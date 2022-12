Bad Bunny en México: Fan revela a qué huele el ‘Conejo Malo’ tras subir a bailar al escenario

Una de las fans que fueron elegidas para subir al escenario y bailar con Bad Bunny durante su concierto en Monterrey como parte del ‘World’s Hottest Tour’ contó cómo fue su experiencia junto al cantante puertorriqueño y reveló el olor que percibió tras estar cerca del intérprete de ‘Me porto bonito’.

De acuerdo con el relato de @heyitsmayrin en TikTok, dudó en participar en la dinámica entre la multitud, pero su novio le dijo que se subiera en sus hombros. Cuando estuvo junto al ‘Conejo malo’ quiso recordar su olor, pero se sintió decepcionada por lo que encontró.

“Dije, ‘no lo abracé’ y luego ya él nos abrazó después y lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía. Me llevé un poquito la decepción porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada. La otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor. A lo mejor el que fue quien lo abrazó”, contó.

Finalmente. la joven estudiante de medicina, originaria de Matamoros, se llevó una grata experiencia pese a que en un inicio la gente no la dejaba pasar. Como respuesta a su publicación, surgieron comentarios como: “Los iluminatis no usan perfume” o “¡Cuidado! Quizás tengas COVID si no oliste”.

Fans suben con Bad Bunny en Monterrey

Quien se encuentra realizando su internado detalló que estuvo esperando todo el año ese fin de semana y que valió la pena, ya que también destacó la actitud de los bailarines que forman parte de la producción, que además de su setlist incluye palmeras y una nevera.

“Cuando me extiende la mano Benito, para empezar sus manos están bien suavecitas, yo creo que el wey no hace nada, ¿no? Me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado, todo mundo lo vio, lo notó, y dije: ‘ya perdí mi oportunidad de bailar chido’ y pues no, todo salió bien”.

Las únicas limitaciones que tuvo es que no podía bajarse de la isla y, cuando la dejaron terminar de ver el show, no pasar de una línea. El ‘Conejo Malo’ tiene pendientes fechas en el Estadio Azteca.