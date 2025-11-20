Revelan tráiler para la nueva película de ‘Los Juegos del Hambre’: ¿De qué trata y cuándo se estrena?

A un año de su estreno, revelan avance de la nueva película 'Los Juegos del Hambre'; se trata de una precuela (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Corazón Films, Lionsgate).

El universo de Los Juegos del Hambre regresa a la pantalla grande con una nueva y ambiciosa precuela: Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping).

Este nuevo rodaje de Los Juegos del Hambre promete revivir el origen del legendario Segundo Vasallaje de los Veinticinco, 24 años antes de la historia de la flamante protagonista de la saga principal: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).

¿De qué trata la nueva película de Los Juegos del Hambre?

De acuerdo con Corazón Films, distribuidora de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha en México la película “revisitará el mundo de Panem 24 años antes de los eventos de la primera entrega, comenzando en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco”.

El tráiler muestra a un joven conocido de la franqucia, Haymitch Abernathy, enfrentándose a una versión mucho más brutal y sorpresiva de los juegos, con su frase emblemática: “Creo que estos juegos van a ser diferentes”.

En el avance, lo vemos justo al arrancar la ceremonia de selección, con un ambiente de tensión y anticipación, y desde ahí la acción inicia casi de inmediato. En ese momento, vemoa a Haymitch demostrando sus habilidades de combate, lo que vislumbra que estos juegos ‘serán diferentes’ y más brutalmente estratégicos.

Además, podemos ver fotos del Capitolio y pistas sobre un Panem más joven pero ya profundamente dividido. Con esto, se promete ver el origen del poder del Presidente Snow y el fortalecimiento del régimen.

Un elenco de lujo y nuevas caras en la nueva película de ‘Los Juegos del Hambre’

El elenco para Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha luce atractivo para el público, pues cuentas con las actuaciones de Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Elle Fanning, Whitney Peak, Glenn Close, Billy Porter, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr. y Maya Hawke, entre otros nombres.

El largometraje está dirigido por Francis Lawrence, quien ya ha estado a cargo de otras películas de la saga, con guion de Billy Ray y Suzanne Collins, la famosa autora de las novelas originales en que se basan las adaptaciones al cine. La película fue producida por Color Force, Good Universe y Scholastic Entertainment.

¿Cuándo se estrena ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’?

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha tiene su fecha de estreno en cines marcada para el 20 de noviembre de 2026, exactamente un año después del lanzamiento de este primer teaser oficial de la nueva cinta.

The Hollywood Reporter explica que Lionsgate, distribuidora de la película, está impulsando una expansión del universo de Panem, con adaptaciones teatrales y nuevas apuestas para refrescar la franquicia que ha recaudado más de 3.3 mil millones de dólares en taquilla mundial y se ha convertido en una muy fuerte referencia de la cultura pop.

La historia vuelve a su origen literario, ya que está basada en la novela de Suzanne Collins, cuya nueva entrega vendió nada menos que 1.5 millones de copias en su primera semana, el doble que The Ballad of Songbirds and Snakes (La Balada de los Pájaros Cantores y las Serpientes).