreo, ahora todos quieren ser latino’, pero les falta sazón, batería y reggaetón, ey, ey”.

La primera referencia la encontramos en el nombre. Apenas en abril de este año, Puerto Rico sufrió un apagón que duró varios días y dejó a más de un millón de personas en el país. El incidente se registró el 7 de abril y el servicio se restableció el día 11. Este apagón fue significativo pues fue uno de los más grandes en el año, y también ocurre luego de lo devastado que está el sistema eléctrico de Puerto Rico luego del huracán María de 2017.

En tanto, la primera mención es para Maelo Ruiz, un salsero estadounidense con ascendencia puertorriqueña, quien es nombrado junto a Tego Calderón, el reguetonero puertorriqueño conocido sobre todo por el tema ‘Pa que retozen’.

Enseguida, se nombra a José Juan Barea, un jugador de basquetbol puertorriqueño. Actualmente tiene 37 años de edad y juega con los Cangrejeros. Sobre él, Benito apunta que “fue campeón primero que LeBron (James)”, jugador de los Lakers.

Al final, la novia del conejo, la modelo Gabriela Berlingeri, canta una estrofa sobre Puerto Rico. Benito mencionó que esta canción venía desde su corazón y por eso no buscó a una artista famosa, sino que prefirió escuchar la voz de Gabriela: “Quería alguien que lo cantara por amor, porque es un mensaje sincero”, dijo al periódico The New York Times.

8. Un Coco

En este tema, Benito habla sobre desamor y menciona: “Voy a tirar el radio por mar si sale Sin Bandera, proque no puedo escuchar canciones de romance”.

Sin Bandera es un dúo de cantantes mexicoargentinos que hacen baladas románticas y fueron muy famosos durante los años 2000, con canciones como ‘Que lloro’ y ‘Entra en mi vida’.

Pero sus referencias a los años 2000 no se terminan ahí, pues Bad Bunny también menciona a personajes de dos telenovelas mexicanas muy famosas:

“Ya tu recuerdo me pesa, te disfrazaste de Rubí y eras Teresa”.

9. Andrea

En la canción número 19, que lleva por nombre ‘Andrea’, Bad Bunny hace referencias a marcas de automóviles como Civic y Tesla.

También hace mención de mujeres de la historia y la farándula: “La demonia ha despertado, ey. Una guerrera, Juana de Arco, temperamental, Niurka Marco’”.

Benito canta junto a Buscabulla, un dúo de cantantes portorriqueños, donde también mencionan a Max Verstappen de la Fórmula 1 y al piloto conocido como Buddy Baker:

“La vida va como Verstappen en Fórmula 1. Y Buddy Baker en Daytona”.

10. Un verano sin ti

El Conejo Malo nombra en este tema, que da nombre a su nuevo disco, al compositor español Alejandro Sanz y una de sus canciones más conocidas:

“Alejandro Sanz con el corazón partí'o, Y yo con el alma rota”.

Con información de Emilia López.