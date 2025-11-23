Película ‘Wicked: For Good’: Final explicado de la parte 2 y su conexión con ‘El Mago de Oz’

'Wicked: Para siempre', conocida como 'Wicked 2', tiene cierta conexión con 'El Mago de Oz'.

Desde su anuncio, Wicked: For Good (más conocida en español como Wicked 2) generó expectativa no solo por ser la conclusión de la saga de Elphaba y Glinda, sino también por cómo reconfigura elementos clásicos de El Mago de Oz.

La cinta, dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, llega como un cierre épico de una historia que redefinió la idea de villanas y heroínas en el mundo de Oz.

En este segundo capítulo, la tensión política en la Ciudad Esmeralda escala al máximo. Elphaba lidera una rebelión contra el Mago, quien gobierna con autoritarismo y engaño. Glinda ocupa un papel público, lo que provoca un distanciamiento entre ambas amigas, aunque su lazo no está roto del todo.

Advertimos que esta nota tiene spoilers de Wicked 2, así que sigue leyendo bajo tu propio riesgo.

'Wicked: Por siempre' es la segunda película de la historia ambientada en el mundo de Oz. (Foto: Universal Pictures)

El final explicado de ‘Wicked 2′: desenlaces y giros

En el clímax de la película Wicked: For Good, la rebelión liderada por Elphaba contra el Mago de Oz alcanza un punto crítico. Elphaba decide entregarse con tal de frenar la violencia institucional que perpetúa el régimen del Mago.

Durante esta entrega, se revela que Fiyero, el antiguo príncipe y aliado, no murió: fue transformado mediante un hechizo en el Espantapájaros, un giro que hace eco directo del clásico de El Mago de Oz.

Simultáneamente, la hermana de Elphaba, Nessarose, se convierte en la Bruja Mala del Este, obsesionada con Boq. Su muerte ocurre cuando la casa de Dorothy cae sobre ella, recreando fielmente un momento icónico del relato original.

La gran revelación sobre el origen de Elphaba en ‘Wicked: For Good’

Elphaba finge su muerte para proteger su legado. Se descubre que la botella verde que deja atrás pertenece a su madre, y ese objeto se convierte en la prueba de que el Mago de Oz es en realidad su padre biológico. El Mago, confrontado por Glinda, abandona Oz, mientras ella asume el liderazgo en esta película musical.

La historia de 'Wicked 2' termina con Glinda como nueva líder de la ciudad. (Foto: IMDb)

El cierre emocional se produce con un dueto entre Elphaba y Glinda, en el que ambas reconocen que su amistad las cambió para siempre. La historia termina con el Grimorio, libro de hechizos prohibidos, abriéndose ante Glinda, lo que abre paso a que descubra su poder.

Conexión de ‘Wicked: For Good’ con ‘El Mago de Oz’: ¿Qué cambia y qué conserva?

Wicked 2 reinterpreta y resignifica varios elementos clave de El Mago de Oz. Por ejemplo, la transformación de Fiyero en el Espantapájaros es una metáfora sobre el sacrificio y redención, pues Fiyero, ya sin corazón literal, se convierte en un compañero de Dorothy durante su viaje por la Ciudad Esmeralda.

Asimismo, la aparente muerte de Elphaba a manos de Dorothy (vía el clásico cubo de agua) se utiliza como recurso narrativo para reconstruir el equilibrio del poder en Oz, en lugar de un cierre definitivo.

Uno de los giros más potentes es la revelación de que el Mago de Oz es el padre biológico de Elphaba. Este dato no solo explica su poder, también desmantela la idea tradicional de un dictador lejano para transformarlo en un personaje con vínculos íntimos y conflictivos.

El hecho de que Glinda termine gobernando como bruja buena refuerza un mensaje de reconciliación para construir un orden diferente y justo. La apertura del Grimorio al final sugiere que su papel no termina ahí: su camino es mágico, pero distinto al de Elphaba.

¿Habrá continuación de ‘Wicked’?

En la escena final, Elphaba se reúne con el Espantapájaros (Fiyero) y escapa con él a “el lugar más allá de Oz”. Hasta ahora, no hay ninguna confirmación sobre una tercera entrega de la película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, pero la narrativa deja una puerta abierta.

Elphaba y Fiyero se adentran a un sitio desconocido, fuera de Oz, mientras Glinda se queda para gobernar, consciente de que el futuro requiere de ambas fuerzas: la de la rebelión y la de la esperanza.