Se forma ‘Amanda’, primera tormenta tropical de 2026 en el Pacífico: ¿Dónde está e impactará a México?

La depresión tropical Uno-E se fortaleció este miércoles 3 de junio y se formó la tormenta tropical Amanda, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (National Hurricane Center, NHC).

El NHC explicó en sus redes sociales que Amanda alcanzó la intensidad suficiente para convertirse en la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Pacífico Oriental de 2026.

Ante esto, el organismo detalló que la tormenta tropical Amanda se localiza mar adentro en el océano Pacífico y continúa siendo monitoreada por especialistas debido a su evolución y trayectoria.

¿Dónde está la primera tormenta tropical ‘Amanda’ y afectará a México?

De acuerdo con los resportes de Conagua, el centro de la depresión tropical Uno-E, ahora ‘Amanda’, se localizaba a 2.335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Este fenómeno presentaba vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 6 km/h. Se espera su fortalecimiento en los próximos días, antes de una tendencia de debilitamiento para este fin de semana.

Hasta el momento, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre el fenómeno; sin embargo, no se ha informado de un impacto directo sobre el territorio mexicano.

A pesar de ello, advierten que la circulación de Amanda podría favorecer el ingreso de humedad hacia algunas regiones del país, incrementando la probabilidad de lluvias en zonas del occidente y sur de México durante los próximos días.

Especialistas recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que la trayectoria e intensidad del sistema pueden modificarse conforme avance sobre el Pacífico.

Amanda es el primer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico Oriental, una cuenca donde cada año se desarrollan tormentas tropicales y huracanes que pueden generar fuertes lluvias, oleaje elevado y vientos intensos en las costas mexicanas.