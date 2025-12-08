Guillermo del Toro en los Globos de Oro 2026: Lista completa de nominados

Guillermo del Toro está nominado en los Golden Globes 2026, antesala del Oscar. (Fotos: X @goldenglobes / EFE)

La edición 83 de los Globos de Oro confirmó la presencia del director mexicano Guillermo del Toro entre los nominados a Mejor Director por la película Frankenstein, su adaptación de la obra de Mary Shelley que sumó cinco menciones totales. La producción, protagonizada por Óscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, inicia así su camino en la temporada de premios.

El mexicano Diego Luna sumó una nominación por su trabajo en Andor, en la categoría Mejor Actor de Drama en una serie de televisión, esta es la segunda mención de su carrera en estos premios.

Paul Thomas Anderson encabezó este lunes las nominaciones gracias a su película One Battle After Another (Una batalla tras otra), que obtuvo nueve candidaturas. El filme refuerza así su estatus como favorito rumbo a los Oscar y le da a Warner Bros. un impulso significativo en pleno proceso de adquisición por Netflix.

Muy cerca quedó Sentimental Value (Valor sentimental), del director Joachim Trier. El drama familiar noruego, distribuido por Neon, sumó ocho nominaciones.

¿Cuándo son los Globos de Oro 2026?

Los Golden Globes, antesala de los Oscar, se celebra el 11 de enero de 2026 en Los Ángeles, en un año que coincide con movimientos corporativos de gran alcance en Hollywood y con nuevas reglas de competencia tras la reformulación del organismo encargado de las votaciones.

Nikki Glaser volverá a conducir la ceremonia. En su debut como anfitriona, el pasado enero, Glaser recibió críticas favorables por su desempeño. En cuanto a la audiencia, las cifras prácticamente se mantuvieron estables: los premios registraron 9.3 millones de espectadores, apenas un ligero descenso respecto a los 9.4 millones alcanzados en 2024, según datos de Nielsen.

'Frankenstein' obtuvo cinco nominaciones en los Golden Globes. (Netflix via AP) (AP)

Guillermo del Toro y ‘Frankenstein’: Cinco nominaciones en los Globos de Oro 2026

Guillermo Del Toro compite en la categoría de Mejor Director junto a Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Chloé Zhao (Hamnet), Jafar Panahi (It Was Just An Accident), Joachim Trier (Sentimental Value) y Ryan Coogler (Sinners).

Su filme obtuvo un total de cinco postulaciones:

Mejor película - Drama

Mejor interpretación de un actor masculino en una película – Drama: Óscar Isaac

Mejor actuación de un actor masculino en un papel secundario en cualquier película: Jacob Elordi

Mejor director - Película: Guillermo del Toro

Mejor banda sonora original - Película: Alexandre Desplat

Esta es la cuarta vez que Del Toro aparece en el palmarés de los Globos de Oro. En 2023 ganó como Mejor Producción de Animación con Pinocchio; en 2018 obtuvo el reconocimiento a Mejor Dirección por The Shape of Water; y en 2007 compitió como Mejor Película de habla no inglesa con El laberinto del fauno.

'Frankenstein' compite con 'Sinners'. (Warner Bros. Pictures via AP) (Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

Series con más nominaciones en los Golden Globes 2026

La serie The White Lotus encabezó las nominaciones televisivas con seis candidaturas, entre ellas Mejor Serie de Drama. Se enfrenta a Severance, The Pitt, Slow Horses, Pluribus y The Diplomat. Además, Walter Goggins y Jason Isaacs participan en la competencia por Mejor Actor de Reparto, mientras que Aimee Lou Wood, Carrie Coon y Parker Posey están nominadas como actrices de reparto.

Adolescence, serie de Netflix grabada en plano secuencia, recibió cinco menciones totales. Competirá como Mejor Miniserie ante The Beast in Me, The Girlfriend, Black Mirror y All Her Fault. Sus intérpretes Stephen Graham, Owen Cooper y Ashley Walters recibieron nominaciones actorales.

En tanto, Only Murders in the Building obtuvo cuatro menciones y destaca en el rubro de comedia con nominaciones para Selena Gomez como Mejor Actriz, y Martin Short y Steve Martin para Mejor Actor. La serie competirá contra The Bear, Nobody Wants This, Abbott Elementary, The Studio y Hacks.

'One Battle After Another' ('Una Batalla Tras Otra'), obtuvo el lunes nueve nominaciones a la 83a edición de los Premios Globo de Oro (Warner Bros. Pictures via AP) (AP)

Categorías femeninas en cine y televisión

En Mejor Actriz de Drama en cine, las nominadas son Eva Víctor (Sorry, Baby), Jennifer Lawrence (Die My Love), Jessie Buckley (Hamnet), Julia Roberts (After the Hunt), Renate Reinsve (Sentimental Value) y Tessa Thompson (Hedda).

En comedia o musical compiten Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee), Chase Infiniti (One Battle After Another), Cynthia Erivo (Wicked: For Good), Emma Stone (Bugonia) y Kate Hudson (Song Sung Blue).

Televisión presenta candidatas en categorías de drama, comedia y miniserie, con nombres como Kathy Bates (Matlock), Britt Lower (Severance), Helen Mirren (Mobland), Bella Ramsey (The Last of Us), Kristen Bell (Nobody Wants This), Ayo Edebiri (The Bear), Selena Gomez (Only Murders in the Building) y Claire Danes (The Beast in Me).

Lista oficial completa de nominados a los Globos de Oro 2026

Netflix, que compró Warner, obtuvo 35 nominaciones, impulsadas por títulos como Frankenstein, Jay Kelly, la serie Adolescence y KPop Demon Hunters, la película más vista del año, la cual compite con Demon Slayer: Infinity Castle.

Warner Bros. acumuló 31 menciones, mientras que Neon sumó 21, destacando en el rubro internacional con producciones como It Was Just An Accident.

La ceremonia incluirá nuevas categorías, entre ellas Mejor Podcast. Además, Helen Mirren recibirá el Premio Cecil B. DeMille, mientras que Sarah Jessica Parker será honrada con el Premio Carol Burnett.

Mejor Película - Drama

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sinners

The Secret Agent

Mejor Película - Musical o Comedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Mejor Película - Animada

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Película en Lengua No Inglesa

It Was Just an Accident – Francia

– Francia No Other Choice – Corea del Sur

– Corea del Sur Sentimental Value – Noruega

– Noruega Sirāt – España

– España The Secret Agent – Brasil

– Brasil The Voice of Hind Rajab – Túnez

Mejor Actriz en Película - Drama

Eva Victor – Sorry, Baby

– Jennifer Lawrence – Die My Love

– Jessie Buckley – Hamnet

– Julia Roberts – After the Hunt

– Renate Reinsve – Sentimental Value

– Tessa Thompson – Hedda (2025)

Mejor Actor en Película - Drama

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

– Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me from Nowhere

– Joel Edgerton – Train Dreams

– Michael B. Jordan – Sinners

– Oscar Isaac – Frankenstein

– Wagner Moura – The Secret Agent

Mejor Actriz en Película - Musical o Comedia

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

– Chase Infiniti – One Battle After Another

– Cynthia Erivo – Wicked: For Good

– Emma Stone – Bugonia

– Kate Hudson – Song Sung Blue

– Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Mejor Actor en Película - Musical o Comedia

Ethan Hawke – Blue Moon

– George Clooney – Jay Kelly

– Jesse Plemons – Bugonia

– Lee Byung-Hun – No Other Choice

– Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

– Timothée Chalamet – Marty Supreme

Mejor Actriz de Reparto en Película

Amy Madigan – Weapons

– Ariana Grande – Wicked: For Good

– Elle Fanning – Sentimental Value

– Emily Blunt – The Smashing Machine

– Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

– Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor Actor de Reparto en Película

Adam Sandler – Jay Kelly

– Benicio del Toro – One Battle After Another

– Jacob Elordi – Frankenstein

– Paul Mescal – Hamnet

– Sean Penn – One Battle After Another

– Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Dirección en Película

Chloé Zhao – Hamnet

– Guillermo del Toro – Frankenstein

– Jafar Panahi – It Was Just an Accident

– Joachim Trier – Sentimental Value

– Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

– Ryan Coogler – Sinners

Mejor Guion en Película

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet

– Jafar Panahi – It Was Just an Accident

– Joachim Trier, Eskil Vogt – Sentimental Value

– Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

– Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme

– Ryan Coogler – Sinners

Mejor Música Original en Película

Alexandre Desplat – Frankenstein

– Hans Zimmer – F1

– Jonny Greenwood – One Battle After Another

– Kangding Ray – Sirāt

– Ludwig Göransson – Sinners

– Max Richter – Hamnet

Mejor Canción Original en Película

Dream As One – Avatar: Fire and Ash

– Golden – KPop Demon Hunters

– I Lied to You – Sinners

– No Place Like Home – Wicked: For Good

– The Girl in the Bubble – Wicked: For Good

– Train Dreams – Train Dreams

Logro Cinematográfico y de Taquilla

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Mejor Serie de Televisión - Drama

The Diplomat

Pluribus

Severance

Slow Horses

The Pitt

The White Lotus

Mejor Serie de Televisión - Musical o Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para Televisión

Adolescence

All Her Fault

Black Mirror

Dying for Sex

The Beast in Me

The Girlfriend

Mejor Actriz en Serie de Televisión - Drama

Bella Ramsey – The Last of Us

– Britt Lower – Severance

– Helen Mirren – MobLand

– Kathy Bates – Matlock (2024)

– Keri Russell – The Diplomat

– Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor Actor en Serie de Televisión - Drama

Adam Scott – Severance

– Diego Luna – Andor

– Gary Oldman – Slow Horses

– Mark Ruffalo – Task

– Noah Wyle – The Pitt

– Sterling Brown – Paradise

Mejor Actriz en Serie de Televisión - Musical o Comedia

Ayo Edebiri – The Bear

– Jean Smart – Hacks

– Jenna Ortega – Wednesday

– Kristen Bell – Nobody Wants This

– Natasha Lyonne – Poker Face

– Selena Gomez – Only Murders in the Building

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para Televisión

Amanda Seyfried – Long Bright River

– Claire Danes – The Beast in Me

– Michelle Williams – Dying for Sex

– Rashida Jones – Black Mirror

– Robin Wright – The Girlfriend

– Sarah Snook – All Her Fault

Mejor Actor en Serie de Televisión - Musical o Comedia

Adam Brody – Nobody Wants This

– Glen Powell – Chad Powers

– Jeremy Allen White – The Bear

– Martin Short – Only Murders in the Building

– Seth Rogen – The Studio

– Steve Martin – Only Murders in the Building

Mejor Actriz de Reparto en Televisión

Aimee Lou Wood – The White Lotus

– Carrie Coon – The White Lotus

– Catherine O’Hara – The Studio

– Erin Doherty – Adolescence

– Hannah Einbinder – Hacks

– Parker Posey – The White Lotus

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para Televisión

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

– Jacob Elordi – The Narrow Road to the Deep North

– Jude Law – Black Rabbit

– Matthew Rhys – The Beast in Me

– Paul Giamatti – Black Mirror

– Stephen Graham – Adolescence

Mejor Actor de Reparto en Televisión

Ashley Walters – Adolescence

– Billy Crudup – The Morning Show

– Jason Isaacs – The White Lotus

– Owen Cooper – Adolescence

– Tramell Tillman – Severance

– Walton Goggins – The White Lotus

Mejor Especial de Stand-Up en Televisión

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem

Mejor pódcast

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

Smartless

The Mel Robbins Podcast

Up First

(Con información de EFE y AP)