‘Voy a llevarte pa’ pedir reembolso: Anuncian medidas a conciertos de Bad Bunny tras quejas por ‘La Casita’

Solo las personas que están en las zonas “General A” y “Pits” podrán pedir su reembolso. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Al parecer ‘La Casita’ de Bad Bunny no fue del agrado de muchos fans, por lo que Ocesa tomó medidas y pondrá a disposición el reembolso para todos los inconformes que compraron boleto en primera fila.

A través de un comunicado, Ocesa informa que, para cuidar la experiencia de los usuarios, pondrán a disposición reembolsos a ciertas zonas del Estadio GNP Seguros, que son las que principalmente se verían ‘afectadas’.

Sin embargo, esto será antes de que inicie la gira de Bad Bunny en México el próximo 10 de diciembre, con 8 conciertos que agotaron entradas en cuestión de minutos.

Ocesa se pronuncia tras quejas por escenario de Bad Bunny

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de dudas desde el anuncio de ‘Los Vecinos’, sección en conciertos de Bad Bunny que permite ser parte del montaje en el escenario principal, pues en el mapa también incluían a ‘La Casita’.

Bad Bunny tiene un montaje en su gira conocido como 'La Casita', por el que no todos sus fans están de acuerdo. (EFE / AP / Cuartoscuro)

Gracias a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico y sus primeros conciertos de la gira en República Dominicana, supimos que ‘La Casita’ es un montaje que funciona como escenario alterno, donde el cantante de música urbana canta algunos de sus éxitos, como ‘NUEVAYoL’.

Sin embargo, los fans de Bad Bunny que adquirieron entradas en secciones como General A y Pits no están de acuerdo, pues argumentan que su experiencia se verá comprometida al no disfrutar de cerca todo el concierto.

“Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan que lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito", explica la empresa de entretenimiento en redes sociales.

Reembolso de boletos de Bad Bunny: ¿Quiénes puedes acceder a este ‘beneficio’?

Para que nadie se vea afectado o sienta estafado (según expresiones de algunos usuarios en redes sociales) por los cambios en el montaje de la gira de Bad Bunny, Ocesa puso a disposición dos opciones: aceptar las condiciones del concierto con todo y ‘La Casita’, o solicitar un reembolso en Ticketmaster.

“Quienes hayan adquirido boletos en las zonas ‘General A’ y ‘Pits’, y sientan que esta modificación no les permitirá disfrutar el concierto como ustedes quieren, pueden elegir entre aceptar los ajustes y mantener su boleto aceptando los cambios de producción informados, o pedir la cancelación de su compra y el reembolso completo (incluyendo el cargo por servicio)”, explica Ocesa en su comunicado.