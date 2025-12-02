Un ‘Bearista Glass’ que provoca ‘rugidos de tripas’… y memes: Los mejores del oso de Starbucks

El lanzamiento del 'Bearista Glass', vaso de oso de Starbucks, provocó memes en redes sociales.

El furor por el osito de Starbucks (conocido como ‘Bearista Glass’ o ‘Bearista Cup’) llegó a redes sociales no solo por las noticias que muestran a gente durmiendo afuera de sucursales para conseguirlos, también por los memes que generó.

Se anunció la venta de este producto a inicios de noviembre, y desde entonces la ‘emoción’ entre consumidores de la marca creció gracias a su aspecto, que se asemeja al de un osito de goma.

Memes del 'Bearista Glass', oso de Starbucks. (Foto: Captura de pantalla X)

‘Bearista Glass’ de Starbucks: ¿Por qué es tan popular?

Este lunes inició la venta de una edición especial en Starbucks: se trata de un vaso de vidrio en forma de oso con un gorro tejido en verde que tiene el nombre de la marca grabado. Con sus brazos abraza un típico vaso de café con el logo de la sirena.

En el sitio oficial de Starbucks detallan que este producto es de edición limitada; solo se venderán 37,472 vasos de cristal de oso a nivel nacional (limitado a pocas unidades por tienda), y esto hace que la demanda suba exponencialmente.

Otra de las situaciones que hace “especial” su adquisición es que en redes sociales algunos usuarios compartieron que la bolsa en donde les entregan su ‘Bearista’ está personalizada con mensajes y dibujos alusivos no solo al producto, también a la época navideña.

Términos y condiciones: ¿Cómo comprar un vaso de oso de Starbucks?

Aunque salió a la venta el pasado 1 de diciembre, no todos podían adquirirlo, pues la marca ‘de la sirena’ puso ciertas condiciones de compra:

Comprar una bebida caliente, helada o Frappuccino tamaño Grande (400ml) o Venti (500ml) preparada en barra.

Ser miembro del programa Starbucks Rewards en el nivel Gold con un máximo de antigüedad del 26 de noviembre.

En dicha cuenta se asignaría un cupón para la adquisición del vaso, que está limitada a uno por persona, por cuenta de Strabucks Rewards. Su costo, de acuerdo con usuarios en redes sociales, es de 869 pesos (sin contar la bebida para adquirirlo).

Reventa del vaso de oso Starbucks

Una de las situaciones que viralizó a este producto es que algunas personas ‘acamparon’ afuera de las tiendas Starbucks para adquirir su oso, aunque otros lo hicieron con el propósito de revenderlos.

Algunos memes del oso de Starbucks hacen alusión a su costo de reventa. (Foto: Captura de pantalla redes sociales) (vqvjlu39)

En redes sociales y plataformas de compra-venta como Mercado Libre, algunos de esos se venden en más del doble de su costo original, lo que motivó a muchos usuarios a crear memes de la tendencia.

Memes del osito de Starbucks

Algunas personas comenzaron con publicaciones sarcásticas sobre la reventa de vasos, con precios exagerados o intercambios por plazas en Pemex, departamentos, coches y otros artículos de mucho valor.

También están aquellos que comparan el producto con un jugo que está a la venta y precisamente el envase tiene forma de osito, a un costo mucho menos que el de Starbucks.

Incluso, algunas marcas aprovecharon el boom para ‘subirse al tren’ y hacer su propia versión del ‘Bearista’, pero con animales como pollitos y pingüinos, dependiendo de la empresa a la que hace alusión.

Memes del 'Bearista Glass', oso de Starbucks. (Foto: Bachoco)

Sin importar el tipo de humor, lo cierto es que los memes en redes sociales sobre el ‘Bearista Glass’ son la sensación, y en los próximos días (si no es que ya) inundarán tu inicio con divertidas imágenes. Aquí te compartimos algunos de los mejores.

