‘Me duele muchísimo cuando piso’: Fátima Bosch sufre lesión en Miss Universo 2025

Fátima Bosch explicó que, aunque el incidente no fue grave, sí tiene secuelas que debe atender. (Foto: Miss Universe Press/ Pexels)

A unos días de que se realice la final de Miss Universo 2025, la modelo mexicana Fátima Bosch reveló que durante su viaje por Tailandia — país en donde se realiza el certamen de belleza— tuvo un incidente.

“Cuando acabe esto voy a ir al doctor a revisarme”, afirmó la Miss Universo México en una transmisión en vivo que realizó, en donde habló sobre su experiencia al participar en el concurso.

Desde su llegada, Fátima Bosch se ha aferrado a ser parte de la competencia, ya que no se fue a pesar de la discusión que tuvo con el productor Nawat Itsaragrisil y tampoco quiso retirarse luego del incidente con el cual se lesionó el pie.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

La diseñadora de modas tabasqueña compartió que, aunque su viaje por Tailandia ha sido una experiencia increíble, tuvo un accidente en el cuarto de su habitación, ya que un trozo de vidrio se le encajó en el pie.

“Había pedacitos de vidrio en nuestro cuarto (...) yo creo que un huésped rompió algo y no vieron que había trocitos y me clavé un cachito de vidrio, que según yo me lo saqué con una pinza y me curé”, comentó.

A pesar de la curación que Fátima Bosch se realizó, ella está convencida de que no logró extraer el objeto por completo: “yo creo que debe haber un pedacito por ahí, pero como la carne ya cerró, no me voy a andar tocando”.

El traje de Fátima Bosch se inspira en la diosa mexica Xochiquetzal. (Foto: EFE) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

La ganadora de Miss Universo México dijo que sus sospechas son principalmente debido a que siente una molestia cada vez que intenta caminar: “me duele muchísimo cuando piso”.

Fátima Bosch compartió que por ahora, prefiere soportar la incomodidad y no ir al médico, ya que el pie es una zona delicada y en caso de manipularla, se le podría hinchar, lo que no desea en este momento.

“Lo más probable es que todavía tenga un cosito ahí y tengo moradito, que es una cosa de nada (...) pero prefiero aguantarme, sacar la chamba y ya luego ir al doctor”, afirmó, pues considera que un médico le abrirá la zona afectada para revisar que nada esté dentro de su piel y en dado caso extraerlo.

“El pie es muy delicado, porque te abren, prefiero no tocarme, me aguanto”, dijo la mexicana, quien a pesar de todo ha logrado desfilar de forma profesional e incluso la madrugada de este 19 de noviembre deslumbró con el traje típico en Miss Universo 2025.

¿Cuánto tiempo puede permanecer un vidrio en la piel?

El doctor Allan Capin explica para el portal especializado en salud Cleveland Clinic que si el trozo de cristal que se incrustó en la piel es pequeño y no se ven signos de infección es posible dejarlo ahí hasta recibir atención médica.

No obstante comenta: “Un pequeño trozo de cristal cerca de la superficie puede estar bien si se deja uno o dos días (...) Pero vigila atentamente si aparecen signos de infección y busca atención médica si no sale solo”.

La mexicana Fátima Bosch compite en Miss Universo 2025. (Fotos: EFE / Shutterstock).

El experto añade que la recomendación siempre es acudir al médico, ya que un profesional de la salud puede quitar el fragmento de forma segura para ayudar a prevenir el dolor, la infección y lesiones adicionales.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica?

Fátima Bosch no es la única que tuvo un percance, debido a que Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufrió un aparatoso accidente en Miss Universo 2025 durante la competencia preliminar.

La modelo estaba desfilando cuando cayó por uno de los costados del escenario, un accidente que provocó que la modelo tuviera que ser trasladada a un hospital. Poco después se dieron detalles sobre su estado de salud.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sufrió un accidente en la pasarela preliminar de Miss Universo 2025. (Miss Universe Press / Gemini IA) (Miss Universe Press / Gemini IA)

En un comunicado informaron que ya habían dado de alta a Gabrielle Henry y precisaron que la modelo no tiene ningún hueso roto, sin embargo, seguirá bajo observación médica.

Por ahora se desconoce si Miss Jamaica podrá ser parte de la final de Miss Universo 2025, la cual se realizará el viernes 21 de noviembre.