Gabito Ballesteros y Paulina Rubio GRATIS en la Feria de la Guayaba: Fecha, sede y cartel oficial

Además de la cartelera con talentos nacionales, habrá conciertos y batallas de rap de artistas locales de Calvillo. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Pixabay)

Diciembre está cada vez más cerca y junto con el último mes del año llegarán una serie de festivales gastronómicos muy divertidos como el Tianguis del Pulque y la Cerveza, pero uno de los más esperados es la Feria Nacional de la Guayaba.

Un evento en el cual tendrás la oportunidad de probar la fruta tropical en todas sus presentaciones: desde la más clásica como las mermeladas naturales hasta en los platillos menos pensados como en el mole.

Y tal como sucederá en la Feria de la Piñata 2025 habrá increíbles invitados durante el evento dedicado a las guayabas, pues entre la cartelera oficial se encuentran artistas como la cantante Paulina Rubio y Gabito Ballesteros, intérprete de corridos tumbados.

¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional de la Guayaba 2025?

La Feria Nacional de la Guayaba se llevará a cabo del viernes 5 de diciembre al domingo 14 de diciembre de 2025 en Calvillo, un Pueblo Mágico de Aguascalientes conocido por la producción de esta fruta tropical.

A lo largo de los nueve días del evento tendrán lugar todo tipo de actividades, pues aunque el pabellón gastronómico es uno de los principales atractivos, también se realizarán eventos deportivos y presentaciones culturales.

: del viernes 5 de diciembre al domingo 14 de diciembre de 2025 Sede: cabecera municipal de Calvillo, Aguascalientes.

Gabito Ballesteros se presentará gratis durante la Feria Nacional de la Guayaba. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

La mejor noticia es que la entrada a la Feria Nacional de la Guayaba 2025 es completamente gratuita, al igual que la mayor parte de las actividades, según comentó Daniel Romo Urrutia, el presidente municipal de Calvillo.

Cartelera oficial de la Feria de la Guayaba: ¿Qué artistas darán conciertos gratis?

La cartelera de la Feria Nacional de la Guayaba 2025 es amplia, debido a que además de los cantantes que son muy reconocidos como Enanitos Verdes o José María Napoleón, habrá espectáculos de artistas locales.

Para ello, el evento se dividirá en dos recintos, uno de ellos será el Foro Cultural, en donde se presentará una academia de danza, la banda de rock local llamada Némesis y hasta una batalla de freestyle. La cartelera de este lugar es la siguiente:

7 de diciembre: Academia de Danza Ada Élite a las 7:00 de la noche

8 de diciembre: Banda de rock Némesis a las 7:00 de la noche

9 de diciembre: Show ‘Andantes con Cervantes’ a las 7:00 de la noche

10 de diciembre: Silencio Obscuro Klan a las 7:00 de la noche

11 de diciembre: ‘El Cascanueces’ a las 7:00 de la noche

Mientras que en el Teatro del Pueblo se presentarán los artistas más conocidos, quienes darán conciertos. Los shows comenzarán con Napoleón el 6 de diciembre y será Paulina Rubio quien cerrará con broche de oro el 14 de diciembre.

6 de diciembre: José María Napoleón a las 9:00 de la noche

7 de diciembre: Enanitos Verdes a las 9:00 de la noche

9 de diciembre: Liberación a las 9:00 de la noche

10 de diciembre: Joss Favela a las 9:00 de la noche

11 de diciembre: Gabito Ballesteros a las 9:00 de la noche

12 de diciembre: Los Plebes del Rancho a las 10:00 de la noche

13 de diciembre: Espinoza Paz a las 9:00 de la noche

14 de diciembre: Paulina Rubio a las 9:00 de la noche

Daniel Romo Urrutia, el presidente municipal de Calvillo, comentó que ninguno de los eventos tiene costo y no es necesario adquirir ningún tipo de boleto para asistir, la única recomendación es llegar con anticipación para alcanzar un buen lugar.

Comida, actividades culturales y deporte: ¿Qué habrá en la Feria de la Guayaba 2025?

Además de los conciertos en la Feria Nacional de la Guayaba 2025 habrá un área dedicada a la venta de productos hechos con la fruta como mermeladas, jaleas, licores, ates; así como las guayabas frescas que ofrecerán los productores locales.

En la parte gastronómica también encontrarás la venta de platillos típicos de la cocina mexicana como tamales, carnitas y mole; así como preparaciones de la gastronomía de Aguascalientes.

Daniel Romo añadió que sí habrá venta de alcohol durante la Feria Nacional de la Guayaba 2025, aunque el horario será hasta las 2:00 de la mañana de domingo a jueves y hasta las 3:00 de la madrugada los viernes y sábados.

Paulina Rubio dará un show en el último día de la Feria Nacional de la Guayaba. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

Durante la feria también habrá actividades deportivas como carreras, torneos de fútbol y una rodada familiar de 30 kilómetros. También se realizará una Charreada de Gala, una de las pocas actividades que sí tiene costo si se desea participar.

También existe la posibilidad de comprar artesanías como textiles, bordados y cerámica, todos hechos por artesanos de Calvillo. Aunque la entrada al evento es gratuita te recomendamos llevar dinero en caso de que quieras comprar alimentos, bebidas u otros productos.