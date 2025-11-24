Festival de cultura K-Pop en CDMX: ¿Cuándo y dónde es el evento Frikiverse 2025?

Estos son los detalles de 'Frikiverse', un evento relacionado con la cultura del K-Pop. (Foto: Shutterstock/IAGemini)

La cultura que rodea a los cantantes de K-Pop demuestra que no es una moda y queda demostrado con el evento Frikiverse 2025 en la Ciudad de México.

Este festival es el lugar idóneo si quieres comprar mercancía, observar presentaciones artísticas con música pop coreana de fondo o acudir a ver el concurso de baile.

Frikiverse solo se celebra en una fecha antes de que termine noviembre, así que es el plan perfecto para disfrutar en un fin de semana, si te gusta el K-Pop (y sino también).

Frikiverse es un evento basado en la cultura que rodea al género musical K-Pop. (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo y dónde es el Frikiverse 2025?

Frikiverse es un evento en la Ciudad de México que está programado para el domingo 30 de noviembre.

La cita es en el Faro Azcapotzalco, ubicado en la calle Cultura Norte, en la colonia El Rosario, muy cerca del centro comercial que se encuentra a la salida de la estación Rosario, de la Línea 7 (naranja) del Metro CDMX.

De acuerdo con la información del evento, la entrada al festival de K-Pop es gratuita y no se requiere de ningún registro previo.

¿Cuáles son los horarios del Frikiverse 2025 en la CDMX?

El Frikiverse 2025 comienza sus actividades a las 11:00 a.m. del domingo 30 de noviembre y se extiende hasta las 6:00 p.m., horario en el que se cierra la venta y las presentaciones programadas.

¿Cuáles son las actividades del Frikiverse 2025?

Las actividades programadas para este evento cultural son variadas para todos los gustos, porque hay desde expositores con venta de mercancía de los grupos más emblemáticos del K-Pop como TWICE, BTS, Super Junior y más (en una de esas hasta de HNTR/X, grupo ficticio de la película KPop Demon Hunters)

Además, hay rifa de boletos (aunque no se precisó si es para conciertos de bandas de K-Pop, o por productos disponibles en el festival).

Asimismo, hay un concurso de baile, donde diferentes ‘teams’ presentan su mejor coreografía para obtener el primer lugar, del cual no se revelaron los premios para los ganadores.

Finalmente, se tiene programada una presentación especial del grupo Crystal, que realiza coreografías que aparecen en los videos oficiales de los grupos de música coreana e incluye algunas creaciones propias.

Ellas no solo imitan los pasos de baile, también estilos en el outfit y peinados para ser lo más parecido a las ‘Idols’.

De acuerdo con el grupo Crystal, ellas fueron seleccionadas mediante un proceso a la que asistieron diferentes personas interesadas en formar el grupo de baile.

“Todas fuimos seleccionadas mediante un casting, por una productora, estuvimos en un periodo de una semana de ensayos, ya después entrenamos y practicamos todas las semanas para nuestros shows”, declaró una de las integrantes en una entrevista.