‘No creo hacer reguetón a mis 40’: Bad Bunny se confiesa ante su disco ‘Un verano sin ti’

Bad Bunny estrena hoy su cuarto álbum de estudio Un verano sin ti, el cual está inspirado en la música caribeña con la que creció mientras iba de vacaciones con su familia en el lado Este, cerca de Río Grande y Fajardo, por lo que el puertorriqueño asegura que son canciones que se pueden poner como playlist en el verano.

Grabado entre esta zona y República Dominicana –con detalles en los estudios de Electric Lady- el artista más escuchado por dos años seguidos en Spotify (y el más reproducido por los mexicanos en YouTube), que vendrá a México este año, incorpora sintetizadores o raps por medio de 23 temas con colaboraciones con Rauw Alejandro, Jhay Cortez, Tony Dize, Chencho Corleone, Bomba Estéreo, Buscabulla y The Marías, formada por la puertorriqueña María Zardoya y Josh Conway.

“El disco es bien caribeño en todo sentido, con los reguetones, con los mambo, con todos esos ritmos y me gusta que sea así”, dijo el cantante en entrevista con The New York Times. Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre de pila, trabajó con productores como Tainy, MAG y La Paciencia en canciones como ‘Después de la playa’, ‘Andrea’ (en donde incluso menciona al piloto de la Fórmula 1 Max Verstappen) y ‘El apagón’, que habla de los inversionistas y la energía eléctrica en la isla a manos de un consorcio privado.

Esto sabemos de ‘Un verano sin ti’

Una de las voces que acompañó al ‘Conejo malo’ fue la de su novia Gabriela Berlingeri. “Este es un tema mío, de mi corazón. No quería buscar a una artista famosa. Quería alguien que lo cantara por amor, porque es un mensaje sincero”, explicó al medio. En la canción, hace un guiño a los integrantes de la industria musical que se han unido a la moda del género urbano.

Este material llega luego de su LP de 2020 El último tour del mundo, además de X 100pre (2018), YHLQMDLG (2020) y Las Que No Iban a Salir (2020).

“Desde siempre le he dejado claro a la gente que nunca voy a hacer un disco que sea igual a otro. Yo podía hacer un tema con qué se yo, Miley Cyrus o Katy Perry, pero no, yo estaba haciendo ‘Safaera’ con Ñengo Flow y Jowell y Randy. Y me metí en el mundo entero con el underground de Puerto Rico, ¿entiende? Eso me hace sentir orgulloso de lo que represento”, apuntó.

Mientras tanto, se prepara para darle vida a ‘El Muerto’ en el Universo Cinematográfico de Marvel aunque antes debutará en el cine junto a Brad Pitt con el filme Tren bala, para el cual entrenó por semanas.

La vida le ha sonreído con un incremento en su popularidad en los últimos años –al grado que su gira está planeada para llenar estadios-, pero Bad Bunny se mantiene con los pies en la tierra.

“Al final del día sigo siendo la misma persona que he sido siempre. Eso es lo importante. A mí no me debe importar lo que el mundo mira de mí, sino lo que yo sé que soy”, explicó y dio una pista sobre sus planes en el futuro. “Yo no creo que vaya a estar haciendo reguetón a mis 40 años. De eso estoy seguro. Yo espero estar tranquilito en una casa con una hacienda con uno o dos caballos”, añadió.