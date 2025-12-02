¿Dónde estará ‘La Casita’? Así es ‘Los Vecinos’, nueva sección de Bad Bunny en el Estadio GNP

Conoce los nuevos detalles de la disposición en los conciertos de Bad Bunny en CDMX (Foto: EFE, Ocesa).

Bad Bunny lanzó la sección ‘Los Vecinos’ para sus conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, la cual ofrecerá 8 presentaciones sold out en la capital del país.

Las nuevas locaciones para la presentación de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS saldrá a la venta general a la brevedad y te contamos todos los detalles a continuación.



¿Dónde está la sección ‘Los Vecinos’ de Bad Bunny? Esto sabemos

De acuerdo con un mapa actualizado, publicado por Ocesa mediante sus redes sociales, la sección ‘Los Vecinos’ se encuentra por detrás del escenario principal de Bad Bunny.

Según se puede apreciar en videos de la presentación del ‘Conejo Malo’ en República Dominicana, donde inició la gira del artista puertorriqueño tras finalizar su residencia ‘No me quiero ir de aquí’ en San Juan, se trata de una grada con asientos instalada por delante de la pantalla principal y delimitada por el escenario principal y las dos secciones ‘Fan Pitt’.

De acuerdo con Ocesa, estos asientos forman parte del montaje del evento, no estarán enumerados, por lo que serán una zona general, y no incluye beneficios adicionales más que disfrutar del concierto desde otra perspectiva.

Ubicación de ‘La Casita’ en el concierto de Bad Bunny

Si algo ha desatado furor entre los fans de Bad Bunny es ‘La Casita’. Se trata de un montaje a imagen y semejanza del sitio en donde se grabó el video de la canción homónima al álbum, y que forma parte de la escenografía del cantante para sus conciertos.

La emoción ha sido tal que el dueño de la propiedad en Puerto Rico se ha quejado de visitas constantes a su domicilio, donde hay gente que se toma fotos y permanece cerca. Ante esto, el propietario demandó al cantante y posteriormente se reportó que dispararon contra su hogar.

Este mismo martes, Ocesa confirmó que ‘La Casita’ estará presente, como lo estuvo en el concierto de Dominicana, y se encontrará en medio de la sección ‘General B’, muy cerca del acceso principal a la pista del Estadio GNP, tomando a Río Churubusco como referencia.

Sin embargo, esta noticia no agradó a una parte del público, pues quienes adquirieron boletos a mayor coste en las secciones ‘General A’ o ‘Fan Pitt’ acusan que el segmento de la presentación que se desarrolle en ‘La Casita’ les quedará muy lejano.

¿Cuándo son las presentaciones de Bad Bunny en México?

Bad Bunny, artista para el Super Bowl LX, se presentará en el Estadio GNP de la Ciudad de México en 8 presentaciones entre el 10 y 21 de diciembre de este año:

10 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025

Para conseguir boletos en la zona ‘Los Vecinos’ deberás prepararte para la venta general el miércoles 3 de diciembre a partir de las 2:00 pm, pero te recomendamos entrar con minutos de anticipo a la sala de espera y tener un mejor lugar en la fila virtual de Ticketmaster.