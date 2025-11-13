¡En sus marcas, listos, a chopear! Feria del Pan en CDMX 2025: Fecha, sede, expositores y lo que debes saber

En la Feria del pan 2025 se presentan más de 40 expositores, cada uno con diferentes recetas. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

En sus marcas, listos, a chopear: La Feria del Pan 2025 es un evento que reúne a diferentes panaderías de la CDMX en un solo lugar para ofrecer diferentes recetas de este platillo que se acompaña con un chocolatito caliente o un café.

El festival de comida se celebra en la Ciudad de México y es el lugar ideal para comenzar (con anticipación) el maratón Guadalupe - Reyes.

¿Cómo es la Feria del Pan?

La Feria del Pan 2025 es un evento que reúne a 45 expositores entre chefs, expertos en gastronomía y panaderías para ofrecer sus variedades que caracteriza a cada una de ellas.

De acuerdo con la información oficial del festival de comida, encuentras desde las piezas de pan tradicional como las conchas o las donas, hasta piezas gourmet con ingredientes “especiales”.

El acceso al lugar es completamente gratuito y según el cartel del evento, habrá talleres, exposiciones, números culturales y presentaciones culturales, las cuales todavía faltan por confirmar.

Además, con esta propuesta se busca rendir un homenaje a los panaderos locales, así como a las recetas tradicionales de pan que ofrecen los expositores invitados.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Pan 2025?

La Feria del Pan 2025 es ideal para comenzar el último mes del año con un pancito chopeado en chocolate caliente.

El evento de comida se realiza en la Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México, en la Plaza del Bolero, ubicada en Calle Moneda, Tlalpan Centro I.

Los expositores presentan sus recetas originales o reinventadas el sábado 6 y domingo 7 de diciembre con el horario aún por revelar.

¿Qué otras ferias de comida quedan para el 2025 en la CDMX?

Las ferias de comida en la Ciudad de México son eventos cada vez más comunes que ofrecen, todos los meses, un lugar para que los amantes de la comida acudan a degustar recetas ya conocidas o probar algunas nuevas.

Para noviembre de 2025, resta la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa, donde se mezcla la bebida con la comida.

El evento está programado para los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre en explanada de la Alcaldía Magdalena Contreras.

Las conchas son de los panes más populares de nuestro país. (foto: Cuartoscuro) (Hilda Ríos)

Una de las bebidas que acompañan la época de frío es el atole y también tiene su propio festival durante el 2025 en la CDMX.

La Feria del Atole se celebra en el pueblo de San Nicolás Tetelco en la Alcaldía Tláhuac el domingo 16 y el lunes 17 de noviembre (para aprovechar el puente).

Para celebrar y echar trago está el Tianguis del Pulque y la Cerveza los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Centro Cultural Tlatelolco, aunque en este caso la entrada tiene un costo de $30 MXN por persona.

Finalmente, está el Festival Navideño del Café y Chocolate en la Colonia Roma de la Ciudad de México, evento que se lleva a cabo el sábado 13 y domingo 14 de diciembre.