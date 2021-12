‘Wicked’ anuncia a su primera actriz afroamericana como Glinda

El exitoso musical de Broadway Wicked dará oportunidad a la actriz Brittney Johnson de interpretar al personaje de ‘Glinda’ a tiempo completo, siendo la primera vez que la compañía teatral da tal responsabilidad a una actriz de ascendencia afroamericana.

Johnson se ha desempeñado anteriormente en obras como Les Misérables, para el cual ha dado vida al papel de ‘Éponine’. Motown, Sunset Boulevard, Beautiful: The Carole King Musical y Kristin Chenoweth: For the Girls son otras de las apariciones de la actriz que entró a Wicked en el 2018 como suplente.

Su participación en el papel de la popular rubia se podrá ver a partir del 14 de febrero de 2022 en el Teatro Gershwin de Broadway. La historia gira alrededor de Elphaba, una talentosa bruja de piel verde esmeralda que se hace amiga de su rival Glinda, hasta que el mundo interviene y decide que una de ellas es buena mientras que la otra representa la maldad.

“Solo tenía a unas pocas personas a las que siento que podría admirar cuando comencé este viaje, y todavía es un poco surrealista para mí cuando las personas me envían mensajes y me escriben cartas diciendo que yo soy la razón por la que se sienten que pueden perseguir sus sueños, que soy la persona a la que están admirando. Se siente como una gran responsabilidad por la que estoy agradecida”, le dijo Johnson a la revista People.

Los créditos del musical también incluyen a Lindsay Pearce, Alexandra Billings, Michael McCormick, Sam Gravitte, Jordan Barrow, Mili Diaz y Michael X. Martin. Actualmente se está trabajando en una versión cinematográfica que será protagonizada por la cantante Ariana Grande en el papel de Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba.

“Si esto es un sueño, no me despiertes. No puedo esperar a ser tu Glinda. Me siento honrada, agradecida y sin palabras. Simplemente no podría estar más feliz”, expresó Brittney Johnson a través de sus redes sociales para celebrar el anuncio.