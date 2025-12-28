¿Cuándo salen nuevos capítulos de ‘One Piece’? Fecha de estreno del Arco de Elbaph

La bandera de One Piece se iza con un nuevo rumbo. Con el episodio 1155 ya estrenado, el anime entra oficialmente en una pausa que marca el cierre del Arco de Egghead y prepara el terreno para la siguiente gran etapa de la historia: el Arco de Elbaph.

La serie creada por Eiichiro Oda avanza hacia una fase distinta: Elbaph no solo representa un nuevo escenario para los Sombrero de Paja, también inaugura cambios importantes en la forma en que se publicarán los nuevos capítulos del anime a partir de 2026.

Fecha de estreno del Arco de Elbaph de ‘One Piece’

El episodio 1155, transmitido este 28 de diciembre, marca el punto más reciente del anime. Con este capítulo, One Piece concluye su recorrido por el Arco de Egghead y da inicio a una pausa de tres meses.

El descanso forma parte de una reestructuración en la producción del anime y su regreso ya tiene fecha confirmada: One Piece vuelve el 5 de abril de 2026, día en el que comenzará oficialmente el Arco de Elbaph en Japón. A partir de esa fecha, los nuevos episodios también estarán disponibles en Crunchyroll, plataforma que cuenta con el catálogo completo del anime.

Toei Animation reveló en el Jump Festa 2026 el primer tráiler oficial y un arte visual de Arco de Elbaph, donde se presenta a los Sombrero de Paja con nuevos trajes.

El adelanto confirma la continuidad directa tras los acontecimientos de Egghead, donde los protagonistas conocieron al Dr. Vegapunk en la Isla.

Elbaph aparece como el siguiente destino dentro del viaje por la Grand Line. Es conocido dentro del mundo de One Piece como el reino de los gigantes. Su llegada al anime amplía conceptos ya establecidos en la historia, como el legado histórico del mundo, los Poneglyphs y elementos vinculados a la figura de Nika.

De acuerdo con análisis publicados por medios especializados como CBR, este arco profundiza en la mitología nórdica del universo creado por Eiichiro Oda.

One Piece cambia su formato de emisión a partir de 2026

Uno de los cambios más relevantes que acompañan al Arco de Elbaph es el ajuste en la forma de estreno del anime: One Piece deja el formato semanal y adopta un modelo de temporadas.

'One Piece' regresa en 2026 con el arco de Elbaph. (Foto: one-piece.com).

A partir de 2026, la serie tendrá un máximo de 26 episodios nuevos al año, comenzando con el Arco de Elbaph. Este cambio redefine el calendario de producción de una de las series más longevas del anime.

Los episodios recientes también confirmaron un ajuste importante en el reparto de voces. Desde el episodio 1153, el personaje de Gol D. Roger cuenta con un nuevo actor de voz.

De acuerdo con Level Up, Masane Tsukayama dejó el papel debido a su edad. El actor, de 81 años, interpretó al Rey de los Piratas desde 2018, específicamente desde el episodio 849. A partir de ahora, el personaje es interpretado por Shunsuke Sakuya, quien ya formaba parte de la producción.

Este relevo convierte a Sakuya en el tercer actor en dar voz a Gol D. Roger, luego de Chikao Otsuka, quien interpretó originalmente al personaje hasta el episodio 589 antes de fallecer en 2015.

¿Dónde ver todos los capítulos de ‘One Piece’?

Mientras llega abril de 2026, Crunchyroll mantiene disponible el anime completo de One Piece, con más de 1,100 episodios, todos con subtítulos en español y una parte importante con doblaje al inglés.

La plataforma también ofrece 13 especiales de televisión y 15 películas, entre ellas One Piece Film Red, que se convirtió en la más taquillera de la franquicia, según datos compartidos por la propia distribuidora.

Netflix también tiene todos los episodios, pero con una semana de retraso, por ejemplo, el 1155 sale hasta el 3 de enero de 2026.

El live-action de ‘One Piece’ tiene 3 temporadas confirmadas

En paralelo al anime, la adaptación live-action de One Piece continúa su expansión. La primera temporada se estrenó en Netflix el 31 de agosto de 2023, mientras que la segunda temporada debuta el 10 de marzo de 2026.

En el tráiler de la segunda entrega se confirmó que Mikaela Hoover presta su voz a Chopper. Además, la tercera temporada ya se encuentra en producción, de acuerdo con lo informado durante el Jump Festa 2026.