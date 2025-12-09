Con canciones de Ángeles Azules y Guns’ N Roses: Así es MYST Rapsodia, el nuevo musical de Pato Borghetti

‘MYST Rapsodia’ tiene programadas tres funciones más a lo largo de diciembre. Te compartimos los detalles. (Foto: Cortesía MYST)

Una noche de cócteles elegantes — con o sin alcohol—, platillos de la gastronomía mexicana e himnos del rock, música regional, pop y hasta reguetón interpretados por artistas como el actor Pato Borghetti, es lo que se vive en MYST Rapsodia.

Una nueva producción original del compositor Chacho Gaytán, quien es famoso por su trabajo en el reality show La Academia, en la cual diferentes artistas salen al escenario, uno tras otro, para dar un espectáculo innovador y sin pausas.

Con canciones en español que han marcado a generaciones como ‘Tu cárcel’ de Los Bukis y Marco Antonio Solís, o ‘Sexo, pudor y lágrimas’ de Aleks Syntek, hasta éxitos actuales como ‘Flowers’ de Miley Cyrus, se realiza esta puesta en escena.

¿Qué es el show MYST Rapsodia, el nuevo musical de Pato Borghetti?

Ir a MYST Rapsodia es como poner tu playlist en modo aleatorio: suenan canciones que despiertan la nostalgia —sobre todo para los de la ‘old school’— y, al mismo tiempo, hits recientes de artistas como Bad Bunny y Karol G.

El proyecto nació hace 10 años en la Sala Corona de la Ciudad de México bajo la premisa de ser “el show que materializa el soundtrack de tu vida”. Tras una década de funciones donde distintos cantantes interpretaban desde composiciones de Caifanes y Soda Stereo hasta de Cristian Castro y Timbiriche, el concepto evolucionó.

Así surgió MYST Rapsodia, la propuesta más ambiciosa hasta ahora, con la misión de rendir tributo a grandes temas del rock y el pop en inglés y español a través de un montaje completo.

En el escenario se presentan fragmentos emblemáticos de cada canción, pero con una producción integral: vestuarios, coreografías y ambientaciones diseñadas para cada número.

MYST Rapsodia cuenta la participación de Pato Borghetti, quien interpreta canciones como My Way. (Foto: Cortesía MYST)

Todos los detalles están cuidados, pues incluso los corsés, sombreros y trajes que se usan, se eligieron para la ocasión. Como un dato curioso, parte del vestuario forma parte de la colección de prendas de Felipe Fernández del Paso, uno de los productores de MYST.

“Yo he ido coleccionando a lo largo de mi vida muchas prendas de vestuario que saco de mis colecciones, de mis bodegas y las he traído a MYST, así como muchas de ellas (las artistas del musical) han traído piezas de su guardarropa”, explicó Felipe en una conferencia de prensa previo al estreno del musical.

El resultado son pequeños ‘mini conciertos’ que invitan al público a levantarse, cantar y bailar con los éxitos que van apareciendo a lo largo del espectáculo.

¿Qué canciones se cantan en MYST Rapsodia?

Con las voces de Pato Borghetti, Alex Brizuela, Viviana Barrera, Sofía Garza, Cecilia de la Cueva, Karla Centeno, Menny Carrasco, Denisha, Jorge Daher, Johnny Sigal y Oscar Jiménez, el musical incluye canciones que todos se saben sin importar la edad de los asistentes.

El espectáculo comienza en grande con una nueva versión de uno de los temas más famosos de la banda británica Queen: Bohemian Rhapsody, que sirve de pretexto para presentar a todos los cantantes.

A los pocos segundos, la paz que logran las primeras estrofas de la canción se esfuma para darle paso a un repertorio amplio que va desde ‘We will rock you’ hasta ‘¿Y si hacemos un muñeco?’.

MYST hace un mix de géneros musicales a lo largo de 2 horas. (Foto: Cortesía MYST)

Aunque parece que nada tiene sentido, cada una de las canciones se va entrelazando perfectamente tanto que pareciera natural pasar de escuchar pop a cumbia, de este género a reguetón, y finalizar con una canción pop.

El repertorio es tan amplio, debido a que el show tiene una duración de dos horas. Algunas de las canciones que forman parte del setlist de MYST Rapsodia son las siguientes:

Bohemian Rhapsody de Queen

We will rock you de Queen

Si antes te hubiera conocido de Karol G

Robarte un beso de Carlos Vives y Sebastián Yatra

Levitating de Dua Lipa

Tu cárcel de Los Bukis y Marco Antonio Solís

Flower de Miley Cyrus

Tacones rojos de Sebastián Yatra

Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses

Adiós amor de Christian Nodal

My way de Frank Sinatra

I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston

Los malaventurados no lloran de PXNDX

You’re the One That I Want de John Travolta y Olivia Newton-John

Rock de DJ de Robbie Williams

Firework de Katy Perry

Solo quédate en silencio de RBD

NUEVAYoL de Bad Bunny

Uno de los aspectos más llamativos es que algunas de las canciones tienen giros interesantes como en ‘¿Y si hacemos un muñeco?’ que se canta como una versión muy rockera; o temas que originalmente son interpretados por hombres, pero que en MYST Rapsodia son cantados por mujeres.

MYST Rapsodia: ¿En dónde ver el musical y cuánto cuestan los boletos?

El musical se presenta en Foro Totalplay, Antara Fashion Hall, en la Plaza Antara de la Ciudad de México y sirve como un pretexto para recordar que la noche es joven, ya que las puertas se abren a las 9:30 de la noche y el espectáculo inicia a las 11:00 p.m.

Si llegas temprano, puedes ordenar comida, bebidas y snacks como papas, cacahuates y palomitas, ya que el ambiente es el de un club nocturno elegante, lo que te permitirá ‘calentar motores’ para cantar por dos horas seguidas.

El rango de precios para asistir a MYST Rapsodia va de los 990 pesos en la sección lateral a los 3 mil 400 pesos en el área lateral. El espectáculo se presentará el viernes 19 de diciembre, así como los sábados 23 y 20 de diciembre.