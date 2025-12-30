‘One Punch-Man’ tendrá más capítulos hasta 2027: Esto sabemos de la parte 2 de la temporada 3

Esto sabemos de los nuevos capítulos de la temporada 3 de One Punch man. (Foto: IAGemini/Crunchyroll)

One Punch Man informó que la tercera temporada del anime continuará con un segundo cour programado para 2027, según se dio a conocer mediante el sitio oficial de la serie.

La información se compartió junto con un tráiler especial y un teaser visual que corresponden a la segunda parte de la temporada 3.

De acuerdo con el comunicado, el primer bloque de episodios concluyó tras el desenlace del combate entre Saitama y el Rey Monstruo Orochi. El sitio oficial indicó que la historia continuará a partir de los eventos mostrados al final del primer cour.

El avance muestra a Saitama y Garou frente a frente: El teaser de ‘One Punch-Man’

El teaser visual y el tráiler difundidos presentan a Saitama y Garou encarados, imagen que corresponde a los acontecimientos que se desarrollarán en la parte 2. En el material promocional, ambos personajes aparecen frente a frente en un entorno tormentoso.

En el avance publicado en el canal oficial de Bandai Namco Filmworks, se confirma que el segundo cour retomará la narrativa tras los hechos del primer bloque de la temporada 3.

¿Qué historia adaptará la parte 2 de la temporada 3 de One Punch-Man? Esto sabemos

La tercera temporada del anime One Punch Man adapta el Arco de la Asociación de Monstruos, perteneciente al manga escrito por ONE e ilustrado por Yusuke Murata, serializado en Tonari no Young Jump de Shueisha.

La historia sigue a Saitama, un héroe que derrotó a todos sus enemigos tras tres años de entrenamiento, mientras la Asociación de Héroes enfrenta una amenaza tras el secuestro del hijo de uno de sus ejecutivos por parte de la Asociación de Monstruos.

Durante estos eventos, Garou, conocido como el “monstruo humano”, despierta en la base de la organización enemiga luego de haber sido capturado. La parte 2 continuará con el desarrollo de estos hechos.

J.C. Staff y el equipo creativo continúan en la producción

El segundo cour de la temporada 3 será producido por J.C. Staff, el mismo estudio responsable de la temporada 2 y del primer bloque de esta entrega. La dirección está a cargo de Shinpei Nagai, con Tomohiro Suzuki en la composición de la serie.

Los diseños de personajes corresponden a Chikashi Kubota, Shinjirou Kuroda y Ryosuke Shirakawa, mientras que la música está compuesta por Makoto Miyazaki. El tema de apertura es Get No Satisfied! interpretado por JAM Project junto a BABYMETAL, y el tema de cierre está a cargo de Makoto Furukawa, voz japonesa de Saitama.

El elenco japonés incluye a Makoto Furukawa (Saitama), Kaito Ishikawa (Genos), Aoi Yuki (Tatsumaki), Hikaru Midorikawa (Garou), Atsushi Axe (Rey Monstruo Orochi) y Takehito Koyasu (Gyoro Gyoro).

'One Punch-Man' regresa con su tercera temporada a 10 años de su estreno (Foto: Netflix).

¿Dónde ver One Punch-Man?

Los capítulos disponibles hasta el momento del anime One Punch Man se encuentran en diferentes plataformas de streaming, las cuales requieren de una suscripción con costo.

La serie de anime tiene un total de 34 episodios y los puedes ver en las siguientes opciones: