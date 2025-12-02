‘Red Dead Redemption’ llega a iOS y Android: ¿Quién pueden jugarlo con suscripción de Netflix?

'Red Dead Redemption' llega a Netflix pero algunos usuarios no lo pueden descargar (Foto: Rockstar Games, Netflix).

Este martes, Rockstar Games lanzó una nueva reversión del mítico Red Dead Redemption, tanto para consolas de última generación como en dispositivos móviles y la plataforma Netflix se sumó con un ‘regalito’ para los suscriptores.

Sin embargo, algunos usuarios reportaron que les salía como ‘no disponible’ en el país. Te contamos todo lo que sabemos sobre el tema y quiénes lo pueden jugar con su suscripción de Netflix.

Red Dead Redemption en Netflix: ¿Quién lo puede jugar?

De acuerdo con un blog de Rockstar Games, este 2 de diciembre llegó Red Dead Redemption a “dispositivos móviles más recientes y a las consolas de la generación actual, con mejoras gratuitas, progreso transferible y una serie de optimizaciones”, junto con el DLC Undead Nightmare.

Según explican, el lanzamiento es para dispositivos iOS y Android compatibles y que “los miembros de Netflix también podrán descargar y jugar estas versiones como parte de su suscripción”.

Por medio de YouTube, Netflix Latinoamérica dio a conocer que el juego ya estaba disponible. De hecho, semanas atrás había abierto un prerregistro para los interesados. “Adéntrate en el Oeste como un exforajido que busca enterrar su pasado. Este aclamado juego de aventura llega por primera vez a dispositivos móviles”, presumieron.

Pero entonces, ¿por qué algunos no pueden acceder al título mediante su suscripción? De acuerdo con la página de ayuda de Netflix, Red Dead Redemption está disponible para “teléfonos y tablets con Android, iPhones y iPads”.

Sin embargo, esta página clarifica que “el juego no está disponible en México ni en Corea del Sur” como únicas excepciones.

Red Dead Redemption en Netflix: Requisitos

Desde luego, no todos los dispositivos son compatibles con el título, éstas son las especificaciones mínimas para los usuarios.

Teléfonos y tablets con Android:

Android 14.0 en adelante

SoC (sistema en chip): Snapdragon 888, Dimensity 8200, Exynos 1580/2200, Tensor G2

RAM: 4 GB o más

16 GB o más de almacenamiento libre para descargar la app

CPU ARM de 64 bits

Controlador compatible con Vilkam 1.2

Compatibilidad con ASTC

iPhone y iPad:

iOS/iPadOS 18 en adelante

SoC (sistema en chip): A13 Bionic, M1

RAM: 3 GB o más

CPU ARM de 64 bits

Para instalarlo, los suscriptores únicamente tienen que ir al apartado de juegos desde la app móvil y descargarlo o recurrir directamente a su tienda de aplicaciones (Play Store o App Store), y buscar la versión con la especificación “Netflix”.

¿Cuánto cuesta ‘Red Dead Redemption’ sin Netflix en dispositivos móviles?

Además de su inclusión mediante el catálogo de Netflix, Red Dead Redemption se lanzó a modo de aplicación sin la necesidad de una suscripción.

Para adquirir la licencia, mediante Play Store de Google o la App Store de Apple, Red Dead Redemption tiene un costo de $799.00 pesos mexicanos MXN, o bien, $39.99 dólares USD como precio de referencia internacional.

‘Red Dead Redemption’ se actualiza para PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2

Como parte de este relanzamiento, no sólo llega el título a dispositivos móviles, sino que también recibe actualizaciones para consolas más recientes.

Los jugadores de PS5 y Xbox Series X|S podrán jugar a “60 fps, con una calidad de imagen mejorada, compatibilidad con HDR y resoluciones de hasta 4K”, mientras que los de Switch 2 recibirán “DLSS, HDR, controles de mouse y la misma fluidez de juego a 60 fps en alta resolución”.

Los jugadores que adquirieron el título en PS4, Xbox One o la primera versión de Switch “podrán actualizarlo digitalmente de forma gratuita”, según información oficial de Rockstar.