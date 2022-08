Bad Bunny habla de cómo fue trabajar con Brad Pitt en ‘Tren Bala’: ‘Nunca me sentí menos’

Esta semana se estrenará la cinta Tren Bala (Bullet Train en su idioma original), que reúne al artista latino más escuchado en la actualidad y a uno de los actores más cotizados de Hollywood: Bad Bunny y Brad Pitt, quienes hacen mancuerna en una obra dirigida por David Leitch.

Contrario a Pitt, y a pesar de que anteriormente ya había participado en la serie Narcos: México, esta fue la primera vez que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, incursiona en el cine, una experiencia que lo ha enriquecido en muchos ámbitos.

¿Cómo fue para Bad Bunny hacer cine con Brad Pitt?

En una entrevista para el programa Ventaneando, el ‘Conejo Malo’ reveló cómo fue trabajar con el exesposo de Angelina Jolie, y lo que significó para él rodar la cinta Tren Bala.

“Nunca me sentí incómodo en la escena, nunca me sentí menos. El ambiente de trabajo era muy lindo, el director y Brad Pitt también, en todo momento me llevaban de la mano, paso a paso, y me hicieron sentir muy seguro”, reveló el cantante de ‘Tití me preguntó'.

También compartió que en ningún momento se sintió presionado ni por el director ni por sus compañeros. “Antes de comenzar sí la tenía -presión-, pero ya cuando estaba ahí y vi cómo se estaba dando, era todo disfrutándomelo y dando lo mejor de mí”.

La entrevistadora le cuestionó qué fue lo más complicado al momento de grabar, a lo que Benito respondió que el “poder cumplir con la expectativa de lo que requiere la escena y no dañarla, como dice uno”; sin embargo, pudo cumplirlo pues, agregó: “soy alguien a quien le gustan los retos”.

A pesar de todo el auge que está teniendo su trabajo en la actualidad, el cantante de ‘Me porto bonito’, de 28 años, dice que él es un soñador, y quiere seguir triunfando como hasta ahora.

“Cuando sueñas despierto y trabajas fuerte por ello, se puede cumplir. Sigo siendo un chamaquito soñador, trabajando en Puerto Rico, con muchas granas de triunfar”, expresó.

Al final de la entrevista reveló que seguirá trabajando en algunos proyectos, aunque no específico si estos serán para la pantalla grande o chica.

“Otro reto que viene por ahí, estamos ya preparándonos; no puedo dar muchos detalles de eso, pero es otra oportunidad que tengo y espero poder aprovecharla al máximo”, finalizó el artista de origen puertorriqueño.