Guillermo del Toro en los Globos de Oro 2026: Lista completa de nominados

‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro recibió cinco nominaciones a los Globos de Oro 2026, antesala del Oscar. El mexicano Diego Luna también destacó en el listado.

Guillermo del Toro está nominado en los Golden Globes 2026, antesala del Oscar. (Fotos: X @goldenglobes / EFE)
La edición 83 de los Globos de Oro confirmó la presencia del director mexicano Guillermo del Toro entre los nominados a Mejor Director por la película Frankenstein, su adaptación de la obra de Mary Shelley que sumó cinco menciones totales. La producción, protagonizada por Óscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, inicia así su camino en la temporada de premios.

El mexicano Diego Luna sumó una nominación por su trabajo en Andor, en la categoría Mejor Actor de Drama en una serie de televisión, esta es la segunda mención de su carrera en estos premios.

Paul Thomas Anderson encabezó este lunes las nominaciones gracias a su película One Battle After Another (Una batalla tras otra), que obtuvo nueve candidaturas. El filme refuerza así su estatus como favorito rumbo a los Oscar y le da a Warner Bros. un impulso significativo en pleno proceso de adquisición por Netflix.

Muy cerca quedó Sentimental Value (Valor sentimental), del director Joachim Trier. El drama familiar noruego, distribuido por Neon, sumó ocho nominaciones.

¿Cuándo son los Globos de Oro 2026?

Los Golden Globes, antesala de los Oscar, se celebra el 11 de enero de 2026 en Los Ángeles, en un año que coincide con movimientos corporativos de gran alcance en Hollywood y con nuevas reglas de competencia tras la reformulación del organismo encargado de las votaciones.

Nikki Glaser volverá a conducir la ceremonia. En su debut como anfitriona, el pasado enero, Glaser recibió críticas favorables por su desempeño. En cuanto a la audiencia, las cifras prácticamente se mantuvieron estables: los premios registraron 9.3 millones de espectadores, apenas un ligero descenso respecto a los 9.4 millones alcanzados en 2024, según datos de Nielsen.

'Frankenstein' obtuvo cinco nominaciones en los Golden Globes. (Netflix via AP) (AP)

Guillermo del Toro y ‘Frankenstein’: Cinco nominaciones en los Globos de Oro 2026

Guillermo Del Toro compite en la categoría de Mejor Director junto a Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Chloé Zhao (Hamnet), Jafar Panahi (It Was Just An Accident), Joachim Trier (Sentimental Value) y Ryan Coogler (Sinners).

Su filme obtuvo un total de cinco postulaciones:

  • Mejor película - Drama
  • Mejor interpretación de un actor masculino en una película – Drama: Óscar Isaac
  • Mejor actuación de un actor masculino en un papel secundario en cualquier película: Jacob Elordi
  • Mejor director - Película: Guillermo del Toro
  • Mejor banda sonora original - Película: Alexandre Desplat

Esta es la cuarta vez que Del Toro aparece en el palmarés de los Globos de Oro. En 2023 ganó como Mejor Producción de Animación con Pinocchio; en 2018 obtuvo el reconocimiento a Mejor Dirección por The Shape of Water; y en 2007 compitió como Mejor Película de habla no inglesa con El laberinto del fauno.

'Frankenstein' compite con 'Sinners'. (Warner Bros. Pictures via AP) (Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

Series con más nominaciones en los Golden Globes 2026

La serie The White Lotus encabezó las nominaciones televisivas con seis candidaturas, entre ellas Mejor Serie de Drama. Se enfrenta a Severance, The Pitt, Slow Horses, Pluribus y The Diplomat. Además, Walter Goggins y Jason Isaacs participan en la competencia por Mejor Actor de Reparto, mientras que Aimee Lou Wood, Carrie Coon y Parker Posey están nominadas como actrices de reparto.

Adolescence, serie de Netflix grabada en plano secuencia, recibió cinco menciones totales. Competirá como Mejor Miniserie ante The Beast in Me, The Girlfriend, Black Mirror y All Her Fault. Sus intérpretes Stephen Graham, Owen Cooper y Ashley Walters recibieron nominaciones actorales.

En tanto, Only Murders in the Building obtuvo cuatro menciones y destaca en el rubro de comedia con nominaciones para Selena Gomez como Mejor Actriz, y Martin Short y Steve Martin para Mejor Actor. La serie competirá contra The Bear, Nobody Wants This, Abbott Elementary, The Studio y Hacks.

'One Battle After Another' ('Una Batalla Tras Otra'), obtuvo el lunes nueve nominaciones a la 83a edición de los Premios Globo de Oro (Warner Bros. Pictures via AP) (AP)

Categorías femeninas en cine y televisión

En Mejor Actriz de Drama en cine, las nominadas son Eva Víctor (Sorry, Baby), Jennifer Lawrence (Die My Love), Jessie Buckley (Hamnet), Julia Roberts (After the Hunt), Renate Reinsve (Sentimental Value) y Tessa Thompson (Hedda).

En comedia o musical compiten Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee), Chase Infiniti (One Battle After Another), Cynthia Erivo (Wicked: For Good), Emma Stone (Bugonia) y Kate Hudson (Song Sung Blue).

Televisión presenta candidatas en categorías de drama, comedia y miniserie, con nombres como Kathy Bates (Matlock), Britt Lower (Severance), Helen Mirren (Mobland), Bella Ramsey (The Last of Us), Kristen Bell (Nobody Wants This), Ayo Edebiri (The Bear), Selena Gomez (Only Murders in the Building) y Claire Danes (The Beast in Me).

Lista oficial completa de nominados a los Globos de Oro 2026

Netflix, que compró Warner, obtuvo 35 nominaciones, impulsadas por títulos como Frankenstein, Jay Kelly, la serie Adolescence y KPop Demon Hunters, la película más vista del año, la cual compite con Demon Slayer: Infinity Castle.

Warner Bros. acumuló 31 menciones, mientras que Neon sumó 21, destacando en el rubro internacional con producciones como It Was Just An Accident.

La ceremonia incluirá nuevas categorías, entre ellas Mejor Podcast. Además, Helen Mirren recibirá el Premio Cecil B. DeMille, mientras que Sarah Jessica Parker será honrada con el Premio Carol Burnett.

Mejor Película - Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • It Was Just an Accident
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • The Secret Agent

Mejor Película - Musical o Comedia

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • One Battle After Another

Mejor Película - Animada

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Película en Lengua No Inglesa

  • It Was Just an Accident – Francia
  • No Other Choice – Corea del Sur
  • Sentimental Value – Noruega
  • Sirāt – España
  • The Secret Agent – Brasil
  • The Voice of Hind Rajab – Túnez

Mejor Actriz en Película - Drama

  • Eva VictorSorry, Baby
  • Jennifer LawrenceDie My Love
  • Jessie BuckleyHamnet
  • Julia RobertsAfter the Hunt
  • Renate ReinsveSentimental Value
  • Tessa ThompsonHedda (2025)

Mejor Actor en Película - Drama

  • Dwayne JohnsonThe Smashing Machine
  • Jeremy Allen WhiteSpringsteen: Deliver Me from Nowhere
  • Joel EdgertonTrain Dreams
  • Michael B. JordanSinners
  • Oscar IsaacFrankenstein
  • Wagner MouraThe Secret Agent

Mejor Actriz en Película - Musical o Comedia

  • Amanda SeyfriedThe Testament of Ann Lee
  • Chase InfinitiOne Battle After Another
  • Cynthia ErivoWicked: For Good
  • Emma StoneBugonia
  • Kate HudsonSong Sung Blue
  • Rose ByrneIf I Had Legs I’d Kick You

Mejor Actor en Película - Musical o Comedia

  • Ethan HawkeBlue Moon
  • George ClooneyJay Kelly
  • Jesse PlemonsBugonia
  • Lee Byung-HunNo Other Choice
  • Leonardo DiCaprioOne Battle After Another
  • Timothée ChalametMarty Supreme

Mejor Actriz de Reparto en Película

  • Amy MadiganWeapons
  • Ariana GrandeWicked: For Good
  • Elle FanningSentimental Value
  • Emily BluntThe Smashing Machine
  • Inga Ibsdotter LilleaasSentimental Value
  • Teyana TaylorOne Battle After Another

Mejor Actor de Reparto en Película

  • Adam SandlerJay Kelly
  • Benicio del ToroOne Battle After Another
  • Jacob ElordiFrankenstein
  • Paul MescalHamnet
  • Sean PennOne Battle After Another
  • Stellan SkarsgårdSentimental Value

Mejor Dirección en Película

  • Chloé ZhaoHamnet
  • Guillermo del ToroFrankenstein
  • Jafar PanahiIt Was Just an Accident
  • Joachim TrierSentimental Value
  • Paul Thomas AndersonOne Battle After Another
  • Ryan CooglerSinners

Mejor Guion en Película

  • Chloé Zhao, Maggie O’FarrellHamnet
  • Jafar PanahiIt Was Just an Accident
  • Joachim Trier, Eskil VogtSentimental Value
  • Paul Thomas AndersonOne Battle After Another
  • Ronald Bronstein, Josh SafdieMarty Supreme
  • Ryan CooglerSinners

Mejor Música Original en Película

  • Alexandre DesplatFrankenstein
  • Hans ZimmerF1
  • Jonny GreenwoodOne Battle After Another
  • Kangding RaySirāt
  • Ludwig GöranssonSinners
  • Max RichterHamnet

Mejor Canción Original en Película

  • Dream As OneAvatar: Fire and Ash
  • GoldenKPop Demon Hunters
  • I Lied to YouSinners
  • No Place Like HomeWicked: For Good
  • The Girl in the BubbleWicked: For Good
  • Train DreamsTrain Dreams

Logro Cinematográfico y de Taquilla

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • KPop Demon Hunters
  • Mission: Impossible - The Final Reckoning
  • Sinners
  • Weapons
  • Wicked: For Good
  • Zootopia 2

Mejor Serie de Televisión - Drama

  • The Diplomat
  • Pluribus
  • Severance
  • Slow Horses
  • The Pitt
  • The White Lotus

Mejor Serie de Televisión - Musical o Comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para Televisión

  • Adolescence
  • All Her Fault
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • The Beast in Me
  • The Girlfriend

Mejor Actriz en Serie de Televisión - Drama

  • Bella RamseyThe Last of Us
  • Britt LowerSeverance
  • Helen MirrenMobLand
  • Kathy BatesMatlock (2024)
  • Keri RussellThe Diplomat
  • Rhea SeehornPluribus

Mejor Actor en Serie de Televisión - Drama

  • Adam ScottSeverance
  • Diego LunaAndor
  • Gary OldmanSlow Horses
  • Mark RuffaloTask
  • Noah WyleThe Pitt
  • Sterling BrownParadise

Mejor Actriz en Serie de Televisión - Musical o Comedia

  • Ayo EdebiriThe Bear
  • Jean SmartHacks
  • Jenna OrtegaWednesday
  • Kristen BellNobody Wants This
  • Natasha LyonnePoker Face
  • Selena GomezOnly Murders in the Building

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para Televisión

  • Amanda SeyfriedLong Bright River
  • Claire DanesThe Beast in Me
  • Michelle WilliamsDying for Sex
  • Rashida JonesBlack Mirror
  • Robin WrightThe Girlfriend
  • Sarah SnookAll Her Fault

Mejor Actor en Serie de Televisión - Musical o Comedia

  • Adam BrodyNobody Wants This
  • Glen PowellChad Powers
  • Jeremy Allen WhiteThe Bear
  • Martin ShortOnly Murders in the Building
  • Seth RogenThe Studio
  • Steve MartinOnly Murders in the Building

Mejor Actriz de Reparto en Televisión

  • Aimee Lou WoodThe White Lotus
  • Carrie CoonThe White Lotus
  • Catherine O’HaraThe Studio
  • Erin DohertyAdolescence
  • Hannah EinbinderHacks
  • Parker PoseyThe White Lotus

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para Televisión

  • Charlie HunnamMonster: The Ed Gein Story
  • Jacob ElordiThe Narrow Road to the Deep North
  • Jude LawBlack Rabbit
  • Matthew RhysThe Beast in Me
  • Paul GiamattiBlack Mirror
  • Stephen GrahamAdolescence

Mejor Actor de Reparto en Televisión

  • Ashley WaltersAdolescence
  • Billy CrudupThe Morning Show
  • Jason IsaacsThe White Lotus
  • Owen CooperAdolescence
  • Tramell TillmanSeverance
  • Walton GogginsThe White Lotus

Mejor Especial de Stand-Up en Televisión

  • Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart: Acting My Age
  • Kumail Nanjiani: Night Thoughts
  • Ricky Gervais: Mortality
  • Sarah Silverman: Postmortem

Mejor pódcast

  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang with Amy Poehler
  • Smartless
  • The Mel Robbins Podcast
  • Up First

(Con información de EFE y AP)

