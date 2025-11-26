⁠Foo Fighters y Zoé en la Feria Estatal de León 2026: Cartelera completa, fechas y lo que debes saber

Entre los artistas que se presentan en la Feria del León 2026 está Zoé, Foo Fighters y Los Ángeles Azules. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

La Feria de León 2026 suma nuevos artistas a sus presentaciones (aparte de las del Palenque) y entre ellos están Los Ángeles Azules, la banda de rock pop Zoé y Foo Fighters, liderados por Dave Grohl.

El evento en Guanajuato ya tiene listo su calendario de presentaciones que empiezan casi a la par de 2026, ideal para disfrutar los primeros días del año.

Además de los conciertos en la feria, los asistentes pueden degustar de diferentes platillos de la gastronomía local como la cajeta de Celaya o las fresas de Irapuato.

El grupo de rock pop Zoé se presenta en la Feria de León 2026. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

¿Cuáles son los artistas que se presentan en el Foro de la gente de la Feria de León 2026?

El grupo Enjambre es el encargado de aperturar el Foro de la Gente en la Feria de León 2026 con una presentación el 9 de enero.

En la lista figuran exponentes de diferentes géneros musicales como el rock, la cumbia, la banda, el pop y hasta la electrónica con el DJ Tiesto.

El cierre del evento está a cargo de la banda Zoé, liderados por el cantante y compositor León Larregui.

Estos son los artistas que se presentan en la siguiente edición de la Feria de León:

Enjambre: viernes 9 de enero

Foo Fighters : sábado 10 de enero

: sábado 10 de enero Pequeños Musical: domingo 11 de enero

La Trakalosa de Monterrey: viernes 16 de enero

DLD: sábado 17 de enero

Los Recoditos: martes 20 de enero

Los Ángeles Azules : jueves 22 de enero

: jueves 22 de enero La Arrolladora: viernes 23 de enero

Kinky: sábado 24 de enero

Tiësto: viernes 30 de enero

Moenia: sábado 31 de enero

Paty Cantú: domingo 1 de febrero

Banda Machos: martes 3 de febrero

Zoé: miércoles 4 de febrero

¿Cómo conseguir boletos para los conciertos de la Feria de León 2026?

Hasta el momento no se confirmó la manera para obtener los boletos para los conciertos de la Feria de León, sin embargo, el proceso del año pasado fue el siguiente:

Se debe ingresar a la siguiente página web https://feriadeleon.mx/ y acceder al prerregistro.

Se solicitó una cuenta para iniciar sesión en el sitio y cuando entras encuentras la lista de los artistas ordenados por fecha.

Posteriormente, elige la presentación a la que quieras asistir y espera tu turno para obtener 2 boletos ‘generales’ para ver al artista en vivo.

Antes de que se habilite el acceso, en las páginas oficiales del evento se revelan detalles de la fecha y hora para conseguir las entradas.

De acuerdo con la información oficial, se espera una alta demanda, por lo que no se asegura que se obtengan tickets para los conciertos.

Los conciertos programados para la Feria de León 2026 son gratuitos (esa es la buena noticia).

¿Qué artistas se presentan en el Palenque de la Feria de León 2026?

El otro escenario de la Feria de León es el Palenque, donde los boletos ya están a la venta en el sitio oficial de TicketApp.

La venta física de los tickets comienza el 29 de noviembre de 2025 en los siguientes puntos: Holiday Inn Plaza Piel, Hotel Crowne Plaza y las taquillas del recinto, todos en Guanajuato.

La cartelera del escenario Palenque de la Feria de León 2026 es la siguiente: