Así es FABOFE, la marca de Fátima Bosch, Miss Universo 2025: ‘Optemos por ropa sostenible’

El amor por la moda y las pasarelas llegó a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, desde su juventud, y es por eso que creó FABOFE, una marca de ropa con más propósitos que solo el de lanzar colecciones.

La tabasqueña Fátima Bosch estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Latinoamericana, y durante su paso por la licenciatura nació este proyecto con el que busca redefinir la moda sustentable.

Aficionada del activismo social, este proyecto también pretende ayudar a sectores vulnerables de la población con las ganancias que generen sus ventas.

¿Cómo es la marca de ropa de Fátima Bosch?

FABOFE, ‘abreviatura’ de Fátima Bosch Fernández, es la marca de ropa creada por la actual Miss Universo cuando todavía estudiaba la universidad.

La idea nació de un proyecto en el que la modelo originaria de Teapa, Tabasco organizó una pasarela utilizando prendas diseñadas con material reutilizado. Esto, combinado con su pasión por el diseño y las causas sociales, la llevó a crear su marca.

"Optemos por un mundo mejor, optemos por ropa sostenible“, se lee en una de sus primeras publicaciones en Instagram, y es precisamente la base de su proyecto, que además de ropa, tiene algunos accesorios como collares y aretes elaborados en chaquira.

Fátima Bosch y la moda sostenible

Las creaciones firmadas por FABOFE tienen varias características en común, pero la principal es que buscan reducir el impacto ambiental de la industria utilizando material reciclado (es decir, prendas de segunda mano), así como fibras y colorantes naturales.

Por lo mismo, gran parte de las prendas resultan llamativas en colores, bordados y texturas, pues esta mezcla y ‘segunda oportunidad’ es la base de su filosofía.

"Si todo lo que ves está hecho de lo que un día fue descartado… Todos podemos llegar a ser más si se nos da la oportunidad", escribió Fátima en otro post.

Sus prendas llevan bordadas sus iniciales (FB), y entre las colecciones hay ropa de estilo urbano, lencería y de maternidad, así como colaboraciones con artesanos, como los de la comunidad indígena de San Andrés Larranizar, Chiapas.

FABOFE, la marca creada para ayudar

Además de buscar un consumo de moda responsable, las ganancias de piezas creadas y vendidas por FABOFE se dirigen a distintos proyectos sociales.

Una de sus últimas colaboraciones fue con Gritos de Amor, una organización que a través del programa Corazón Migrante ayuda a personas migrantes, sobre todo niños.

“He creado estas hoddies con frases buscando que todos nos solidaricemos con ellos y vean que desde acá les apoyamos. Como diseñadora, siempre he sentido el compromiso de unirme a causas sociales que nos inspiran y nos unen, porque la moda también puede ser una voz de empatía y cambio”, aseguró Fátima en una publicación de Instagram.

Aunque desde marzo no actualiza su perfil de Instagram, la marca de ropa mexicana se mantiene activa con la venta de estas sudaderas, además de que la misma modelo Fátima Bosch visita frecuentemente la asociación y convive con los niños migrantes.

Precios de la ropa de FABOFE

Los precios de sus prendas no están disponibles en redes sociales, y para el caso de su colaboración con Corazones Unidos, el costo de las sudaderas se solicita vía WhatsApp.