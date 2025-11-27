Función de ‘El Cascanueces’ GRATIS en Bellas Artes: Fecha, horario y todo lo que debes saber

El ballet clásico de Navidad, 'El Cascanueces' se presentará en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

La temporada favorita de miles de personas llega, y con ella, eventos como el Bolo Fest 2025 o un clásico de diciembre: la obra de El Cascanueces, que tendrá una función gratuita en Bellas Artes.

Este clásico de Navidad compuesto por Piotr Ilich Chaikovski será aquel con el que inauguremos oficialmente la época en CDMX. A este evento se le suman otros, como el Brilla Fest 2025 en Atlixco, Puebla.

Por segundo año consecutivo, este evento se realiza en colaboración con los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, más conocido como el programa PILARES.

Ballet de ‘El Cascanueces’ en vivo: Fecha, horario y sede del evento

La puesta en escena se realizará en la explanada del Palacio de Bellas Artes este viernes 28 de noviembre, donde más de 500 niñas y niños de los talleres de danza, baile y música de los 300 PILARES de la Ciudad de México interpretarán este ballet clásico.

A todos aquellos que quieran presenciar este evento, la cita es a las 11:30 horas frente al emblemático Palacio de Bellas Artes, en la colonia Centro de la Ciudad de México.

'El Cascanueces' es un ballet clásico de Navidad. (Cuartoscuro)

Este evento es totalmente gratuito, apto para toda la familia y no es necesario ningún tipo de registro, así que no hay pretexto para perderse de este evento navideño.

Fecha : viernes 28 de noviembre de 2025

: viernes 28 de noviembre de 2025 Horario : 11:30 horas.

: 11:30 horas. Sede : Explanada del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez s/n, colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX)

: Explanada del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez s/n, colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX) Costo: Gratuito.

‘El Cascanueces’ en Bellas Artes: ¿qué más habrá en el evento?

Además de la interpretación de pequeños que pertenecen a alguno de los programas de danza, baile o música, les acompañará en la puesta en escena la Orquesta Opus 88, lo que elevará la experiencia musical, de acuerdo con un comunicado de la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Uno de los elementos que harán única esta presentación es que, además de ballet, se agregará un toque ‘moderno’ con elementos de danza folclórica, contemporánea, árabe, africana y urbana, así que además de revivir un clásico, se redefinirá para la época actual.

“Esta presentación busca reunir a la comunidad en un ensamble artístico multidisciplinario que, mediante una versión inclusiva de El Cascanueces, incorpore las distintas expresiones de danza y música que se desarrollan en los espacios PILARES, promoviendo la convivencia, el sentido de pertenencia y la apropiación cultural del arte escénico”, explica el comunicado.

La primera representación de El Cascanueces en la explanada del Palacio de Bellas Artes fue en 2024. (Cuartoscuro / Daniel Yáñez)

‘El Cascanueces’: ¿Qué es y de qué trata este clásico?

Considerado una de las piedras angulares del repertorio universal, El Cascanueces es un ballet clásico en dos actos, establecido como un fenómeno cultural sinónimo de las festividades decembrinas.

Según los archivos históricos de la Encyclopædia Britannica, esta obra se estrenó el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Su creación fue el resultado de una colaboración artística: la música fue compuesta por el maestro ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (Op. 71), mientras que la coreografía original estuvo a cargo de Lev Ivanov.

En cuanto a su narrativa, la historia se basa en el cuento fantástico El cascanueces y el rey de los ratones (1816) del escritor prusiano E.T.A. Hoffmann, aunque el ballet utiliza la adaptación más ligera realizada por Alejandro Dumas (padre).

'El Cascanueces' es una historia nacida en el siglo XIX. (Shutterstock)

La trama comienza durante una fiesta de Navidad, donde la joven protagonista recibe de su padrino Drosselmeyer un peculiar muñeco cascanueces de madera.

Tras una batalla épica entre soldados de juguete y un ejército de ratones, el muñeco se transforma en un príncipe humano. Juntos, emprenden un viaje mágico a través de un bosque nevado hasta llegar al Reino de los Dulces, gobernado por el Hada de Azúcar.