Miley Cyrus en el Corona Capital: ‘Me sentía sola, los veo y sé que no’; así fue su emotivo concierto

Uno pensaría que era Hannah Montana, pero en realidad fue la cantante estadounidense Miley Cyrus la que se presentó el pasado 20 de noviembre en el Corona Capital.

La intérprete de Midnight Sky estuvo en el Autódromo Hermanos Rodríguez para dar su último concierto de sus años 20, ya que cumplirá 30 años de edad el próximo 23 de noviembre.

Su presentación en el Corona Capital estuvo acompañada de emotivos mensajes mientras cantaba algunos de sus sencillos nuevos y los que han marcado su carrera en la industria de la música como Party in The U.S.A, We Can’t Stop y Mother’s Daughter, para la cual la acompañó en el escenario su madre Tish Cyrus.

“Cuando pensaba en esta noche lo veía menos como una actuación y más como una pregunta, y la pregunta era ¿todavía amo lo que hago?”, señaló la cantante en el escenario principal del evento. “Y la respuesta es sí, todavía amo lo que hago y todos ustedes son la respuesta”.

Miley Cyrus recitó sencillos de su discografía actual y algunos icónicos de su carrera musical como ‘Wrecking Ball‘ y ‘The Climb’. (Foto: AP / Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP)

La cantante aseguró que antes de su presentación se sentía ansiosa e insegura con su espectáculo, pero cuando vio a sus fanáticos dejó aquellas emociones de un lado:

“¿Alguna vez han se han sentido muy ansiosos, sin razón aparente, y con mucha inseguridad? Yo me siento así ahora y no sé por qué. Tenía miedo porque me sentía sola pero ahora los veo y sé que no estoy sola, si mi música les ayudó vamos a superar esos miedos juntos”, señaló antes de cantar 7 Things de su segundo álbum Breakout.

Uno de los momentos ha destacar del show de Miley Cyrus fue cuando recitó The Climb, uno de los éxitos de la película de Hannah Montana (2009).

“Ahora se siente como que todas estas canciones que fueron escritas para ayudarlos a ustedes son para mí, necesito escuchar esta canción quizá más que nadie. Esta canción se trata de no rendirse”, comentó la artista antes de que sus fanáticos aplaudieran emocionados por escuchar el éxito de la película Disney.

Miley Cyrus aseguró que sus fanáticos son su motivación durante el Corona Capital 2022. (Foto: AP / Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP)

Más tarde escribió en Twitter: “El último show de mis 20′s anoche en la Ciudad de México. Gracias por apoyarme durante esta última década de mi vida. Esperando en quién me convertiré en mis 30′s. Mucho aprecio y gratitud por el amor de México”.

Otro de los artistas que se presentó para dar su debut en escenarios mexicanos fue el rapero Lil X Nas. El cantante se presentó con varios atuendos que aludían a sus mejores éxitos como Montero, Old Twon Road, incluso una colaboración con el padre de Miley Cyrus.

Miley Cyrus: De Hannah Montana al Corona Capital

En marco del próximo cumpleaños de Miley Cyrus, hemos compuesto una recopilación de la trayectoria que ha tenido la artista detrás de Wrecking Ball.

La cantante es hija del cantante de country Bill Ray Cyrus y nació en 1992 dentro de Tennessee en Estados Unidos. Por su ascendencia, Miley estuvo expuesta desde una edad temprana a la industria musical.

Sin embargo sus primeros pasos no estuvieron en el mundo de la música, ya que desde los nueve años comenzó a incursionar en la industria del entretenimiento en programas de televisión como Doc (2001) y en la película Big Fish (2003).

No fue hasta el año de 2005 que la actriz consiguió el papel de Hannah Montana en una serie de nombre homónimo de Disney Channel en la que interpretaba a una joven que buscaba balancear su vida como celebridad y adolescente.

El éxito de la serie se traspasó a giras musicales en las que, Miley y su padre, interpretaban algunos de los sencillos como Best of Both Worlds. En 2011 el programa de televisión llegó a su fin y Cyrus comenzó a dedicarse de lleno a su carrera musical.

En 2013, Miley Cyrus lanzó su álbum ‘Bangerz‘ que contenía piezas musicales que se alejaban de todo lo que había lanzado como Hannah Montana, lo que la convirtió en una de las estrellas más populares de aquella época.

Actualmente la cantante sigue dedicándose a su carrera como artista y en 2020 lanzó su álbum Plastic Hearts que contiene una colaboración con Dua Lipa en la canción Prisoner.

Con Información de AP