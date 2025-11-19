Lupita Jones, la ex Miss Universo mexicana que compitió con Marina del Pilar por gobernar BC

¿Quería gobernar con la corona puesta? Una de las tres mexicanas que ganaron la final de Miss Universo intentó quedarse con una gubernatura de la mano del PRI.

El estado en cuestión era Baja California durante las elecciones de 2021, las cuales ganó Marina del Pilar, con el partido Morena.

La ganadora de Miss Universo que también intentó triunfar en la política fue Lupita Jones, la primera mexicana en llevarse la corona del certamen de belleza.

Lupita Jones fue candidata en Baja California en 2021. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Jones rindió protesta con la coalición Va por Baja California, que estaba compuesta por una alianza entre el PAN, el PRI y el PRD.

María Guadalupe Jones Garay, nombre real de la ganadora de la corona de Miss Universo en 1991, rindió protesta como candidata en un evento donde estuvieron presentes Alejandro ‘Alito’ Moreno, Jesús Zambrano y Marko Cortés.

“Vamos a demostrar que la unidad es más fuerte y ganadora que el conflicto (...) No se vale que sigan con la política del odio, de la división, cuando el mundo entero está avanzando por el camino de la unidad”, declaró en su toma de protesta.

Sin embargo, de acuerdo con datos emitidos por el INE, Lupita Jones quedó en tercer lugar, por debajo de Jorge Hank, candidato del PES, y de Marina del Pilar, de Morena, quien resultó victoriosa.

¿Quién es Lupita Jones, primera mexicana que ganó Miss Universo?

María Guadalupe Jones Garay, más conocida como Lupita Jones, nació en Mexicali, Baja California, en 1967.

En mayo de 1977, a sus 21 años, se convirtió en la candidata de México para Miss Universo, celebrado en Las Vegas, Estados Unidos.

Ella fue coronada y se convirtió en la primera ganadora que representó a nuestro país en el certamen de belleza.

La modelo mexicana explicó que sintió gran responsabilidad de ser la voz de México ante distintas naciones tras su coronación y por ello siempre solicitaba información del territorio al que llegaba, especialmente en término diplomáticos.

“Le pedí a las autoridades mexicanas que me mandaran la situación de relación de cada uno de los países donde yo iba, me interesaba convertirme en una embajadora”, reveló para el programa El Minuto que cambió mi destino.

En el video compartido por Gustavo Adolfo Infante, ella mencionó que durante su reinado “México estaba de moda” porque se “vivía un buen momento” durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

La exmiss universo fue candidata a la gubernatura de Baja California. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Lupita Jones estuvo detrás de la licencia de Miss Universo para traerla a territorio azteca junto con Televisa, con quien se asoció.

Ella participó en la fundación de Mexicana Universal, una de las organizaciones detrás de la representante de nuestro país en Miss Grand International.

Jones contó que también tiene una faceta como actriz de teatro, además estuvo en el elenco de telenovelas mexicanas como El señor de los cielos y La Malquerida.

¿Quiénes son las tres mexicanas que ganaron la corona de Miss Universo?

Además de Lupita Jones, dos representantes mexicanas más consiguieron la corona de Miss Universo.

La segunda en lograrlo fue Ximena Navarrete, quien se la llevó durante la edición 59 del certamen, celebrado en Las Vegas.

La tercera y última corona para México hasta el momento fue para Andrea Meza, en 2020, en Florida, Estados Unidos.