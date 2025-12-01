¿Sin planes para el ‘finde’? Pista de hielo gratis en la CDMX: Horario, fecha y cómo llegar

Estos son los detalles de la pista de hielo gratuita de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Para aprender a patinar: Una nueva atracción se suma a los eventos de la CDMX para celebrar la época navideña y es una pista de hielo gratuita para aquellos que deseen deslizarse un poco sin salir de la capital.

El lugar está hecho para los más expertos patinadores, pero también para quienes deseen aprender, pues tiene algunos objetos para apoyarte antes de perder el equilibrio e incluso cuenta con instructores.

Así que si no tienes planes para el fin de semana o las vacaciones, estos son los detalles de la pista de hielo en la CDMX.

¿Dónde está la pista de hielo gratuita en la CDMX?

La atracción ideal para visitarse durante la Navidad y el final de 2025 se encuentra dentro del parque EDÉN Juventino Rosas, que apenas se aperturó a principios del pasado noviembre.

Aunque la pista de hielo es de las principales actividades, también tiene otras áreas para visitarse, como zonas para practicar distintos deportes, tirolesa y un área especial para perros.

El parque se localiza en la colonia Cuautepec, en la Alcaldía Gustavo A. Madero y la dirección exacta es Cda. Venustiano Carranza S/N. La calle que colinda con este sitio es la Francisco Villa.

Para llegar al sitio en transporte público, la opción más cómoda es utilizar la Línea 1 del Cablebús y bajarte en la estación Cuautepec, para después llegar caminando.

Si la visita la realizas en automóvil, se recomienda acudir temprano para que encuentres sitios disponibles en el estacionamiento.

¿Qué debes saber de la pista de hielo gratuita en la CDMX?

Lo que debes saber de la pista de hielo gratuita en la GAM de la Ciudad de México es que cuenta con instructores para apoyarte en caso de que patinar no sea lo tuyo.

Además, en el lugar te prestan los patines especiales y cuentan con diferentes tallas para que cada asistente se sienta cómodo.

El límite de capacidad de la pista es de máximo 100 personas, por lo que para un mayor control entran en bloques.

El horario de la atracción en la CDMX es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. (el último grupo de personas ingresa a las 7:30 p.m.). Los días de apertura son de martes a domingo.

Menores de edad y personas que midan menos de 1 metro no pueden acceder para salvaguardar su seguridad, en el caso de niños de 1 metro a 1.30 metros deben entrar acompañados por un adulto, quien los debe mantener vigilados en todo momento.

A partir de 1.31 metros, las personas pueden ingresar solos.

Aunque la pista de hielo se aperturó para las épocas navideñas, se mantiene abierta durante todo el año 2026 (excepto los lunes y cuando requiera mantenimiento), informaron las redes sociales oficiales de la Gustavo A. Madero.