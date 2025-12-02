‘Le pedí personalmente a Fátima Bosch que devuelva la corona’: Omar Harfouch confrontó a Miss Universo 2025

Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo 2025, señaló al certamen de belleza por cometer fraude y pidió a la ganadora Fátima Bosch que devolviera la corona.

El músico no solo era juez, también tenía programado un concierto en el evento de Tailandia y por ello conoció a Raúl Rocha Cantú, quien según el músico le pidió votar por la mexicana desde una semana antes de la coronación de Fátima Bosch.

De acuerdo con Omar Harfouch, la victoria de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 fue un fraude. (Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

¿Qué dijo Omar Harfouch acerca de Fátima Bosch y su victoria en Miss Universo?

Omar Harfouch estuvo en una entrevista con Javier Ceriani donde se refirió a Fátima Bosch y su victoria en Miss Universo 2025 como algo “no legal”.

“Ella no es una ganadora legal, y le pedí personalmente que devolviera la corona de Miss Universo, pero no quiere regresarla”.

De acuerdo con el exjurado del certamen de belleza, esto no solo afecta el futuro y la reputación de la tabasqueña, también la veracidad de uno de los concursos más importantes a nivel internacional.

Harfouch indicó que el papá de Fátima Bosch no aceptó la destitución de Raúl Rocha Cantú porque así quedaría claro “el fraude” y entonces la mexicana se vería obligada a regresar el título como ‘la mujer más bella del planeta’.

El músico consideró que la continuación del empresario Rocha Cantú es “insostenible” y entonces en algún punto va a renunciar.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE) (EFE)

¿Cómo fue el fraude en Miss Universo según Omar Harfouch?

El fraude de Miss Universo, según Harfouch, se armó desde antes de la competencia, cuando le pidieron votar por una candidata en especial: Fátima Bosch.

“Fue de un fraude a otro, primero me enteré de lo que estaba tramando para Miss Universo y luego me enteró de sus problemas legales en México (...) La prueba de esto fue que no hubo selección por el jurado, fue otra entidad quien votó”.

De acuerdo con el exjurado, el segundo fraude fue por los conflictos de intereses entre el papá de Fátima Bosch y el director de Miss Universo, motivo que “era suficiente para que ella no concursara”.

“Como último ejemplo es que me pidieron votar por ella en el certamen desde antes de que se llevara a cabo (...) Sabían del fraude y me quisieron incluir”.

Finalmente, descartó que las autoridades mexicanas puedan confirmar un lavado de dinero a través del certamen de belleza porque eso “lo decide un comité con sede en Nueva York”.

Fátima Bosch no renuncia a la corona de Miss Universo

En medio de las polémicas de Miss Universo, la ganadora del certamen compartió un video en su cuenta de Instagram donde explicó que no va a renunciar a la corona.

“Hablo desde mi verdad y desde la misión que llevo en el corazón. Porque sí, soy Miss Universe, pero antes que eso soy Fátima Bosch Fernández, una mujer auténtica, valiente e imperfecta (…) Esto ya empezó y no pienso detenerlo y quiero hablarles desde un lugar muy personal, desde mi verdad. Ser la ganadora no es solo llevar una corona, es llevar una misión".