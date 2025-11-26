De Casino Royale a presunta red de huachicol: Las polémicas de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Para la mala suerte de Raúl Rocha Cantú, imputado por diversos delitos y en ‘el ojo del huracán’ gracias a los resultados de Miss Universo 2025, no es la primera vez que su nombre se ve comprometido en polémicas.

Recientemente, se imputó a Raúl Rocha por delitos como tráfico de armas, drogas y combustible en una investigación en curso, pero antes de esto el empresario tiene un historial ‘complicado’ con sus negocios.

¿Qué pasó en el Casino Royale, de Raúl Rocha Cantú?

La primera gran polémica de Rocha Cantú fue un atentado contra Casino Royale, operado por las empresas CYMSA Corporation y Entertainment Enterprises of Mexico, de las que Rocha Cantú era socio.

Este sitio era uno de los más visitados por los amantes de las apuestas y el juego en Monterrey, Nuevo León, pero en 2011 los empresarios recibieron amenazas del crimen organizado, de acuerdo con las investigaciones.

Raúl Rocha Cantú era dueño de Casino Royale, casa de apuestas que sufrió un atentado el 25 de agosto de 2011. (Cuartoscuro)

Informantes de la investigación revelaron, de acuerdo con el diario Reforma, que se les pedía una cuota de aproximadamente 130 mil pesos semanales para recibir ‘protección’ de grupos delictivos, y ante la negativa, los amenazaron con atentar contra el sitio.

“Lamentablemente, es un proceso que marcó no nada más la vida mía, sino principalmente de todas las personas que lamentablemente fallecieron. Fuimos sujetos de un ataque de la delincuencia organizada en el 2011. Tú sabes cómo estaba el Estado y el País, de cabeza. Había una inseguridad tremenda, y ese ataque nos afectó a todos demasiado”, aseguró en una entrevista a Reforma.

Atentado contra Casino Royale

Días después, la amenaza se cumplió: el jueves 25 de agosto de 2011 fue el atentado contra Casino Royale alrededor de las 4 de la tarde, y con aproximadamente 300 personas dentro de la casa de apuestas.

Los reportes señalan que llegaron cuatro vehículos, de los cuales bajaron varios sujetos armados que entraron y rociaron galones de gasolina en las máquinas, alfombras y entrada del lugar, para prenderle fuego. El saldo fue de 52 muertos, así como 11 heridos.

Familias de víctimas del Casino Royale montaron un altar en 2011. (EFE)

Situación legal de Raúl Rocha tras atentado a Casino Royale

Inicialmente, se giraron al menos siete órdenes de presentación a quienes aparecen como propietarios o representantes legales del casino, incluyendo a Rocha Cantú; este último salió del país tras el atentado. Tanto él como su familia tramitaron amparos para evitar su detención.

Días después, envió una carta en la que admitió su salida del país por temor a que atentaran contra su vida, pero se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades en lo que fuese necesario para esclarecer los hechos, pues su negocio estaba en regla.

“Estoy dispuesto a rendir mi declaración cuando las autoridades me garanticen que mi vida no corre peligro. Estoy dispuesto a aportar toda la información que se requiera y a comparecer cuando se disipen los temores que ahora tengo sobre mi persona. Yo también soy una víctima de estos hechos criminales”, expresó.

Supuestamente, en diciembre de 2011 se giró una orden de aprehensión contra el empresario porque supuestamente no operaba con los permisos necesarios, pero este lo negó.

Reapertura de un casino clausurado en NL: ¿Qué tenía que ver Raúl Rocha?

Casino Royale no fue el único polémico. Año y medio después de lo ocurrido, se reinauguró otro negocio relacionado en el pasado con CYMSA Corporation: se trata de El Fantastic, que reabrió en 2013 con el nombre de Malibú.

La empresa operadora era Shelf Company 73, que negó relación con Rocha Cantú. Nunca se supo si el regiomontano sí tuvo relación con esta reapertura o no.

Adquisición de Miss Universo: ¿En realidad promovía la inclusión?

En enero de 2024, Rocha Cantú adquirió el 50 por ciento de la franquicia de Miss Universo, convirtiéndose en presidente y copropietario con Anne Jakkaphong Jakrajutatip, dueña de JKN Global Group Public.

Un mes después de la adquisición, se filtraron presuntos audios en los que ambos mencionan temas relacionados con la inclusión dentro del certamen, lo que incluye la participación de mujeres trans, casadas, con hijos o mayores de 40 años.

“Pueden competir, pero no pueden ganar”, mencionaron ambos, por lo que fueron señalados de falsa inclusión.