‘No mires abajo’: Jennifer Lawrence usa chanchas y vestido Dior en el Festival de Cannes 2023

La actriz Jennifer Lawrence llegó a la alfombra roja de la 76º edición del Festival de Cannes con un vestido de Christian Dior, como en otras ocasiones, aunque también llamó la atención de los reflectores por su peculiar calzado.

La protagonista de No mires arriba acudió a dicho evento en Francia este fin de semana porque se proyectó el documental Bread and Roses, el cual ella produjo, donde se narran las experiencias de mujeres de Afganistán bajo el régimen talibán.

El domingo pasado se estrenó la película francesa Anatomie D’une Chute (Anatomía de una caída), donde ella lució un vestido rojo... y unas chanclas.

Aunque no se estipula como obligatorio a usar tacones en el Festival de Cannes, esto suele ser usual en dicho evento, incluso en 2015 se restringió la entrada a varias mujeres por no llevar zapatos de tacón, en protesta a la siguiente edición Julia Roberts caminó descalza en la alfombra.

Las chanclas de Jennifer Lawrence en Cannes

Los dos atuendos la actriz de Los juegos del hambre fueron diseños de Maria Grazia Chiuri, de Christian Dior, uno de los cuales fue un vestido Old Hollywood rojo con tirantes, tenía un largo que la cubría hasta los pies, iba con una estola y cola, aunque cuando fue vista bajando las escaleras dejó ver unas sandalias flip flops color negro.

Las chanclas de Jennifer Lawrence fueron aplaudidas en redes sociales.

Su look cómodo fue aplaudido en redes sociales con comentarios como: “Jennifer Lawrence estuvo preciosa en la premiere de ‘Bread and Roses’ en Cannes. Pero más allá de su hermoso Dior, valoro mucho que haya cambiado sus tacones rojos por unas sandalias más cómodas. Un poco que me representa”; o bien, “Jennifer Lawrence me representa, también uso chanclas debajo del vestido”.

Aunque se ha especulado que llegó al evento con chanclas, la actriz se cambió el calzado en algún punto del evento, ya que en otros videos se le observa con tacones rojos al llegar a la ceremonia.

