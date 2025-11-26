¡Ya viene el Bolo Fest 2025! Fecha, ruta, horario y todo lo que debes saber del desfile navideño

El Bolo Fest 2025 es un desfile navideño organizado por Liverpool que será el próximo 29 de noviembre.

Ya se siente la magia de la ‘Navidad’; además de eventos como el Brilla Fest, en la Ciudad de México llega uno de los eventos más esperados del año: el Bolo Fest 2025, un desfile lleno de color, alegría y la calidez que caracteriza a esta época.

Desde hace varios años, el Bolo Fest de Liverpool se convirtió en una tradición capitalina en la que miles de familias acuden para seguir de cerca un desfile protagonizado por el icónico Bolo, un osito blanco como la nieve.

Este año, contará con la participación de diferentes marcas de juguetes vendidas en la tienda departamental, pues una de sus misiones es que los más pequeños vivan la magia navideña con sus personajes favoritos.

Fecha y horario: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es el Bolo Fest 2025?

Como cada año, el Bolo Fest se realiza a finales de noviembre; ahora, será el próximo sábado 29 de noviembre, es decir, este fin de semana, para que apartes el día.

El desfile navideño de Liverpool tiene como punto de partida el Ángel de la Independencia y recorre todo Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución; es decir, son 3.1 kilómetros de recorrido para los carros alegóricos, participantes, globos y más sorpresas.

El Bolo Fest de Liverpool es un festival prenavideño. (Cuartoscuro)

Inicia a las 3 de la tarde, ya que el sol empieza a bajar. No se tiene prevista una hora de finalización, pero en años anteriores termina por la tarde-noche.

Fecha : sábado 29 de noviembre de 2025

: sábado 29 de noviembre de 2025 Horario : 15:00 horas (tiempo del centro de México)

: 15:00 horas (tiempo del centro de México) Sede de inicio : Ángel de la Independencia, CDMX

: Ángel de la Independencia, CDMX Sede de cierre: Monumento a la Revolución, CDMX.

¿Cuánto cuesta ir al Bolo Fest 2025?

En caso de que quieras asistir, te tenemos noticias: es un evento completamente gratuito y para toda la familia, así que ya no hay pretexto para asistir.

Lo único que debes tomar en cuenta es llegar temprano si quieres estar en primera fila para ver a Bolo y todas las sorpresas que tiene preparadas.

Actividades: ¿Qué habrá este año en el Bolo Fest 2025?

Este año, la temática del desfile navideño será Showtime, que en español se puede traducir a ‘la hora del espectáculo’, lo que significa que se espera una gran producción con algunos de los personajes más emblemáticos de marcas como:

LEGO

Spin Master

Fisher Price

GAP

Apache

The Disney Store

Bluey

Playmobil

Jazwares

Botargas, globos monumentales, carros alegóricos y temáticos, así como bailarines, actores, actrices y animadores son algo de lo que tiene preparado el Bolo Fest con personajes como Bluey, Barbie, Peppa Pig, Spider-Man y más.

El Bolo Fest incluye globos monumentales de caricaturas como 'Peppa Pig'. (Cuartoscuro)

Una de las sorpresas de este año es globo de The Elf on the Shel, que mide alrededor de 15 metros de altura y será traído directamente desde Londres, lo que le agrega un toque internacional al evento organizado por Liverpool.

Transmisión en vivo: ¿Cómo puedo ver el Bolo Fest 2025?

En caso de que no seas de la Ciudad de México o no puedas acudir el 29 de noviembre, pero quieras ver el Bolo Fest 2025 en vivo, ¡claro que lo puedes hacer!

La empresa anunció que el desfile lo transmitirán a través de su canal de YouTube o desde TikTok, para que no te pierdas de un solo detalle.