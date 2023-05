‘Flowers’, de Miley Cyrus ¿no siempre fue una canción de amor propio? Esto dijo la cantante

Miley Cyrus no escribió originalmente 'Flowers' como la conocemos hoy. (Instagram / @mileycyrus)

‘Flowers’, de Miley Cyrus, es una de las canciones más populares lanzadas este 2023, pues hasta el momento acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify y permació varias semanas en el número 1 del Top 50 Global.

El sencillo de Cyrus es considerado por miles de usuarios en redes sociales como un himno al amor propio y al empoderamiento, además de que, al igual que Shakira, haría referencias a su expareja, Liam Hemsworth, por lo que también cobró relevancia rápidamente.

No obstante, este tema fue escrito originalmente con un mensaje totalmente diferente, que dista mucho de lo que actualmente significa, de acuerdo con lo que recientemente reveló la misma Miley.

‘Flowers’ era ‘la canción más triste’ de Miley Cyrus

Miley Cyrus dio una entrevista a British Vogue (donde además será portada de su próxima edición) y habló de algunos temas relacionados a ‘Flowers’ y a su más recientemente lanzamiento discográfico, Endless Summer Vacation.

Cuando habló sobre el sencillo de su álbum, compartió que en realidad, el significado original era muy diferente al que actualmente tiene.

“La escribí de una manera muy diferente. El coro era originalmente: ‘Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que tú’”, aseguró la cantante.

Fragmento del video de 'Flowers', de Miley Cyrus. (Foto: YouTube / Miley Cyrus)

En un inicio, pensó en realizar este tema como una canción triste, donde se hablara de la añoranza al amor que solía darle quien fue su pareja, tal y como pasaba en canciones de hace muchos años, según relata Cyrus.

“Solía ser más como 1950. La canción más triste. Como: ‘Claro, puedo ser mi propia amante, pero tú eres mucho mejor’”, se sinceró.

No obstante, decidió darle otro giro tomando como referencia una filosofía de la cual se dice admiradora. “La versión final es un poco más ‘fake it ‘til you make it’ (finge hasta que lo logres), una postura de la cual soy gran fan”, compartió.

Miley Cyrus responde si ‘Flowers’ está relacionada con Liam Hemsworth

De igual forma, le preguntaron si Endless Summer Vacation, y en especial la canción de ‘Flowers’, fue dedicada o tenía que ver con la relación que sostuvo con Liam Hemsworth y la ruptura de esta.

“No borraría mi historia ni quiero que sea borrada. Tener una vida interesante hacer que puedas contar historias interesantes”, señaló la cantante de 30 años, quien prefiere verse a sí misma como una escritora, que a través de sus canciones narra historias.